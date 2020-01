Νεκρός ο θρύλος του NBA Κόμπι Μπράιαντ, σε συντριβή ελικοπτέρου

Παγκόσμιο σοκ προκαλεί η είδηση του θανάτου του Κόμπι Μπράιαντ σε ηλικία 41 ετών, καθώς ένας από τους μεγαλύτερους θρύλους του ΝΒΑ σκοτώθηκε μετά από πτώση ελικοπτέρου στο οποίο επέβαινε μαζί με φίλους του.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ιστοσελίδας TZM sports, το ελικόπτερο που μετέφερε τον πρώην σούπερ σταρ των Λέικερς συνετρίβη στην Καλιφόρνια , με αποτέλεσμα ο Κόμπι και όλοι οι επιβαίνοντες να χάσουν την ζωή τους.

Ο Μπράιαντ υπήρξε μια θρυλική μορφή του παγκόσμιου μπάσκετ και μια εμβληματική προσωπικότητα του κορυφαίου πρωταθλήματος στον πλανήτη.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως μαζί με τον Μπράιαντ στο ελικόπτερο ήταν τέσσερα ακόμα άτομα και σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των Αρχών, δεν υπάρχει επιζών.

Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες όμως αναφέρουν ότι ενδεχομένως τα άλλα 4 άτομα να ήταν οι κόρες του. Κάτι που μεταδίδουν αμερικανικά ΜΜΕ.

Τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης τονίζουν επίσης πως στο ελικόπτερο δεν επέβαινε η σύζυγος του Κόμπι, Βανέσα και μάρτυρες επισημαίνουν πως αμέσως μετά την συντριβή σημειώθηκε μεγάλη έκρηξη στο ελικόπτερο.

Οι αντιδράσεις μεγάλων προσωπικοτήτων του ΝΒΑ να είναι χαρακτηριστικές της τραγωδίας.

«Όχι σας παρακαλώ, πείτε μου πως δεν είναι αλήθεια. Τρέμω», ήταν τα λόγια του Λούκας Ντόντσιτς ενώ ο Κέβιν Λόβ τόνισε. «Θεέ μου δεν μπορεί να είναι αλήθεια».

Ο Μπράιαντ ήταν παντρεμένος με την Βανέσα και είχε τέσσερα παιδιά.

Τραγική ειρωνία πως μόλις χθες ο Λεμπρόν Τζέιμς ξεπέρασε σε πόντους τον Κόμπι Μπράιαντ, με τον Λεμπρόν να τονίζει μετά το ματς. «Είναι μεγάλη μου χαρά να πετυχαίνω αυτό το ρεκόρ. Και είμαι πάντα χαρούμενος όταν μιλάω με τον Κόμπι». Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι λίγες ώρες μετά τις δηλώσεις του Λεμπρόν, ο Κόμπι θα ήταν νεκρός.

Awful news as the great Kobe Bryant killed in a helicopter crash in Calabasas California.

