Σε έξαλλη κατάσταση ήταν ο Εργκίν Αταμάν μετά το τέλος του αγώνα με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ.

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού αποβλήθηκε λίγο πριν το τέλος του αγώνα με 2η τεχνική ποινή και ξέσπασε στην κάμερα της ΕΡΤ αφού όπως υποστήριξε ο κόσμος έβριζε την χώρα του την Τουρκία.

Οι δηλώσεις του Αταμάν

«Τσίρκο. Αυτό δεν είναι αθλητισμός σε αυτό το γήπεδο. Κανένας οπαδός δεν μπορεί να πει ‘F@ck you Turkey’ για τη χώρα μου, αυτό είναι ρατσισμός. Κανείς δεν μπορεί να πει ‘f@ck you Turkey’, ‘f@ck you Panathinaikos’. Ή ίσως για τον Παναθηναϊκό έχουν δικαίωμα να το πουν. Για την Τουρκία όμως δεν μπορεί να το πει κανείς αυτό.

Αυτό είναι το πρώτο πράγμα. Παίρνω τη δεύτερη τεχνική ποινή για αυτό. Και αυτά τα πράγματα που έγιναν στην αρχή του ματς… Όλα αυτά που έκαναν για την οικογένεια του προέδρου του Παναθηναϊκού, του Γιαννακόπουλου, όλα αυτά δεν υπάρχουν στον αθλητισμό. Είναι μπάσταρδοι. Αυτοί που έκαναν όλα αυτά είναι μπάσταρδοι. Αυτό είναι όλο. Και φυσικά οι διαιτητές έδωσαν 33 βολές στον Ολυμπιακό, φυσικά παίζουμε aggressive και σε ποιον δίνουν 33 βολές; Στον Ολυμπιακό. Αλλά οκ, η σειρά συνεχίζεται στο ΟΑΚΑ».

Οι πρόεδροι της «ερυθρόλευκης» ΚΑΕ αργότερα απάντησαν σε αυτά που ειπώθηκαν λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ο Αταμάν είπε μπάσταρδους τους οπαδούς του Ολυμπιακού. Μπάσταρδους τους οπαδούς του Ολυμπιακού δεν μπορεί να τους λέει κανένας. Πρέπει να τον μαζέψουν, δουλεύει σε μία ξένη χώρα. Παράγουν βία. Δεν ξέρω πως θα τελειώσουν οι τελικοί».