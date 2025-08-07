Αστυνομική επιχείρηση με 17 συλλήψεις στον Ασπρόπυργο μετά από ένοπλη συμπλοκή: Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες της Τετάρτης κοινή επιχείρηση της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής και της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, στην περιοχή της Νέας Ζωής Ασπροπύργου.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 17 άτομα για διάφορα αδικήματα, ενώ η επιχείρηση αναμένεται να συνεχιστεί και εντός της ημέρας. Οι Αρχές πραγματοποιούν στοχευμένους ελέγχους και έρευνες σε σπίτια και οχήματα, στο πλαίσιο αντιμετώπισης της εγκληματικότητας στην ευρύτερη περιοχή.

Η κινητοποίηση των αστυνομικών δυνάμεων ήρθε μετά από περιστατικό με πυροβολισμούς που σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, είχε προηγηθεί συμπλοκή μεταξύ δύο ομάδων: η μία αποτελούμενη από τέσσερα άτομα Ρομά, η άλλη από ομογενείς της πρώην ΕΣΣΔ. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ δεν υπήρξαν προσαγωγές τη στιγμή του συμβάντος.

Η αστυνομία συνέλεξε βολίδες και κάλυκες από το σημείο, ενώ ερευνά τα κίνητρα της συμπλοκής και τη συμμετοχή των εμπλεκομένων σε άλλες εγκληματικές ενέργειες.