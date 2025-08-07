Πέμπτη, 7 Αυγούστου, 2025
Αστυνομική επιχείρηση με 17 συλλήψεις στον Ασπρόπυργο μετά από ένοπλη συμπλοκή

Newsroom
by Newsroom Newsroom

Αστυνομική επιχείρηση με 17 συλλήψεις στον Ασπρόπυργο μετά από ένοπλη συμπλοκή: Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες της Τετάρτης κοινή επιχείρηση της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής και της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, στην περιοχή της Νέας Ζωής Ασπροπύργου.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 17 άτομα για διάφορα αδικήματα, ενώ η επιχείρηση αναμένεται να συνεχιστεί και εντός της ημέρας. Οι Αρχές πραγματοποιούν στοχευμένους ελέγχους και έρευνες σε σπίτια και οχήματα, στο πλαίσιο αντιμετώπισης της εγκληματικότητας στην ευρύτερη περιοχή.

Η κινητοποίηση των αστυνομικών δυνάμεων ήρθε μετά από περιστατικό με πυροβολισμούς που σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, είχε προηγηθεί συμπλοκή μεταξύ δύο ομάδων: η μία αποτελούμενη από τέσσερα άτομα Ρομά, η άλλη από ομογενείς της πρώην ΕΣΣΔ. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ δεν υπήρξαν προσαγωγές τη στιγμή του συμβάντος.

Η αστυνομία συνέλεξε βολίδες και κάλυκες από το σημείο, ενώ ερευνά τα κίνητρα της συμπλοκής και τη συμμετοχή των εμπλεκομένων σε άλλες εγκληματικές ενέργειες.

LIFE & STYLE

Μαρινέλλα: Δύσκολο καλοκαίρι για εκείνη και την οικογένειά της – Η απόφαση που πήραν

0
Μαρινέλλα: Το πρώτο καλοκαίρι μακριά από τον κοινωνικό της...
ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Μποτιλιάρισμα στο λιμάνι του Πειραιά – Αναχωρούν κατά κύματα οι αδειούχοι

0
Κίνηση τώρα: Κίνηση επικρατεί στους κεντρικούς οδικούς άξονες της...
LIFE & STYLE

Μαρία Ηλιάκη: Στο νοσοκομείο με γύψο – Οι αναρτήσεις της

0
Μαρία Ηλιάκη: Μία… «έκπληξη» έκανε στους followers της η...
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιάννος Παπαντωνίου: Αναίρεση της απαλλακτικής απόφασης ζητεί ο Άρειος Πάγος

0
Γιάννος Παπαντωνίου: Αναίρεση ασκήθηκε από την Εισαγγελία του Αρείου...
ΕΛΛΑΔΑ

Έφοδος της αστυνομίας σε κτηματολογικά γραφεία στην Αττική – 9 συλλήψεις για «γρηγορόσημα»

0
Έφοδος της αστυνομίας σε κτηματολογικά γραφεία στην Αττική:Σε εννέα...

Θέματα

ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Βίαζε τη 10χρονη κόρη της συντρόφου του ενώ αυτή την κρατούσε καθηλωμένη

0
Θεσσαλονίκη: Εφιαλτικές στιγμές μέσα στο σπίτι του ζούσε ένα...
ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Στύρα: Έτοιμο το σχέδιο αποκόλλησης του πλοίου από την ξέρα

0
Μέσα στην επόμενη ώρα αναμένεται να κατατεθεί το σχέδιο...
LIFE & STYLE

Πανσέληνος του Αυγούστου: Ποια ζώδια θα ζορίσει ιδιαίτερα;

0
Πανσέληνος του Αυγούστου: Στις 9 Αυγούστου κορυφώνεται η αυγουστιάτικη...
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναλήψεις από ΑΤΜ: Νέο τοπίο από 11 Αυγούστου – Σε ισχύ η ρύθμιση για μηδενικές προμήθειες

0
Σε ισχύ τίθεται από την ερχόμενη Δευτέρα, 11 Αυγούστου,...
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Το Τζόκερ μοιράζει απόψε ένα από τα μεγαλύτερα ποσά

0
Πραγματοποιείται, το βράδυ της Πέμπτης (8/7), η κλήρωση του...

