Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου, 2025
Άσκηση αιφνιδιαστικής ετοιμότητας των Ενόπλων Δυνάμεων σε Έβρο και Αιγαίο

Τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 17 Σεπτεμβρίου, με εντολή του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, στρατηγού Δημήτριου Χούπη, ξεκίνησε αιφνιδιαστική διακλαδική άσκηση ετοιμότητας.

Στόχος της άσκησης είναι η ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας, μέσα από τον έλεγχο των διαδικασιών εφαρμογής ειδικών σχεδίων που έχουν εκπονηθεί στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδιασμού του ΓΕΕΘΑ.

Η δραστηριότητα εκτείνεται στην περιοχή ευθύνης του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, καλύπτοντας τμήματα χερσαίου και θαλάσσιου χώρου, με επίκεντρο τον Έβρο και το Αιγαίο.

Για την υλοποίησή της ενεργοποιήθηκε η διακλαδική δύναμη ετοιμότητας, με τη συμμετοχή προσωπικού και μέσων από τους τρεις Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και από τη Διοίκηση Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) του ΓΕΕΘΑ.

