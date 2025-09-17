Τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 17 Σεπτεμβρίου, με εντολή του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, στρατηγού Δημήτριου Χούπη, ξεκίνησε αιφνιδιαστική διακλαδική άσκηση ετοιμότητας.

Στόχος της άσκησης είναι η ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας, μέσα από τον έλεγχο των διαδικασιών εφαρμογής ειδικών σχεδίων που έχουν εκπονηθεί στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδιασμού του ΓΕΕΘΑ.

Η δραστηριότητα εκτείνεται στην περιοχή ευθύνης του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, καλύπτοντας τμήματα χερσαίου και θαλάσσιου χώρου, με επίκεντρο τον Έβρο και το Αιγαίο.

Για την υλοποίησή της ενεργοποιήθηκε η διακλαδική δύναμη ετοιμότητας, με τη συμμετοχή προσωπικού και μέσων από τους τρεις Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και από τη Διοίκηση Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) του ΓΕΕΘΑ.