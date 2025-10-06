Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου, 2025
Ασανσέρ: Καταγγελίες για αισχροκέρδεια ακόμη και για την… πιστοποίηση των ανελκυστήρων

Newsroom
by Newsroom Newsroom

Ασανσέρ: Φαινόμενα αισχροκέρδειας από φορείς πιστοποίησης της ασφάλειας ανελκυστήρων καταγγέλλουν ιδιοκτήτες ακινήτων, καθώς πλησιάζει η λήξη της διορίας απογραφής όλων των ασανσέρ.

Ήδη ερευνά το ζήτημα η Επιτροπή Ανταγωνισμού, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων ότι «κάθε προσπάθεια εναρμονισμένων πρακτικών ή συντονισμένης αύξησης τιμών παραβιάζει τη νομοθεσία και μπορεί να επιφέρει σοβαρά διοικητικά πρόστιμα και ποινικές κυρώσεις».

Ακόμη, η Επιτροπή τονίζει ότι οι τιμές για τις υπηρεσίες αυτές πρέπει να καθορίζονται αυτόνομα από κάθε επαγγελματία, χωρίς καμία συνεννόηση ή παρέμβαση που περιορίζει ή νοθεύει τον ανταγωνισμό.

Έρχεται μητρώο απογραφής ανελκυστήρων – Ολόκληρη η διαδικασία και οι προθεσμίες

Η δήλωση στο Μητρώο Απογραφής ανελκυστήρων πρέπει να γίνει έως την 30ή Νοεμβρίου 2025.

Όλοι οι ιδιοκτήτες και διαχειριστές κτηρίων πρέπει να καταχωρίσουν τα στοιχεία των ασανσέρ τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα elevator.mindev.gov.gr.

Όσοι αμελήσουν τη διαδικασία, θα βρεθούν αντιμέτωποι με πρόστιμα, όπως προβλέπεται από το νέο πλαίσιο λειτουργίας.

Η πιστοποίηση θα αρχίσει μετά την απογραφή, με διαφορετικές προθεσμίες που θα ανακοινωθούν στη συνέχεια και πραγματοποιείται από αναγνωρισμένους φορείς (17 στην Ελλάδα), οι οποίοι ελέγχουν τα συστήματα ασφαλείας, την εγκατάσταση και τα έγγραφα αλλά και τη συμμόρφωση με τα πρότυπα.

Αν εντοπιστούν ελλείψεις, ο ιδιοκτήτης πρέπει να προχωρήσει σε διορθώσεις ώστε να λάβει πιστοποιητικό λειτουργίας μετά από επανέλεγχο.

Αν και προς το παρόν δεν επιβάλλονται πρόστιμα για έλλειψη πιστοποίησης, υπάρχει σημαντικός κίνδυνος ευθύνης σε περίπτωση ατυχήματος.

Ο ιδιοκτήτης ή διαχειριστής που δεν έχει πιστοποιήσει ή έχει αφήσει να λήξει το πιστοποιητικό του ασανσέρ, θεωρείται υπόλογος.

Τι προβλέπει ο νόμος
Όλοι οι ανελκυστήρες, ιδιωτικοί και δημόσιοι, πρέπει να δηλωθούν στο Μητρώο.
Όσοι εγκαταστάθηκαν μετά την 1η Ιουλίου 1999, πρέπει να φέρουν σήμανση CE και πιστοποίηση.

Οι παλαιότεροι οφείλουν να εκσυγχρονιστούν.

Σε περιπτώσεις ανακαίνισης ή αλλαγής χρήσης, απαιτείται νέος έλεγχος.

Η διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού ποικίλλει:

– Πολυκατοικίες έως 6 στάσεις: Κάθε 6 χρόνια.

– Πολυκατοικίες με περισσότερες στάσεις: Κάθε 5 χρόνια.

– Επαγγελματικά κτήρια: Ανά μικρότερα διαστήματα.

– Δημόσια κτήρια και νοσοκομεία: Κάθε χρόνο.

