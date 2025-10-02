Άρτα: Στο νοσοκομείο Άρτας άφησε την τελευταία της πνοή μία 28χρονη εγκυμονούσα, μετά από αλλεργικό σοκ που προκλήθηκε από τη χορήγηση αντιβίωσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η νεαρή εισήχθη στο νοσοκομείο με πόνους στην κοιλιακή χώρα. Μετά τις εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε, κρίθηκε αναγκαία η νοσηλεία της.

Κατά τη χορήγηση του φαρμάκου, προκλήθηκε αλλεργική αντίδραση και η 28χρονη μεταφέρθηκε σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, λόγω της σοβαρότητας του αναφυλακτικού σοκ. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών να την κρατήσουν στη ζωή, δεν κατέστη δυνατόν και η 28χρονη «κατέληξε».

Παγώνη για 28χρονη έγκυο: «Το 99,9% των περιστατικών δεν καταλήγουν σε θάνατο»

«Η κοπέλα μπορεί να μην γνώριζε ότι είναι αλλεργική σε αυτή την αντιβίωση. Αυτά τα περιστατικά είναι σπάνια. Απλά συμβαίνουν. Αυτές οι ζωές χάνονται σε δευτερόλεπτα. Το 99,9% περιστατικών αλλεργικού σοκ δεν είναι τόσο σοβαρά. Η κοπέλα δυστυχώς έτυχε στο ελάχιστο ποσοστό, διασωληνώθηκε και χάθηκε σε δευτερόλεπτα», ανέφερε στον ΣΚΑΪ η Ματίνα Παγώνη.

«Το πρώτο πράγμα που ρωτάμε ένα άτομο πριν τη χορήγηση αντιβίωσης είναι αν “είναι αλεργικό κάπου” ή αναφέρει μόνο του αν έχει κάποια αλλεργία που γνωρίζει ότι έχει. Δεν γνωρίζω τι διαδικασία ακολουθήθηκε σε αυτή την περίπτωση. Φαντάζεστε το μεγάλο σοκ των γιατρών όταν βλέπουν έναν νέο άνθρωπο υγιή να χάνεται μπροστά τους σε δευτερόλεπτα.», κατέληξε η Ματίνα Παγώνη.

ΕΔΕ για τον θάνατο της 28χρονης εγκύου

Η διοίκηση του νοσοκομείου έδωσε εντολή να ξεκινήσουν άμεσα οι διαδικασίες για τη διενέργεια ΕΔΕ, προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια που οδήγησαν στον θάνατο της εγκύου.

Σημειώνεται ότι η 28χρονη ήταν και μητέρα ενός 2χρονου κοριτσιού.

Γιαννάκος: «Πρέπει να δούμε αν εφαρμόστηκε το πρωτόκολλο»

«Πάρα πολλές φορές εγώ έχω στηρίξει τα δημόσια νοσοκομεία, εδώ, για την περίπτωση του νοσοκομείου της Άρτας, εκ προοιμίου, πριν τρέξει η ΕΔΕ και πιστεύω και η εισαγγελική έρευνα και βγάλουν συμπέρασμα, δεν μπορώ να πω κάτι, ότι έγιναν όλα σωστά», λέει στο MEGA ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.

Όπως λέει ο ίδιος: «Έχουμε μία γυναίκα 28 ετών και ένα έμβρυο που χτες έγινε το απόγευμα η κηδεία τους. Πήγαν Κυριακή απόγευμα στο νοσοκομείο της Άρτας, η γυναίκα με τον άντρα της και αιμορραγία. Το έμβρυο ζούσε κανονικά, εισήλθε στη μαιευτική κλινική προκειμένου να αντιμετωπιστεί χειρουργικά την επόμενη μέρα, τη Δευτέρα, για την αιμορραγία της. Της χορηγήθηκε αντιβίωση, έπαθε αλλεργικό σοκ στην κλινική τη μαιευτική. Εκεί πραγματικά δεν ξέρω αν τηρήθηκε το πρωτόκολλο».

«Αυτό που γνωρίζουμε σίγουρα είναι από την στιγμή που ειδοποιήθηκε ο αναισθησιολόγος και ο εντατικολόγος που είναι πάρα πολύ κοντά, επενέβησαν, διασωλήνωσαν την ασθενή, την μετέφεραν στη μονάδα ανάνηψης των χειρουργείων γιατί δεν υπήρχε κενό κρεβάτι ΜΕΘ, όλο το βράδυ ήταν πάνω στην ασθενή. Την επόμενη ημέρα μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ αλλά έπαθε πολυοργανική ανεπάρκεια, ανακοπή και δυστυχώς έχασε τη ζωή της. Πρέπει να δούμε αν εφαρμόστηκε το πρωτόκολλο», καταλήγει ο κ. Γιαννάκος.

Η ανακοίνωση του νοσοκομείου Άρτας

Η Σ.Μ, ετών 28, προσήλθε στα εξωτερικά ιατρεία της Μαιευτικής – Γυναικολογικής του Γ.Ν Άρτας στις 28/9/2025 και ώρα 23.20 με κολπική αιμόρροια από ώρας (επαπειλούμενη αποβολή) βρισκόμενη στην 6η εβδομάδα κύησης.

Κατά τη διάρκεια της γυναικολογική εξέτασης διαπιστώθηκε η παρουσία αίματος στον κόλπο.

Κατόπιν αυτού ακολούθησε εισαγωγή της ασθενούς στην κλινική για χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής.

Κατά τη διάρκεια χορήγησης αντιβιοτικού παρουσίασε επεισόδιο αναφυλακτικού σοκ.

Οι γιατροί της έκαναν ΚΑΡΠΑ την διασωλήνωσαν και προχώρησαν στην εισαγωγή της στη ΜΕΘ, όπου παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες κατέληξε.

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου διέταξε άμεσα ΕΔΕ για να διερευνηθούν τα ακριβή αίτια θανάτου της.