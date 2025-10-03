«Έγιναν όλα με τέτοια προχειρότητα, μας έχει παραδοθεί πιστοποιητικό θανάτου ελλιπέστατο», λέει η δικηγόρος της οικογένειας της νεαρής μητέρας που έχασε τη ζωή της από αλλεργικό σοκ στην Άρτα



Στο πένθος έχει βυθιστεί η τοπική κοινωνία στην Άρτα, μετά τον ξαφνικό θάνατο της 28χρονης εγκύου – και του εμβρύου που κυοφορούσε – λόγω αλλεργικού σοκ που υπέστη από αντιβίωση που της χορηγήθηκε.

Η νεαρή μητέρα ήταν έγκυος στο δεύτερο παιδί της, όταν προσήλθε στα επείγοντα του νοσοκομείου Άρτας στις 23:00 το βράδυ της περασμένης Κυριακής με πόνους και αιμορραγία. Σύμφωνα με τη δικηγόρο της οικογένειας, δεν υπήρχε γιατρός παρά μόνο νοσηλεύτρια στο δωμάτιο, ενώ στη συνέχεια προσήλθε ειδικευόμενος γιατρός.

Σύμφωνα με όσα είπε στο Mega η Σταματία Μάρκου, ο ειδικευόμενος γιατρός επικοινώνησε τηλεφωνικώς με τον ειδικευμένο γιατρό, ο οποίος έδωσε εντολή να χορηγηθεί στη γυναίκα αντιβίωση. Αμέσως μετά, η 28χρονη ανέφερε στον σύζυγό της ότι άρχισε να μουδιάζει και τότε ειδοποιήθηκαν οι γιατροί και προσήλθαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

«Είχαν διαφωνία οι δύο γιατροί. Ο ένας υποστήριζε ότι ‘γιατί της χορηγήθηκε αυτή η αντιβίωση που προκαλεί ανακοπή’ και ο άλλος γιατρός επέμενε στην άποψη ότι ‘συνήθως αυτή την αντιβίωση χορηγούμε’. Δεν γνωρίζουμε ποια αντιβίωση της χορηγήθηκε. Έγιναν όλα με τέτοια προχειρότητα, μας έχει παραδοθεί πιστοποιητικό θανάτου ελλιπέστατο», πρόσθεσε η δικηγόρος.

Μετά τη χορήγηση της αντιβίωσης, η 28χρονη ανέφερε στον σύζυγό της ότι άρχισε να μουδιάζει

Άρτα: «Έγκλημα ανθρωποκτονίας κατά συρροή»

Η κ. Μάρκου τόνισε ότι ανεξαρτήτως τι ισχυρίζεται το υπουργείο Υγείας ότι τα νοσοκομεία είναι στελεχωμένα, «εδώ έχουμε ένα τετελεσμένο έγκλημα ανθρωποκτονίας κατά συρροή τελούμενο διά παραλείψεων». Η ίδια πρόσθεσε ότι αν και ο διοικητής διέταξε την κατεπείγουσα ΕΔΕ, του διέφυγε να διατάξει και νεκροψία – νεκροτομή.

Ερωτηθείσα γιατί δεν το ζήτησε η οικογένεια, είπε ότι «η οικογένεια ήταν σε ένα απερίγραπτο σοκ, μεταφέρθηκε η 28χρονη στο νοσοκομείο, έγινε υπερηχογράφημα, την διαβεβαίωσαν ότι άκουσαν την καρδούλα του μωρού, μεταφέρθηκε στο δωμάτιο…».

Μέσα σε λίγες ώρες ο οργανισμός της κατέρρευσε, χρειάστηκε να της κάνουν ΚΑΡΠΑ και να τη διασωληνώσουν, η κατάστασή της επιδεινωνόταν και δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. «Προφανώς ο διοικητής αντελήφθη ότι κάτι δεν πήγε καλά, για ποιον λόγο λοιπόν δεν διέταξε επί τόπου νεκροψία – νεκροτομή ώστε να συνταχθεί ιατροδικαστική έκθεση;» διαρωτήθηκε η κ. Μάρκου.

Σύμφωνα πάντα με τη δικηγόρο, πριν από τη χορήγηση της αντιβίωσης στην 28χρονη είχε δοθεί και ένα σκεύασμα ως παυσίπονο, με την οικογένεια να μην είναι σίγουρη εάν υπήρξε αλλεργική αντίδραση από την αντιβίωση καθαυτή ή από τον συνδυασμό των δύο φαρμάκων.

Καταθέτει μήνυση η οικογένεια της 28χρονης

Η οικογένεια της αδικοχαμένης νεαρής μητέρας πρόκειται να καταθέσει μήνυση κατά του νοσοκομείου Άρτας για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή, ενώ διά της δικηγόρου τους θα ζητηθούν επίσης τοξικολογικές εξετάσεις.

Σύμφωνα με την κ. Μάρκου, υπήρξαν λάθη στη διαχείριση του περιστατικού και θα ζητήσουν την άμεση εκταφή της σορού. Επιθυμούν να γίνει νεκροψία-νεκροτομή, για να διερευνηθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου της 28χρονης.

Αυτό που ζητούν οι συγγενείς είναι να διερευνηθούν και οι συνθήκες νοσηλείας, καθώς θέλουν να διαπιστωθεί αν οι γιατροί αντέδρασαν άμεσα και αποτελεσματικά όταν η κοπέλα εμφάνισε τα πρώτα σημάδια αλλεργικού σοκ.