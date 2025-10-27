Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου, 2025
Άρης Μουγκοπέτρος: «Μάγκες μου, πήγαν όλα καλά» – Η ανάρτηση μετά το νέο χειρουργείο – Βίντεο

Newsroom
by Newsroom Newsroom

Άρης Μουγκοπέτρος: Σε νέο χειρουργείο υπεβλήθη ο Άρης Μουγκοπέτρος, έξι μήνες μετά το μοιραίο βράδυ που έμελλε να αλλάξει για πάντα την ζωή του.

Ο γνωστός κλαριντζής έχασε 2,5 δάχτυλα από το αριστερό του χέρι το βράδυ του Πάσχα, όταν την ώρα που έπαιζε κλαρίνο σε εορταστικό γλέντι, έσκασε πάνω του μία κροτίδα που του έδωσε φίλος του.

Χαμόγελο και αισιοδοξία για το μέλλον
Ο Άρης Μουγκοπέτρος ενημερώνει συχνά τους διαδικτυακούς του φίλους για την πορεία της υγείας του. Το ίδιο έκανε και το βράδυ της Κυριακής (26/10), έπειτα από τη νέα επέμβαση στο χέρι του.

«Μάγκες μου, πήγαν όλα καλά. Αυτό που ήταν να κάνουμε στο χέρι μου, το κάναμε. Ο γιατρός έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε και τώρα περιμένουμε για την αποκατάσταση και να δούμε τι έχουμε κάνει», ανέφερε ο Άρης Μουγκοπέτρος ευχαριστώντας τον γιατρό του και το προσωπικό του ΚΑΤ.

«Η αγάπη τους είναι τόσο μεγάλη κάθε φορά που με βλέπουν και αισθάνομαι λες και είναι όλοι συγγενείς μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα και εσάς σας ευχαριστώ πολύ. Σας αγαπάω», πρόσθεσε.

