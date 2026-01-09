Άρης Betsson: Ανακοινώθηκε ο Κώστας Αντετοκούνμπο, δανεικός από Ολυμπιακό

Άρης Betsson: Παίκτης του Άρη Betsson θα είναι για το υπόλοιπο της σεζόν με τη μορφή δανεισμού από τον Ολυμπιακό ο Κώστας Αντετοκούνμπο. Μετά την απόκτηση του Ταϊρίκ Τζόουνς και με την παρουσία Μιλουτίνοβ και Χολ, δεν υπήρχε πλέον χώρος στην ομάδα για τον 28χρονο σέντερ, που μετακομίζει στη Θεσσαλονίκη και θα πλαισιώσει τους Ίνοχ, Φόρεστερ και Τσαϊρέλη στη θέση «5».

Ο χάλκινος πρωταθλητής Ευρώπης με την Εθνική ομάδα είχε φέτος 2,2 πόντους και 1,9 ριμπάουντ σε 8,6 λεπτά κατά μέσο όρο και συνολικά 14 εμφανίσεις.

Η ανακοίνωση:

Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ Betsson ανακοινώνει την απόκτηση του Κώστα Αντετοκούνμπο μέσω δανεισμού από τον Ολυμπιακό, έως το τέλος της αγωνιστικής περιόδου 2025-26.

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο είναι γεννηθείς στις 20 Νοεμβρίου του 1997 στην Αθήνα, και με ύψος 2.08μ. αγωνίζεται στη θέση του σέντερ.

Ο νέος αθλητής της ομάδας μας φοίτησε στο λύκειο Dominican High School, με το οποίο κατέκτησε το πολιτειακό πρωτάθλημα.

Στην κολεγιακή καριέρα του, αγωνίστηκε στο University of Dayton. Το 2018 επιλέχθηκε στο νούμερο 60 του ντραφτ του ΝΒΑ από τους Philadelphia 76ers, οι οποίοι τον παραχώρησαν με ανταλλαγή στους Dallas Mavericks. Το 2019 φόρεσε τη φανέλα των Los Angeles Lakers, με τους οποίους το 2020 στέφθηκε πρωταθλητής ΝΒΑ. Την ίδια στιγμή, αγωνίστηκε και στη θυγατρική ομάδα των Lakers, South Bay Lakers, στους οποίους μέτρησε 14.1 πόντους και 7.8 ριμπάουντ ανά αγώνα.

Ο Αντετοκούνμπο «μοίρασε» τη σεζόν 2020-21 μεταξύ Los Angeles Lakers και South Bay Lakers και το καλοκαίρι του 2021 επέστρεψε στην Ευρώπη, για λογαριασμό της ASVEL. Με τη γαλλική ομάδα πανηγύρισε την κατάκτηση του πρωταθλήματος και αγωνίστηκε στη Euroleague.

Τον Οκτώβριο του 2022 επέστρεψε στο ΝΒΑ και τους Chicago Bulls, αγωνιζόμενος στη θυγατρική τους ομάδα, Windy City Bulls, με 11.7 πόντους και 6.3 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.

Στα μέσα της σεζόν 2022-23 υπέγραψε στη Fenerbahce Beko, όπου παρέμεινε έως το τέλος της περιόδου. Το καλοκαίρι του 2023 επέστρεψε στην Ελλάδα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού, στον οποίο αγωνίστηκε για 1.5 χρόνο, κατακτώντας τον τίτλο της Euroleague και το ελληνικό πρωτάθλημα. Στα μέσα της περασμένης σεζόν μετακόμισε στην ισπανική Murcia και το καλοκαίρι του 2025 υπέγραψε συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό.

Σε επίπεδο Εθνικών Ομάδων, ο Κώστας Αντετοκούνμπο κατέκτησε το 2016 το χάλκινο μετάλλιο με την U20 (Β’ κατηγορία). Τα τελευταία χρόνια αποτελεί μέλος της Εθνικής Ανδρών, με την οποία κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ του 2025, συμβάλλοντας σημαντικά στην επιτυχία του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος.