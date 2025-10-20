Άρια Καλύβα: Πού έκλεισε μετά το Power Talk

Άρια Καλύβα: Το σχόλιό της έχει ουκ ολίγες φορές συζητηθεί ακόμα και αρνητικά προκαλώντας σάλο αντιδράσεων… Παρόλα αυτά είναι περιζήτητη στα τηλεοπτικά πάνελ, γιατί εκτός από είδηση, φέρνει και σαματά, haters και τροφή για συζήτηση, ιδιαίτερα σε μια … μονότονη εκπομπή…

Μια κρίσιμη τηλεοπτική συμφωνία «κλείδωσε» το βράδυ της περασμένης Παρασκευής 10/10 στο Open και δεν είναι φήμες, είναι αλήθεια. Η Άρια Καλύβα, γνωστή δημοσιογράφος για το αιχμηρό ρεπορτάζ και την εκρηκτική της παρουσία, έδωσε τα χέρια με τα στελέχη του σταθμού και από το ερχόμενο Σαββατοκύριακο 24/10 θα βρίσκεται στο πάνελ της εκπομπής “Ραντεβού το ΣΚ” του Λάμπρου Κωνσταντάρα και της Ιωάννας Μαλέσκου.

Άρια Καλύβα: Πολύωρη συνάντηση



Η συμφωνία επήλθε ύστερα από πολύωρη συνάντηση της δημοσιογράφου με τα στελέχη, βραδινές ώρες, όπου οι δύο πλευρές συμφώνησαν να συνεργαστούν προκειμένου να δοθεί νέα πνοή σε μια εκπομπή που αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες και που η … μουρμούρα για την χαμηλή τηλεθέαση έχει αρχίσει εδώ και καιρό.



Οι τελευταίοι μήνες δεν ήταν εύκολοι για το συγκεκριμένο τηλεοπτικό προϊόν, καθώς τα ποσοστά τηλεθέασης έχουν κινηθεί σε απογοητευτικά επίπεδα. Το 2% – 3% που καταγράφεται στα νούμερα αρκετά συχνά αποτέλεσε πραγματική «κατραπακιά» για το κανάλι, το οποίο βλέπει μια φιλότιμη προσπάθεια να μη βρίσκει ανταπόκριση από το κοινό. Παρά τη δουλειά τόσο των παρουσιαστών όσο και της δημοσιογραφικής ομάδας, η εκπομπή χαρακτηρίστηκε από πολλούς ως «άνευρη, άοσμη και άγευστη» — ένα τηλεοπτικό πακέτο που, όπως φαίνεται, δεν κατάφερε να κεντρίσει το ενδιαφέρον του τηλεθεατή.

Η κρίσιμη συνάντηση και το παρασκήνιο της συμφωνίας

Μια συνάντηση που διήρκεσε αρκετές ώρες μέχρι να την πείσουν να ενταχθεί στο δυναμικό της εκπομπής του Σαββατοκύριακου… Η είσοδος της Άριας Καλύβα στο πάνελ θεωρείται, από τα στελέχη του Open, ως η τελευταία μεγάλη ευκαιρία να «σωθεί το προϊόν». Αναμένεται η ανακοίνωση του καναλιού με δελτίο τύπου για την συνεργασία μαζί της, που πολύ πιθανόν να βγει ακόμα και σήμερα Δευτέρα.

Η Άρια Καλύβα στο Power Talk

Μετά την παύση της εκπομπής «Power Talk» της Τατιάνας Στεφανίδου, η δημοσιογράφος είχε μείνει εκτός τηλεοπτικού αέρα, γεγονός που αποδείχθηκε συγκυριακά ευνοϊκό για το κανάλι, το οποίο έσπευσε να την εντάξει στην ομάδα του. Στόχος είναι η Άρια Καλύβα να προσφέρει πρωτόλειο ρεπορτάζ, πιο έντονη δημοσιογραφική κατεύθυνση και δυναμική παρουσία στο κομμάτι του info, δίνοντας παράλληλα νεύρο και ρυθμό στο πάνελ, όπου θα βρίσκεται καθόλη την διάρκεια της εκπομπής.

Οι άνθρωποι της παραγωγής θεωρούν πως η δημοσιογράφος διαθέτει εκείνα τα χαρακτηριστικά που λείπουν σήμερα από την εκπομπή: λόγο, αντίλογο και αυθεντική ενημέρωση. Το γνωστό της στυλ – κοφτερό, άμεσο και χωρίς υπεκφυγές – αναμένεται να δώσει νέα πνοή στη συζήτηση, δημιουργώντας ενδιαφέρουσες αντιπαραθέσεις με τους υπόλοιπους συντελεστές. Η ίδια άλλωστε έχει αποδείξει ότι δεν διστάζει να εκφράσει άποψη και να υποστηρίξει με σθένος το ρεπορτάζ της και γενικότερα να έχει άποψη σε όλα τα θέματα, κάτι που αναμένεται να λειτουργήσει υπέρ της τηλεοπτικής δυναμικής του προγράμματος.

Στο Open επικρατεί συγκρατημένη αισιοδοξία. Οι άνθρωποι του σταθμού γνωρίζουν πως οι επόμενες εβδομάδες θα είναι κρίσιμες, ωστόσο εκτιμούν ότι η προσθήκη της Άριας Καλύβα μπορεί να φέρει τα πρώτα θετικά αποτελέσματα. Ο ανταγωνισμός το Σαββατοκύριακο είναι μεγάλος και οι απαιτήσεις του κοινού ακόμη μεγαλύτερες, όμως το στοίχημα είναι ξεκάθαρο: να ξανακερδηθεί η προσοχή του τηλεθεατή.

Αν θα καταφέρει τελικά η Άρια Καλύβα να «ανεβάσει τα νούμερα» και να επαναφέρει την εκπομπή σε τροχιά επιτυχίας, μένει να φανεί. Το μόνο βέβαιο είναι πως η παρουσία της υπόσχεται να φέρει κίνηση, ένταση και – γιατί όχι – λίγη τηλεοπτική αναστάτωση, κάτι που ίσως ακριβώς χρειάζεται η συγκεκριμένη εκπομπή για να ξαναμπεί δυναμικά στο παιχνίδι.