Αργοστόλι: Σοκαρισμένο το Πανελλήνιο από τον θάνατο της 19χρονης – Για τουλάχιστον μία ώρα η Μυρτώ ζούσε

Στο πένθος έχει βυθιστεί η τοπική κοινωνία, αλλά και ολόκληρο το Πανελλήνιο για τον θάνατο της 19χρονης που βρέθηκε νεκρή στην πλατεία.

Παράλληλα, αύριο, Παρασκευή (17/4), συγγενείς και φίλοι θα της πουν το τελευταίο αντίο.

Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για το τι συνέβη το μοιραίο βράδυ που η Μυρτώ πέθανε, ενώ συνεχώς νέα στοιχεία για την παρέα της βλέπουν το «φως» της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, η παρέα της 19χρονης, δηλαδή τα άτομα που ήταν μαζί της τις τελευταίες στιγμές της ζωής της, έπαιζαν θέατρο όσο η Μυρτώ ήταν αναίσθητη, παριστάνοντας ότι δεν την ήξεραν.

Όπως μετέδωσε ο Alpha, που επικαλέστηκε τις συγκεκριμένες πληροφορίες, ο 23χρονος φίλος της που ήταν μαζί της στο δωμάτιο του ξενοδοχείου όπου έκαναν χρήση ναρκωτικών, τηλεφώνησε από το κινητό του και ζήτησε ασθενοφόρο, υποστηρίζοντας ότι βρήκε στον δρόμο μια αναίσθητη κοπέλα. Εντούτοις, ο νεαρός δεν ήταν στο σημείο που άφησε η παρέα την κοπέλα, αλλά σε διαφορετικό.

Αντιθέτως, στο σημείο και, για την ακρίβεια, δίπλα στην κοπέλα ήταν οι άλλοι δύο φίλοι της, ο 22χρονος και ο 26χρονος πρώην πρωταθλητής της άρσης βαρών.

Αυτά τα δύο άτομα υποστήριξαν σε περαστικούς ότι δεν γνώριζαν την 19χρονη, παρά την είδαν λιπόθυμη στον δρόμο, παίζοντας θέατρο για να μην αποκαλυφθούν, όπως ανέφερε το ρεπορτάζ του Alpha.

Αργοστόλι: Για τουλάχιστον μία ώρα η Μυρτώ ζούσε

«Βγήκα στο μπαλκόνι και είδα τη Μυρτώ να παθαίνει σπασμούς, να τρέμει και να κάθεται στο κρεβάτι. Νόμιζα ότι το κάνει για πλάκα, ωστόσο συνέχισε και εκεί καταλάβαμε ότι κάτι πάει λάθος. Προσπαθήσαμε να τη βοηθήσουμε, της κάναμε τα πόδια ψηλά αλλά τίποτα. Τότε εγώ αποφάσισα να πάρω το ασθενοφόρο και ο 26χρονος με τον 22χρονο μου είπαν ότι δεν ήθελαν ασθενοφόρο για να μην μπλέξουν. Τελικά τηλεφώνησα και εκείνοι μου είπαν ότι θα την κατεβάσουν και θα πουν ότι τη βρήκαν στον δρόμο».

Πρόκειται για μέρος από τα όσα ανέφερε στους αστυνομικούς της Ασφάλειας Κεφαλλονιάς ο 23χρονος φίλος της Μυρτούς που βρισκόταν μαζί της στο δωμάτιο του ξενοδοχείου στο Αργοστόλι τα ξημερώματα της Τρίτης. Για τουλάχιστον μία ώρα, η 19χρονη βρισκόταν σε ημιλιπόθυμη και κωματώδη κατάσταση μετά τη χρήση ναρκωτικών, χωρίς κανείς από την παρέα να ενημερώνει το ΕΚΑΒ. Αυτά τα κρίσιμα λεπτά που ενδεχομένως να είχαν αποδειχθεί σωτήρια με την έγκαιρη παρέμβαση των γιατρών, οι τρεις κατηγορούμενοι αδιαφόρησαν για τα συμπτώματα θεωρώντας ότι η 19χρονη τους κάνει πλάκα, διαφωνούσαν για το αν θα έπρεπε να καλέσουν ασθενοφόρο και τελικά σχεδίασαν το πώς θα την «ξεφορτωθούν» πετώντας την σε μια πλατεία. Αμέσως μετά την άφιξη του ΕΚΑΒ συνέχισαν να σβήνουν τα ίχνη τους, καθαρίζοντας το δωμάτιο και εξαφανίζοντας το κινητό της Μυρτούς.

Με βάση αυτά τα στοιχεία, σε βάρος των τριών συλληφθέντων, ασκήθηκε αναβαθμισμένη ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση τελούμενη διά παραλείψεως και ιδιαίτερα διακεκριμένη περίπτωση κατοχής και χρήσης ναρκωτικών ουσιών. Ελαβαν προθεσμία και θα απολογηθούν αύριο στον ανακριτή.

Φως στις συνθήκες θανάτου θα ρίξουν οι τοξικολογικές εξετάσεις τα αποτελέσματα των οποίων αναμένονται σε περίπου δύο εβδομάδες. Σύμφωνα με την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πάτρας, όπου διενεργήθηκε την Τετάρτη η νεκροψία-νεκροτομή, η 19χρονη έχασε τη ζωή της από ανακοπή που επήλθε από πνευμονικό οίδημα.

ΟΙ 4 ΩΡΕΣ

Επί τέσσερις ώρες οι κάμερες στην είσοδο του δωματίου αποτυπώνουν τις κινήσεις των τριών συλληφθέντων. Σύμφωνα με το βιντεοληπτικό υλικό, η 19χρονη έφτασε πρώτη στον χώρο μαζί με τον 23χρονο φίλο της στις 00:27.

Στις 02:21 τα ξημερώματα έφτασε ο 26χρονος πρώην πρωταθλητής της άρσης βαρών με τα ναρκωτικά.

Η παρέα, σύμφωνα με τις περιγραφές των κατηγορουμένων, αποφάσισε να κάνει χρήση δεύτερη φορά και ο 26χρονος στις 02:52 αποχώρησε και επέστρεψε στις 03:11.

Στις 03:27 αποτυπώνεται να φτάνει στο δωμάτιο ο 22χρονος φίλος του αρσιβαρίστα.

Στις 03:55 ο 26χρονος αποχωρεί ξανά, ενώ στις 04:31 η κάμερα του ξενοδοχείου τον καταγράφει να μεταφέρει την 19χρονη σε κωματώδη κατάσταση.

Πριν από αυτόν είχε βγει από το δωμάτιο ο 22χρονος. Περίπου 15 λεπτά αργότερα, στις 04:46, εμφανίζεται ξανά ο 26χρονος να βγαίνει από το δωμάτιο, καθώς είχε επιστρέψει για να βοηθήσει τον 23χρονο να καθαρίσει τον χώρο και να απομακρύνει το κινητό της Μυρτούς, το οποίο άφησε σε μαγαζί της περιοχής. Στις 05:14 αποχωρεί από το δωμάτιο τελευταίος ο φίλος της 19χρονης.

ΟΙ ΚΑΜΕΡΕΣ

«Στις 12:10 δεχθήκαμε τηλεφωνική επικοινωνία για άμεση κράτηση. Στις 12:30 πραγματοποιήθηκε η άφιξη και το check-in από μέλος της οικογένειάς μας. Μετά την άφιξη δεν υπάρχει αυτόπτης μάρτυρας εντός του καταλύματος. Η εξέλιξη των γεγονότων αποτυπώνεται αποκλειστικά στο υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, το οποίο έχει ήδη παραδοθεί στις αρμόδιες αρχές. Περί ώρα 05:15 αποχώρησε και το άτομο που είχε πραγματοποιήσει το check-in», αναφέρει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υπεύθυνος του καταλύματος περιγράφοντας μέρος των όσων αποτύπωσαν οι κάμερες ασφαλείας. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι τρεις νεαροί είχαν στείλει δύο μηνύματα σε φίλη της 19χρονης, αναφέροντας ότι έχουν «παρατήσει τη Μυρτώ μόνη της στην πλατεία».

ΜΕ ΠΟΙΝΙΚΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ Ο 26ΧΡΟΝΟΣ

Σωματικές βλάβες, απειλή, εξύβριση, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, ναρκωτικά, διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας, παράσυρση πεζού με εγκατάλειψη, απείθεια και απελευθέρωση κρατουμένου. Από τον Ιανουάριο του 2020 ο 26χρονος απασχολούσε διαρκώς τις Αρχές για κάθε λογής αδικήματα. Παλιός γνώριμος της Αστυνομίας ήταν και ο 22χρονος φίλος του, που είχε απασχολήσει για σωματικές βλάβες, για παράβαση του νόμου περί αθλητισμού, για έκθεση σε κίνδυνο, για παραβάσεις ΚΟΚ και για κλοπή.