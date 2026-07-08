Άργος: Μάχη για τη ζωή του δίνει ο 20χρονος που τραυματίστηκε από σφαίρα στο κεφάλι μετά από καταδίωξη – Πώς έγινε το περιστατικό;

Μάχη για τη ζωή του δίνει ο 20χρονος που τραυματίστηκε από αστυνομικά πυρά, κατά τη διάρκεια καταδίωξης στην περιοχή του Άργους.

Το χρονικό της καταδίωξης

Οι αστυνομικοί της ΟΠΚΕ επιχείρησαν να πραγματοποιήσουν έλεγχο στο όχημά του, ωστόσο ο νεαρός δεν συμμορφώθηκε στο σήμα στάσης και ακολούθησε καταδίωξη. Κατά την αστυνομική εκδοχή, ο οδηγός κινήθηκε επικίνδυνα και επιχείρησε επανειλημμένα να εμβολίσει αστυνομικούς και υπηρεσιακά οχήματα.

Η καταδίωξη έληξε όταν το όχημα εγκλωβίστηκε από περιπολικά. Ο 20χρονος φέρεται να εγκατέλειψε το αυτοκίνητο και να προσπάθησε να διαφύγει πεζός, αναρριχώμενος σε μαντρότοιχο. Τότε δύο αστυνομικοί έκαναν χρήση των υπηρεσιακών τους όπλων, τραυματίζοντάς τον σοβαρά στο κεφάλι. Στην κατοχή του εντοπίστηκε αεροβόλο πιστόλι, το οποίο κατασχέθηκε και αναμένεται να εξεταστεί από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Άργους και στη συνέχεια διακομίστηκε εσπευσμένα στα ΤΕΠ του Θριάσειου Νοσοκομείου.

Ο νεαρός έφτασε στα επείγοντα διασωληνωμένος, με βαρύ κρανιοεγκεφαλικό τραύμα από πυροβολισμό. Υποβλήθηκε άμεσα σε νευροχειρουργική επέμβαση και νοσηλεύεται στη Νευροχειρουργική Κλινική, με την κατάστασή του να χαρακτηρίζεται εξαιρετικά σοβαρή.

Συνελήφθησαν οι δύο αστυνομικοί – ΕΔΕ για το περιστατικό

Για το περιστατικό ενημερώθηκε άμεσα ο αρμόδιος Εισαγγελέας, ενώ στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας συνελήφθησαν οι δύο εμπλεκόμενοι αστυνομικοί, σε βάρος των οποίων σχηματίζεται δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και βαριά σωματική βλάβη.

Παράλληλα έχει ξεκινήσει πειθαρχική διαδικασία για τη διερεύνηση των ακριβών συνθηκών υπό τις οποίες έλαβε χώρα το περιστατικό.

Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου με τη συνδρομή της Δ.Α.Ο.Ε..

Η επίσημη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

«Πρώτες πρωινές ώρες, σήμερα, 8 Ιουλίου 2026, αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (ΟΠΚΕ) Αργολίδας επιχείρησαν να διενεργήσουν έλεγχο σε οδηγό οχήματος σε περιοχή του Άργους.

Ο οδηγός δεν συμμορφώθηκε στα σήματα στάσης των αστυνομικών, ανέπτυξε ταχύτητα, προκειμένου να αποφύγει τον έλεγχο, ενώ επιχείρησε να εμβολίσει αστυνομικούς που βρίσκονταν εκτός υπηρεσιακών οχημάτων, καθώς και υπηρεσιακά οχήματα κατά τη διάρκεια της διαφυγής του. Ακολούθησε καταδίωξη, κατά την οποία κινήθηκε με ιδιαίτερα επικίνδυνο τρόπο.

Τελικώς, το όχημα εγκλωβίστηκε από περιπολικά, τα οποία εμβόλισε και στη συνέχεια ο οδηγός εγκατέλειψε το όχημα πεζός επιχειρώντας να διαφύγει αναρριχώμενος σε μαντρότοιχο. Δύο αστυνομικοί έκαναν χρήση του υπηρεσιακού τους οπλισμού, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του άνδρα. Στο σημείο κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β., το οποίο τον μετέφερε σε Νοσοκομείο, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε σε Νοσοκομείο της Αττικής, όπου νοσηλεύεται.

Στη διαδρομή διαφυγής του, πλησίον του σημείου που έγινε το αρχικό σήμα στάσης από τους αστυνομικούς, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε αεροβόλο πιστόλι, το οποίο θα αποσταλεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή εξέταση.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε άμεσα ο αρμόδιος Εισαγγελέας, ενώ στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας συνελήφθησαν οι δύο εμπλεκόμενοι αστυνομικοί, σε βάρος των οποίων σχηματίζεται δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και βαριά σωματική βλάβη. Παράλληλα, έχει ξεκινήσει η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία για τη διερεύνηση των ακριβών συνθηκών υπό τις οποίες έλαβε χώρα το περιστατικό.

Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου με τη συνδρομή της Δ.Α.Ο.Ε.».