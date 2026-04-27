ΕΛΛΑΔΑ

Άρειος Πάγος: Δεν ανασύρεται από το αρχείο η υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών

Η υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών που είχε θέσει στο αρχείο με πόρισμά του ο πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Αχιλλέας Ζήσης δεν πρέπει να ανασυρθεί, έκρινε με πράξη του ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλλας.

Αναλυτικότερα, ο κ. Τζαβέλλας με την από 27-04-2026 πράξη του, η οποία εκδόθηκε για την υπόθεση των υποκλοπών που του υποβλήθηκε από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, για τυχόν δικές του ενέργειες κατά το άρθρο 43 παρ. 6 του ΚΠΔ, έκρινε, ότι δεν συντρέχει περίπτωση ανάσυρσης από το Αρχείο της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου και επανεξέτασης της σχετικής υπόθεσης.

Συγκεκριμένα, τα στοιχεία των οποίων έγινε επίκληση από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, κατά την κρίση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, δεν συνιστούν νέα στοιχεία κατά το άρθρο 43 παρ. 6 ΚΠΔ, ικανά να δικαιολογήσουν την ανάσυρση της δικογραφίας από το Αρχείο.

Κατά συνέπεια τα συμπεράσματα των πορισμάτων του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αχιλλέα Ζήση δεν ανατρέπονται.

27-94740ΠΡΑΞΗ+ΑΡΕΙΟΥ+ΠΑΓΟΥ

Συναγερμός στον Κεραμεικό: Ηλικιωμένος εισέβαλε με καραμπίνα στον ΕΦΚΑ και άνοιξε πυρ

Καιρός: Άνοιξη με υψηλές θερμοκρασίες πριν την ψυχρή «εισβολή» την Πρωτομαγιά – Έρχεται 48ωρο με μπόρες και καταιγίδες

ΣΟΚ με Σλούκα στον Παναθηναϊκό – Στο χειρουργείο και χάνει τη σειρά με Βαλένθια

«Μου είπαν πέσε κάτω»: Ο Τραμπ αποκαλύπτει τις στιγμές πανικού κατά την απομάκρυνσή του – Γιατί καθυστέρησε να φύγει

Κοινωνικός τουρισμός 2026: Νέα παράταση για 300.000 επιταγές – Συνεχίζονται τα προβλήματα με την πλατφόρμα

