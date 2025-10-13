Έως το μεσημέρι της Δευτέρας (13.10.2025) αναμένεται να πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο «Γεννηματάς» ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, μετά την έντονη αδιαθεσία που ένιωσε.

Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος μεταφέρθηκε την Κυριακή με ιδιωτικό ασθενοφόρο στο νοσοκομείο καθώς ξεκίνησε να μην νιώθει καλά. Αν και τα συμπτώματα δεν τον ανησύχησαν, λόγω της ηλικίας του αλλά και της θέσης του, κρίθηκε απαραίτητη η γνωμάτευση από τους γιατρούς.

Στο σήμερα, ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής του ΑΝΤ1 «Το Πρωινό», αισθάνεται πολύ καλύτερα ενώ οι εξετάσεις του βγήκαν καθαρές.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του ήταν αρκετά ενεργητικός και έτοιμος να ξεκινήσει να ευλογεί τους υπόλοιπους ασθενείς.

Ο Μητροπολίτης Βαρθολομαίος, μίλησε στην ίδια εκπομπή για τη νοσηλεία του Αρχιεπίσκοπου.

«Μιλήσαμε, είναι χαρούμενος και ευδιάθετος που θα βγει από το νοσοκομείο. Χθες ήταν αρκετά κουρασμένος γιατί την προηγούμενη εβδομάδα ήταν γεμάτο το πρόγραμμά του λόγω των εργασιών αλλά και της χειροτονίας του νέου επισκόπου Σκιάθου. Αισθάνθηκε κόπωση και πήγε προληπτικά στο νοσοκομείο. Οι εξετάσεις του είναι θαυμάσιες και είναι έτοιμος να επιστρέψει στα καθήκοντά του. Ένιωθε κόπωση στα πόδια», αποκάλυψε.