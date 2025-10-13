Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου, 2025
17.7 C
Athens
type here...
ΕΛΛΑΔΑ

Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος: Βελτιωμένη η κατάσταση της υγείας του – Σήμερα το εξιτήριο από το «Γεννηματάς»

Newsroom
by Newsroom Newsroom

Έως το μεσημέρι της Δευτέρας (13.10.2025) αναμένεται να πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο «Γεννηματάς» ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, μετά την έντονη αδιαθεσία που ένιωσε.

Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος μεταφέρθηκε την Κυριακή με ιδιωτικό ασθενοφόρο στο νοσοκομείο καθώς ξεκίνησε να μην νιώθει καλά. Αν και τα συμπτώματα δεν τον ανησύχησαν, λόγω της ηλικίας του αλλά και της θέσης του, κρίθηκε απαραίτητη η γνωμάτευση από τους γιατρούς.

Στο σήμερα, ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής του ΑΝΤ1 «Το Πρωινό», αισθάνεται πολύ καλύτερα ενώ οι εξετάσεις του βγήκαν καθαρές.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του ήταν αρκετά ενεργητικός και έτοιμος να ξεκινήσει να ευλογεί τους υπόλοιπους ασθενείς.

Ο Μητροπολίτης Βαρθολομαίος, μίλησε στην ίδια εκπομπή για τη νοσηλεία του Αρχιεπίσκοπου.

«Μιλήσαμε, είναι χαρούμενος και ευδιάθετος που θα βγει από το νοσοκομείο. Χθες ήταν αρκετά κουρασμένος γιατί την προηγούμενη εβδομάδα ήταν γεμάτο το πρόγραμμά του λόγω των εργασιών αλλά και της χειροτονίας του νέου επισκόπου Σκιάθου. Αισθάνθηκε κόπωση και πήγε προληπτικά στο νοσοκομείο. Οι εξετάσεις του είναι θαυμάσιες και είναι έτοιμος να επιστρέψει στα καθήκοντά του. Ένιωθε κόπωση στα πόδια», αποκάλυψε.

Ροή Ειδήσεων

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Απαρηγόρητος ο Χρήστος Ζαφείρης: «Χίλια συγγνώμη για το λάθος μου»

0
Ο Χρήστος Ζαφείρης ένιωσε την ανάγκη να απολογηθεί για...
LIFE & STYLE

Ο Οδυσσέας Σταμούλης για τον γάμο του: «Είμαι χαρούμενος και είναι κάτι που θα το ήθελε και το αδικοχαμένο παιδάκι μου»

0
Για τον γάμο του που τελέστηκε δύο χρόνια μετά...
ΕΛΛΑΔΑ

Κλέαρχος Μαρουσάκης: Μπαίνουμε σε βαθύ φθινόπωρο – Πότε έρχονται νέες βροχές

0
Κλέαρχος Μαρουσάκης: Αλλάζει ο καιρός από την Πέμπτη,σύμφωνα με...
ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία αύριο 14 Οκτωβρίου: Στους δρόμους για το 13ωρο, πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ

0
Απεργία: «Νεκρώνει» η χώρα αύριο λόγω της μεγάλης πανελλαδικής...
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Τρίκαλα: Νεκρός 18χρονος σε τροχαίο

0
Τρίκαλα: Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στον...

Σχετικά Άρθρα

Δημοφιλείς Κατηγορίες

ΕΛΛΑΔΑΚΟΣΜΟΣΠΟΛΙΤΙΚΗΟΙΚΟΝΟΜΙΑω-ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝLIFE & STYLE

Ταυτότητα | Politisonline

Επωνυμία: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ: 802550032
ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έδρα – Γραφεία: Νικολάου Πλαστήρα 172, Άγιοι Ανάργυροι, 13561
Διαχειριστής – Διευθυντής: Ευστάθιος Μοσχονάς
Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ευστάθιος Μοσχονάς
Ιδιοκτησία – Δικαιούχος domain name: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διευθυντής Σύνταξης: Λάμπρος Κατσαρός
Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: info@politisonline.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 21 0264 8300

Designed & Developed by the Minds at Politis Group