Αποθέωση του Ιβάν Σαββίδη στην Τούμπα απ’ τον κόσμο του ΠΑΟΚ!

Ο Ιβάν Σαββίδης επέστρεψε στην Τούμπα και γνώρισε την αποθέωση απ’ τους φίλους του ΠΑΟΚ λίγο πριν από την έναρξη του αγώνα με την Βόλφσμπεργκερ για τα προκριματικά του Europa League.

Μόλις οι οπαδοί του Δικεφάλου αντιλήφθηκαν την παρουσία του διοικητικού ηγέτη της ομάδας στα επίσημα της Τούμπας, τον υποδέχτηκαν με καθολική αποθέωση. «Ιβάν Σαββίδης» φώναξε ρυθμικά και με μεγάλη θέρμη όλο το γήπεδο, θέλοντας να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του για όσα έχει κάνει ο μεγαλομέτοχος και πρόεδρος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ στα χρόνια παρουσίας του στον σύλλογο.

Ομιλία στην ομάδα

Προηγουμένως, ο Ιβάν Σαββίδης είχε στείλει μήνυμα συσπείρωσης μιλώντας στην ομάδα. Σε μια καθοριστική στιγμή της σεζόν, έστω κι αν μόλις τώρα αρχίζουν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις, ο διοικητικός ηγέτης του Δικεφάλου βρέθηκε και πάλι δίπλα στην ομάδα. Μίλησε ενώπιον προπονητή και παικτών κι έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα συσπείρωσης και πίστης για την πρόκριση.

Παράλληλα, μετά από σχεδόν 5,5 χρόνια, ο Ιβάν Σαββίδης επέστρεψε στο γήπεδο της Τούμπας για να σταθεί στο πλευρό του Ραζβάν Λουτσέσκου και των ποδοσφαιριστών του ΠΑΟΚ, σε μια κομβική βραδιά με φόντο τη συνέχεια του ευρωπαϊκού ονείρου. Τον μεγαλομέτοχο και πρόεδρο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ συνόδευσαν οι γιοι του, Νίκος και Γιώργος Σαββίδης, οι οποίοι έφτασαν στο γήπεδο με την «ασπρόμαυρη» αποστολή.

Ο ισχυρός άνδρας του Δικεφάλου συναντήθηκε με την ομάδα στο ξενοδοχείο «Μακεδονία Παλλάς», όπου και απηύθυνε μήνυμα συσπείρωσης και στήριξης: «Είναι το πρώτο παιχνίδι, αλλά η πιο σημαντική μάχη. Δεν πρέπει να σκεφτόμαστε τη ρεβάνς, να το τελειώσουμε από σήμερα. Είναι πολύ σημαντικό να δείξουμε ότι είμαστε όλοι μαζί και να δείξουμε τι θέλουμε».

Και πρόσθεσε: «Θέλω να δω τα μάτια σας να βγάζουν φωτιά. Δεν ξέρω ποιος θα παίξει, θέλω να μπείτε και να “πεθάνετε” στο γήπεδο για τον ΠΑΟΚ, για τον κόσμο που περιμένει από εσάς. Πρέπει σήμερα να τελειώσουμε την παρτίδα».

Ως αρχηγός του ΠΑΟΚ, τον λόγο πήρε ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς, σημειώνοντας μεταξύ άλλων: «Είμαστε έτοιμοι, ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε για να ξεκινήσουμε όπως πρέπει τη σεζόν».