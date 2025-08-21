Παρασκευή, 22 Αυγούστου, 2025
26.9 C
Athens
type here...
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απόστολος Βεσυρόπουλος: Ώρες αγωνίας για τον πρώην υφυπουργό – Υπέστη ανακοπή καρδιάς σε beach bar στη Χαλκιδική

Newsroom
by Newsroom Newsroom
Απόστολος Βεσυρόπουλος: Ώρες αγωνίες για τον πρώην υφυπουργό - Υπέστη ανακοπή καρδιάς σε beach bar στη Χαλκιδική

Μάχη για τη ζωή του δίνει ο Απόστολος Βεσυρόπουλος, ο πρώην υφυπουργός Οικονομικών, βουλευτής Ημαθίας και νυν γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος υπέστη ανακοπή το μεσημέρι της Πέμπτης (21.08.2025).

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, ο Απόστολος Βεσυρόπουλος βρισκόταν σε beach bar στην Ακτή Καλογριάς, στη Σιθωνία Χαλκιδικής όταν αισθάνθηκε αδιαθεσία. Κατέρρευσε και κλήθηκε το ΕΚΑΒ.

Στο σημείο έσπευσαν για να τον επαναφέρουν διασώστες και γιατροί του ΕΚΑΒ, κάνοντάς του ΚΑΡΠΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταφέρεται με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στην Θεσσαλονίκη. Αρχικά, ο Απόστολος Βεσυρόπουλος διακομίσθηκε στο κέντρο υγείας Αγίου Νικολάου σε πολύ κρίσιμη κατάσταση.

Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος ήταν στη Βέροια για τον 15Αυγουστο και ταξίδεψε μέχρι τη Χαλκιδική για ολιγοήμερη ανάπαυση και ξεκούραση.

Ροή Ειδήσεων

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Άντερλεχτ-ΑΕΚ: Ένταση στις Βρυξέλλες – Αστυνομικοί επιτέθηκαν σε οπαδούς της Ένωσης

0
Άντερλεχτ-ΑΕΚ: Παρατράγουδα στις Βρυξέλλες λίγες ώρες πριν το Άντερλεχτ-ΑΕΚ. Στους δρόμους της...
ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στην Τουρκία: Τουρίστρια έκανε pole dancing σε στύλο με τη σημαία – Ξεκίνησε έρευνα [βίντεο]

0
Έντονες αντιδράσεις έχουν προκληθεί στην Τουρκία μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο που...
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Super League: Με ξένους διαιτητές και τα φετινά ντέρμπι

0
Την ειλημμένη απόφαση του ίδιου να διεξαχθούν και τα...
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακός: Στην προετοιμασία ο Κουμάντζε

0
Ολυμπιακός: Ο Καλίφα Κουμάντζε θα συμπεριληφθεί στην προετοιμασία του...
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σοκ: Πέθανε ο πρώην υφυπουργός Απόστολος Βεσυρόπουλος από καρδιακή ανακοπή

0
Πέθανε ο Απόστολος Βεσυρόπουλος, ο οποίος υπέστη ανακοπή καρδιάς, ενώ...

Σχετικά Άρθρα

Δημοφιλείς Κατηγορίες

ΕΛΛΑΔΑΚΟΣΜΟΣΠΟΛΙΤΙΚΗΟΙΚΟΝΟΜΙΑω-ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑLIFE & STYLEΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ταυτότητα | Politisonline

Επωνυμία: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ: 802550032
ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έδρα – Γραφεία: Νικολάου Πλαστήρα 172, Άγιοι Ανάργυροι, 13561
Διαχειριστής – Διευθυντής: Ευστάθιος Μοσχονάς
Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ευστάθιος Μοσχονάς
Ιδιοκτησία – Δικαιούχος domain name: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διευθυντής Σύνταξης: Λάμπρος Κατσαρός
Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: info@politisonline.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 21 0264 8300

Designed & Developed by the Minds at Politis Group