Μάχη για τη ζωή του δίνει ο Απόστολος Βεσυρόπουλος, ο πρώην υφυπουργός Οικονομικών, βουλευτής Ημαθίας και νυν γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος υπέστη ανακοπή το μεσημέρι της Πέμπτης (21.08.2025).

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, ο Απόστολος Βεσυρόπουλος βρισκόταν σε beach bar στην Ακτή Καλογριάς, στη Σιθωνία Χαλκιδικής όταν αισθάνθηκε αδιαθεσία. Κατέρρευσε και κλήθηκε το ΕΚΑΒ.

Στο σημείο έσπευσαν για να τον επαναφέρουν διασώστες και γιατροί του ΕΚΑΒ, κάνοντάς του ΚΑΡΠΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταφέρεται με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στην Θεσσαλονίκη. Αρχικά, ο Απόστολος Βεσυρόπουλος διακομίσθηκε στο κέντρο υγείας Αγίου Νικολάου σε πολύ κρίσιμη κατάσταση.

Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος ήταν στη Βέροια για τον 15Αυγουστο και ταξίδεψε μέχρι τη Χαλκιδική για ολιγοήμερη ανάπαυση και ξεκούραση.