Απολυτήρια ΙΒ σε 13 δημόσια σχολεία – Ξεκινάει από τον Σεπτέμβριο για τους μαθητές της Β Γυμνασίου

Στην πιο κρίσιμη φάση για την εφαρμογή του International Baccalaureate (ΙΒ) βρίσκονται 13 δημόσια σχολεία σε όλη την Ελλάδα, με στόχο την έναρξη του προγράμματος από τον Σεπτέμβριο του 2026 για μαθητές της Β’ Λυκείου.

Υστερα από μήνες προετοιμασιών, επιμορφώσεων, αλλά και συναντήσεων με ανθρώπους του οργανισμού που βρίσκεται πίσω από το διεθνούς φήμης απολυτήριο, τα δημόσια σχολεία που έχουν επιλεγεί από το υπουργείο Παιδείας αναμένεται να αξιολογηθούν μέχρι τον Ιούνιο από τον International Baccalaureate Organization (ΙΒΟ) για να λάβουν πιστοποίηση και να λειτουργήσουν τα πρώτα τμήματα ΙΒ.

Σημειώνεται ότι αν και το IB έχει θεσμοθετηθεί στην Ελλάδα από τον Ιούλιο του 1995 κι ενώ λειτουργεί σε ιδιωτικά σχολεία εδώ και τουλάχιστον 40 χρόνια, για πρώτη φορά επιχειρείται η ίδρυση τμημάτων σε δημόσια σχολεία, δίνοντας μία ευκαιρία στους μαθητές να ακολουθήσουν μία εναλλακτική διαδρομή πέραν των πανελλαδικών εξετάσεων. Η επιλογή που έγινε για τις πρώτες 13 μονάδες αφορά Πρότυπα, Πειραματικά, Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία σε όλη την Ελλάδα.

Στο πλαίσιο των προετοιμασιών, το υπουργείο Παιδείας προωθεί ήδη ρύθμιση ώστε το Διεθνές Απολυτήριο να αναγνωρίζεται ως ισότιμο και αντίστοιχο με το απολυτήριο των Γενικών Λυκείων της χώρας. Στις διατάξεις προβλέπονται οι προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας, ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα λειτουργίας τμημάτων IB στις τάξεις Β’ και Γ’ Λυκείου, με τους μαθητές αυτών των τμημάτων να διδάσκονται υποχρεωτικά, πέραν του προγράμματος IB, τα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας και της Ιστορίας, σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα των δημόσιων σχολείων.

«Για πρώτη φορά περνάμε από τη θεωρητική πρόβλεψη στην πράξη, εντάσσοντας το International Baccalaureate στο δημόσιο σχολείο με σαφείς όρους και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Η πιστοποίηση των πρώτων 13 σχολείων αναμένεται έως τον Μάιο και ο στόχος είναι η έναρξη του προγράμματος τον Σεπτέμβριο του 2026. Δεν φέρνουμε τώρα το ΙΒ στο δημόσιο σχολείο ως άγνωστο ή νέο τίτλο. Το International Baccalaureate προβλέπεται ήδη από τον Ν. 2327/1995 ως τίτλος ισότιμος προς το απολυτήριο λυκείου. Αυτό που κάνουμε σήμερα είναι κάτι διαφορετικό και πολύ πιο ουσιαστικό. Φέρνουμε στην πράξη τη δυνατότητα υλοποίησης αυτού του πλαισίου μέσα στη δημόσια εκπαίδευση, με συγκεκριμένους όρους οργάνωσης, στελέχωσης και πιστοποίησης», σημείωσε η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη.

Το IB είναι ένα διεθνούς φήμης απολυτήριο, το οποίο εφαρμόζεται σε περίπου 6.000 σχολεία παγκοσμίως σε 150 χώρες και θεωρείται το απόλυτο διαβατήριο για την είσοδο σε κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού. Στην Ελλάδα εδώ και χρόνια ένας περιορισμένος αριθμός μαθητών φοιτά σε προγράμματα ΙΒ ιδιωτικών σχολείων, διεκδικώντας την είσοδό του σε διεθνή πανεπιστήμια, ενώ πλέον με τη θεσμοθέτηση των μη κρατικών πανεπιστημίων στη χώρα, το ΙΒ θεωρείται απαραίτητο κριτήριο για την υποβολή αιτήσεων, ενώ για τους υπόλοιπους υποψηφίους θεωρείται αναγκαία η συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις.

Οπως περιγράφει στον «Ε.Τ.», η καθηγήτρια Αγγλικών και coordinator του Προγράμματος στην Ιωνίδειο Σχολή, Ματίνα Μέγα, πριν από μερικές ημέρες διεξήχθη στην Αθήνα το «IB Day», μία εκδήλωση στην οποία εκπαιδευτικοί ιδιωτικών, αλλά και των υποψήφιων δημοσίων σχολείων συναντήθηκαν με εκπροσώπους του IBO και παρακολούθησαν συνεδρίες σχετικά με τη φιλοσοφία του διεθνούς απολυτηρίου.

«Εχουμε παρακολουθήσει τους προηγούμενους μήνες επιμορφώσεις στα βασικά μαθήματα του ΙΒ και έχουμε ήδη κάνει επαφές με εκδοτικούς οίκους για τα σχολικά εγχειρίδια που θα αποτελέσουν τη βάση για τη διδασκαλία του προγράμματος. Ηταν μια συνάντηση καθοριστική για εμάς, καθώς δεχθήκαμε υποστήριξη και από τους εκπαιδευτικούς των ιδιωτικών σχολείων που κουβαλούν την εμπειρία τόσων χρόνων», αναφέρει.

Τον περασμένο Ιανουάριο, εκπρόσωποι του ΙΒΟ επισκέφθηκαν τα υποψήφια δημόσια σχολεία, συνοψίζοντας σε μία έκθεση τα απαραίτητα κριτήρια για τη λειτουργία του προγράμματος. Κάποια σχολεία δεν διαθέτουν βιβλιοθήκες, άλλα αναζητούν τις απαραίτητες προδιαγραφές για αίθουσες διδασκαλίας, ενώ αναμένεται και η ολοκλήρωση των επιμορφώσεων των εκπαιδευτικών σε κάποια μαθήματα.

Στη συνέχεια, οι Coordinators των ελληνικών σχολείων, δηλαδή οι εκπαιδευτικοί, που έχουν επιλεγεί να συντονίσουν την εφαρμογή του προγράμματος σε κάθε μονάδα, θα πρέπει να παραδώσουν μία έκθεση για το πρόγραμμα που θα ακολουθήσουν οι εκπαιδευτικοί σε κάθε μάθημα τα επόμενα δύο χρόνια και στη συνέχεια να αξιολογηθούν, ώστε μέσα στον Ιούνιο να ανακοινωθούν τα σχολεία που θα εφαρμόσουν το πρόγραμμα.

Η διδασκαλία του προγράμματος παρέχεται για πρώτη φορά δωρεάν στη χώρα, με το Υπουργείο Παιδείας να προβλέπει κονδύλια για την υποστήριξη εκπαιδευτικών δομών, αλλά και την κάλυψη των εξόδων των σχολικών εγχειριδίων των μαθητών.

Οσο για τις ελλείψεις που έχουν αποτυπωθεί σε σχολεία, στις εκθέσεις των διεθνών αξιολογητών, η κάθε μονάδα επιχειρεί μέσα από συνεργασίες να καλύψει τα κενά. Οπως σημειώνει η κ. Μέγα, η Ιωνίδειος Σχολής έχει προσεγγίσει το Πανεπιστήμιο Πειραιά για να έχουν πρόσβαση οι μαθητές στη βιβλιοθήκη του Ιδρύματος. Επιπλέον, έχει μπει στο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου», το οποίο προβλέπει ανακαίνιση δημόσιων σχολείων, με στόχο την ενίσχυση των υποδομών της μονάδας.

Οι πρώτες αντιδράσεις, σύμφωνα με την coordinator της Ιωνιδείου, για την εφαρμογή του νέου προγράμματος ήταν μικτές. Οι μαθητές ενθουσιάστηκαν στο άκουσμα της έλευσης μίας διαφορετικής φιλοσοφίας εντός της τάξης, ενώ οι γονείς εμφανίστηκαν πιο επιφυλακτικοί.

Τα σχολεία που έχουν δηλώσει υποψηφιότητα

– 1ο Πρότυπο Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης «Μανώλης Ανδρόνικος»

– Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Γέρακα με Λυκειακές Τάξεις

– Μουσικό Γενικό Λύκειο Παλλήνης

– Μουσικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης με Λυκειακές Τάξεις

– Μουσικό Σχολείο Αθήνας

– Μουσικό Σχολείο Βόλου

– Πειραματικό Γενικό Λύκειο Πανεπιστημίου Μακεδονίας

– Πρότυπο Γενικό Λύκειο Αγ. Αναργύρων

– Πρότυπο Γενικό Λύκειο Αναβρύτων

– Πρότυπο Γενικό Λύκειο Βαρβακείου Σχολής

– Πρότυπο Γενικό Λύκειο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης

– Πρότυπο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου

– Πρότυπο Γενικό Λύκειο Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά

Το χρονοδιάγραμμα

Απρίλιο: Ολοκλήρωση διαδικασίας αιτήσεων των 13 σχολείων για πιστοποίηση και υποβολή αιτήσεων

Μάιο: Επισκέψεις πιστοποίησης στα σχολεία

Εως τα τέλη Ιουνίου οι τελικές αποφάσεις του Οργανισμού Διεθνούς Απολυτηρίου

Σεπτέμβριο: Λειτουργία των πιστοποιημένων σχολείων

Ποια είναι τα μαθήματα

Το ΙΒ προσφέρει έξι θεματικές ομάδες, από τις οποίες οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν σε ποια θα φοιτήσουν, ανάλογα με την επιλογή σπουδών τους. Πρόκειται για Γλώσσα και Λογοτεχνία, Ξένη Γλώσσα, Ατομα και Κοινωνίες, Επιστήμες, Μαθηματικά και Τέχνες.

Τα μαθήματα ποικίλλουν ανάλογα την ομάδα και περιλαμβάνουν αντικείμενα όπως Νέα Ελληνική Λογοτεχνία, Αγγλικά, Ψηφιακή Κοινωνία, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Οικονομικά Γεωγραφία, Παγκόσμια Πολιτική, Ιστορία, Φιλοσοφία, Κοινωνική και Πολιτισμική Ανθρωπολογία, Βιολογία, Χημεία, Φυσική, Πληροφορική, Επιστήμη του Αθλητισμού, Μαθηματικά, Εικαστικές Τέχνες, Μουσική, Θέατρο, Περιβαλλοντικά Συστήματα και Κοινωνίες.

Ειδική αναφορά αξίζει να γίνει στη διαφορετική φιλοσοφία του ΙΒ στη διδασκαλία και την αξιολόγηση, καθώς οι τρεις βασικές του ενότητες αφορούν τη Θεωρία της Γνώσης, το Εκτεταμένο Δοκίμιο και τη Δημιουργικότητα, τις Δράσεις και την Κοινωνική Προσφορά, με το τελευταίο να «χτίζεται» μέσα από ενέργειες των μαθητών εκτός τάξης, όπως μεταξύ άλλων ο εθελοντισμός, ο αθλητισμός και τα καλλιτεχνικά. Σημειώνεται ότι όλα τα μαθήματα διδάσκονται και εξετάζονται στην αγγλική γλώσσα.

«ΟΧΙ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Με τον εθνικό διάλογο για το Εθνικό Απολυτήριο να βρίσκεται σε εξέλιξη, η υπουργός Παιδείας ξεκαθάρισε σε δηλώσεις της ότι «καμία συζήτηση δεν γίνεται για ένταξη στο δημόσιο πανεπιστήμιο μέσω ΙΒ. Στα δημόσια πανεπιστήμια της χώρας η εισαγωγή γίνεται μόνο μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων, και αυτό το γνωρίζετε πολύ καλά».

Δυνατότητα εγγραφής και από μαθητές άλλων σχολείων

Ο σχεδιασμός προβλέπει την ίδρυση τουλάχιστον ενός τμήματος με τη δυνατότητα εγγραφής μαθητών και από άλλα σχολεία, εφόσον θεωρείται δύσκολο να καλυφθούν όλες οι θέσεις από μαθητές μίας σχολικής μονάδας. Είναι μια πρακτική που ήδη ακολουθείται στα ιδιωτικά σχολεία, με τα τμήματα ΙΒ να δέχονται μαθητές που φοιτούν σε άλλες σχολικές μονάδες.

«Είναι ένα πρόγραμμα που εμείς οι καθηγητές το έχουμε πιστέψει πολύ. Εχουμε επωμιστεί μεγάλο όγκο δουλειάς, όμως θεωρούμε ότι είναι σημαντικό στο δημόσιο σχολείο να υπάρχει μία ακόμη επιλογή για τους μαθητές και να μην είναι μονόδρομος οι πανελλαδικές εξετάσεις. Το ΙΒ είναι μια ολιστική προσέγγιση μάθησης, ένα απαιτητικό πρόγραμμα, το οποίο «χτίζει» παράλληλα και ένα κοινωνικό προφίλ στους μαθητές.