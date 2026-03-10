Αποκλιμακώνεται η τιμή σε φυσικό αέριο και πετρέλαιο μετά το ράλι ανόδου

Η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου υποχώρησε περίπου 15% σήμερα (10/03), ακολουθώντας την υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου, μετά τις καθησυχαστικές δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι ο πόλεμος με το Ιράν πλησιάζει στο τέλος του.

Λίγο μετά την έναρξη των συναλλαγών στις 09:00 ώρα Ελλάδος, το ολλανδικό TTF, η ευρωπαϊκή τιμή αναφοράς, κατέγραψε μείωση 14,61% στα 48,21 ευρώ η μεγαβατώρα.

Η στροφή αυτή στην αγορά καταγράφηκε μετά την απρόσμενη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ στο τέλος της χθεσινής ημέρας, με την οποία διαβεβαίωσε οτι ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα.

Οι δηλώσεις Τραμπ λειτούργησαν αποσυμπιεστικά και στην αγορά πετρελαίου, η τιμή του οποίου πέφτει την Τρίτη (10/03), μετά από το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών ετών που είχε σημειώσει στην προηγούμενη συνεδρίαση.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent υποχώρησαν κατά 4,17 δολάρια, ή 4,2%, στα 94,79 δολάρια το βαρέλι στις 03:45 GMT, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) υποχώρησε κατά 3,81 δολάρια, ή 4%, στα 90,96 δολάρια το βαρέλι. Και τα δύο συμβόλαια υποχώρησαν έως και 11% νωρίτερα, πριν ανακτήσουν μέρος των απωλειών τους.

Το πετρέλαιο ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι τη Δευτέρα (09/03), φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από τα μέσα του 2022, καθώς οι περικοπές στην προσφορά από τη Σαουδική Αραβία και άλλους παραγωγούς κατά τη διάρκεια της επέκτασης του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ με το Ιράν πυροδότησαν φόβους για σημαντικές διαταραχές στην παγκόσμια προσφορά.

Στη συνέχεια, οι τιμές υποχώρησαν, αφού ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν πραγματοποίησε τηλεφωνική συνδιάλεξη με τον Τραμπ και μοιράστηκε προτάσεις με στόχο την ταχεία επίλυση του πολέμου με το Ιράν, σύμφωνα με έναν βοηθό του Κρεμλίνου, μετριάζοντας τις ανησυχίες για παρατεταμένη διακοπή του εφοδιασμού. Ο Τραμπ δήλωσε σε συνέντευξη στο CBS News ότι θεωρεί τον πόλεμο κατά του Ιράν «πολύ ολοκληρωμένο» και ότι η Ουάσιγκτον ήταν «πολύ μπροστά» από το αρχικό χρονοδιάγραμμα τεσσάρων έως πέντε εβδομάδων που είχε εκτιμήσει.

«Είναι σαφές ότι οι δηλώσεις του Τραμπ για έναν πόλεμο μικρής διάρκειας έχουν ηρεμήσει τις αγορές. Ενώ χθες (09/03) υπήρξε μια υπερβολική αντίδραση προς τα πάνω, πιστεύουμε ότι σήμερα (10/03) υπάρχει μια υπερβολική αντίδραση προς τα κάτω», δήλωσε ο Σούρβο Σάρκαρ στο Reuters, επικεφαλής της ομάδας του τομέα ενέργειας της DBS Bank, προσθέτοντας ότι η αγορά υποτιμά τους κινδύνους σε αυτά τα επίπεδα για το Brent.

«Οι ποιότητες Murban και Dubai εξακολουθούν να είναι πολύ πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, οπότε πρακτικά δεν έχει αλλάξει τίποτα όσον αφορά την πραγματικότητα», πρόσθεσε, αναφερόμενος στις ποιότητες πετρελαίου αναφοράς της Μέσης Ανατολής.

Το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν (IRGC), απαντώντας στον Τραμπ ξεκαθάρισε ότι εκείνο θα «καθορίσει το τέλος του πολέμου» και ότι η Τεχεράνη δεν θα επιτρέψει την εξαγωγή «ούτε ενός λίτρου πετρελαίου» από την περιοχή εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ, σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης την Τρίτη (10/03), τα οποία επικαλούνται τον εκπρόσωπο τωνIRGC.

Ωστόσο, οι τιμές παραμένουν υπό πίεση, καθώς ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο χαλάρωσης των κυρώσεων κατά της Ρωσίας στον τομέα του πετρελαίου και την απελευθέρωση των αποθεμάτων πετρελαίου έκτακτης ανάγκης, ως μέρος ενός πακέτου μέτρων που αποσκοπούν στον περιορισμό της ραγδαίας ανόδου των τιμών του πετρελαίου παγκοσμίως, σύμφωνα με πολλαπλές πηγές.

«Οι συζητήσεις σχετικά με τη χαλάρωση των κυρώσεων για το ρωσικό πετρέλαιο, οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ που υπονοούν ότι η σύγκρουση θα μπορούσε τελικά να υποχωρήσει και η πιθανότητα οι χώρες του G7 να αξιοποιήσουν τα στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου, όλα έδειχναν το ίδιο μήνυμα: Ότι τα βαρέλια πετρελαίου θα συνεχίσουν με κάποιο τρόπο να φτάνουν στην αγορά», ανέφερε η αναλύτρια της Phillip Nova, Πριγιάνκα Σαχντέβα.

«Μόλις οι έμποροι αντιλήφθηκαν ότι οι διαδρομές εφοδιασμού θα μπορούσαν να διατηρηθούν, η αρχική «πριμοδότηση πανικού» που είχε ωθήσει τις τιμές πάνω από τα 100 δολάρια άρχισε να εξασθενεί και οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν γρήγορα». Οι χώρες του G7 δήλωσαν τη Δευτέρα (09/03) ότι είναι έτοιμες να εφαρμόσουν τα «απαραίτητα μέτρα» ως απάντηση στην άνοδο των τιμών του πετρελαίου παγκοσμίως, αλλά δεν δεσμεύτηκαν να απελευθερώσουν τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης.

Άρση κυρώσεων στο πετρέλαιο προανήγγειλε ο Τραμπ για να μειωθούν οι τιμές

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες, Δευτέρα (09/03), ότι θα άρει ορισμένες κυρώσεις που έχει επιβάλει στο πετρέλαιο «για να μειωθούν οι τιμές», οι οποίες έκαναν άλμα εξαιτίας του πολέμου που διεξάγουν οι ΗΠΑ μαζί με το Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Εξαιτίας των δυσκολιών στον εφοδιασμό από τις χώρες του Κόλπου και του αποκλεισμού των στρατηγικής σημασίας Στενών του Ορμούζ, οι τιμές του πετρελαίου ξεπέρασαν τα 100 δολάρια για πρώτη φορά από το 2022, τη χρονιά που άρχισε η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, μετά την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι χώρες της Ομάδας των Επτά (G7) επέβαλαν κυρώσεις στον ρωσικό πετρελαϊκό τομέα.

Ο αμερικανός πρόεδρος είχε αρχικά διαβεβαιώσει ότι αυτή η άνοδος των τιμών είναι «μικρό τίμημα για την ειρήνη και την ασφάλεια» στον κόσμο. Χθες, Δευτέρα (09/03), το βράδυ επιχείρησε μια απροσδόκητη μεταστροφή. «Θα άρουμε επίσης ορισμένες κυρώσεις που συνδέονται με το πετρέλαιο για να μειώσουμε τις τιμές (…) μέχρι αυτό να τακτοποιηθεί», δήλωσε στους δημοσιογράφους, αφού είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν διευκρίνισε σε ποιες κυρώσεις αναφέρεται ούτε ποιες χώρες αφορούν. «Μετά, ποιος ξέρει; Ίσως να μην χρειαστεί να τις επαναφέρουμε (σ.σ.: τις κυρώσεις). Θα υπάρχει τόση ειρήνη», πρόσθεσε.

Η τιμή του πετρελαίου υποχώρησε σήμερα (10/03) περίπου 10% στις αγορές.

Εξαίρεση

Ήδη από την Τετάρτη (04/03), η Ουάσινγκτον εξαίρεσε από τις κυρώσεις την Ινδία, επιτρέποντάς της να εισάγει για ένα μήνα ρωσικό πετρέλαιο – μεταξύ άλλων και από πλοία στα οποία έχουν επιβληθεί κυρώσεις.

Ο αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε ήδη την επομένη πως «μελετά» τη δυνατότητα να διευρυνθεί η άρση των κυρώσεων επί του ρωσικού πετρελαίου «ώστε να ανακουφισθεί η αγορά» όσο καιρό διαρκεί η σύγκρουση. Η Μόσχα δήλωσε ότι συζητάει αυτό το θέμα με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι δηλώσεις αυτές αντανακλούν την ανησυχία του Λευκού Οίκου που θέλει να αποφύγει μια έκρηξη των τιμών αυξάνοντας την παγκόσμια προσφορά πριν από τις εκλογές των μέσων της προεδρικής θητείας στις ΗΠΑ, που θα πραγματοποιηθούν το Νοέμβριο.

Όμως μια τέτοια χαλάρωση δημιουργεί ένα δίλημμα για τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες επιδιώκουν από το 2022 να περιορίσουν τις δυνατότητες της Μόσχας να χρηματοδοτεί τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Τον Οκτώβριο 2025 η Ουάσινγκτον πρόσθεσε τις γιγάντιες ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες Rosneft και Lukoil στον κατάλογο των κυρώσεων για να ασκήσει πίεση στο Κρεμλίνο – πριν άρει, την Πέμπτη (05/03), χωρίς να δώσει καμιά εξήγηση, αυτές που είχαν στόχο τις γερμανικές θυγατρικές της Rosneft.

Τα έσοδα της Ρωσίας από το πετρέλαιο και το αέριο βρίσκονταν τον Ιανουάριο στο κατώτερο επίπεδο των τελευταίων πέντε ετών και η ρωσική οικονομία, που εξαρτάται από αυτά, αντιμετωπίζει προβλήματα.

«Μόνη αξιόπιστη επιλογή»

Μείζων προμηθευτής των χωρών της ΕΕ σε πετρέλαιο και αέριο πριν από την επίθεση στην Ουκρανία, η Ρωσία κατηύθυνε τις εξαγωγές της προς την Ασία και κατά πρώτον προς την Κίνα. Ωστόσο η Ινδία, η Νότια Κορέα, το Βιετνάμ, η Κίνα είναι επίσης οι ασιατικές χώρες που είναι οι πιο ευάλωτες στον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ.

Αναλυτές παρατηρούν ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ντόναλντ Τραμπ -σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο στη Βενεζουέλα, στη συνέχεια πόλεμος εναντίον του Ιράν- έχουν ως συνέπεια να απομακρύνουν τα κράτη που εισάγουν πετρέλαιο απ’ αυτές τις πετρελαιοπαραγωγές χώρες, καθιστώντας έτσι ενδεχομένως ελκυστικό το ρωσικό πετρέλαιο.

«Τώρα που οι προμήθειες αυτές αμφισβητούνται, αυτός που κυρίως ωφελείται είναι η Ρωσία, η οποία είναι έτοιμη να αυξήσει τις εξαγωγές της πετρελαίου προς την Κίνα», έγραψαν οι αναλυτές του Carnegie Russia Eurasia Center σε μια ανάλυση που δημοσιεύθηκε την περασμένη εβδομάδα.

Η Μόσχα διαθέτει έτσι ένα επιχείρημα για να υποστηρίξει ότι «οι θαλάσσιες οδοί που επιτρέπουν τον εφοδιασμό της Κίνας μπορεί να κλείσουν ανά πάσα στιγμή από τις Ηνωμένες Πολιτείες» και να υποστηρίξει ότι «η μοναδική αξιόπιστη επιλογή είναι οι αγωγοί και οι οδοί από τη Ρωσία», σύμφωνα με τους ίδιους.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε επίσης χθες (09/03), Δευτέρα, έτοιμος να προμηθεύσει τις ευρωπαϊκές χώρες με πετρέλαιο και αέριο, αν ταχθούν υπέρ μιας «διαρκούς και σταθερής συνεργασίας» με τη Μόσχα.