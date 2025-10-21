Οι ομάδες-μέλη της Euroleague συμφώνησαν την Τρίτη (21/10) στην επιστροφή των αγώνων της EuroLeague και του EuroCup στο Ισραήλ από την 1η Δεκεμβρίου, μετά την πρόσφατη κατάπαυση του πυρός και τις ειρηνευτικές πρωτοβουλίες στην περιοχή, όπως ανακοίνωσε η διοργανώτρια αρχή.

«Η Euroleague Basketball θα συνεχίσει να παρακολουθεί προσεκτικά τις εξελίξεις, να παραμένει σε στενή επαφή με τις τοπικές και ξένες αρχές, τις φιλοξενούμενες ομάδες και όλους τους σχετικούς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ELPA, EHCB και UEBO, και να διασφαλίζει ότι η ασφάλεια και η ευημερία όλων των εμπλεκομένων παραμένει η ύψιστη προτεραιότητα» τονίζει η σχετική ανακοίνωση.

Οι αναμετρήσεις των ισραηλινών συλλόγων διεξάγονταν σε ουδέτερες έδρες από τον Οκτώβριο του 2023, λόγω της σύγκρουσης στη Γάζα.

Την τρέχουσα σεζόν, το Ισραήλ εκπροσωπείται στην EuroLeague από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, έξι φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης, και την Χάποελ Τελ Αβίβ, ενώ στο EuroCup μετέχει η Χάποελ Ιερουσαλήμ.