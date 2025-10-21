Τρίτη, 21 Οκτωβρίου, 2025
22.8 C
Athens
type here...
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Απόφαση-σκάνδαλο: Επιστρέφουν οι αγώνες της EuroLeague και του EuroCup στο Ισραήλ από 1/12

Λάμπρος Κατσαρός
by Newsroom Λάμπρος Κατσαρός

Οι ομάδες-μέλη της Euroleague συμφώνησαν την Τρίτη (21/10) στην επιστροφή των αγώνων της EuroLeague και του EuroCup στο Ισραήλ από την 1η Δεκεμβρίου, μετά την πρόσφατη κατάπαυση του πυρός και τις ειρηνευτικές πρωτοβουλίες στην περιοχή, όπως ανακοίνωσε η διοργανώτρια αρχή.

«Η Euroleague Basketball θα συνεχίσει να παρακολουθεί προσεκτικά τις εξελίξεις, να παραμένει σε στενή επαφή με τις τοπικές και ξένες αρχές, τις φιλοξενούμενες ομάδες και όλους τους σχετικούς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ELPA, EHCB και UEBO, και να διασφαλίζει ότι η ασφάλεια και η ευημερία όλων των εμπλεκομένων παραμένει η ύψιστη προτεραιότητα» τονίζει η σχετική ανακοίνωση.

Οι αναμετρήσεις των ισραηλινών συλλόγων διεξάγονταν σε ουδέτερες έδρες από τον Οκτώβριο του 2023, λόγω της σύγκρουσης στη Γάζα.

Την τρέχουσα σεζόν, το Ισραήλ εκπροσωπείται στην EuroLeague από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, έξι φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης, και την Χάποελ Τελ Αβίβ, ενώ στο EuroCup μετέχει η Χάποελ Ιερουσαλήμ.

Ροή Ειδήσεων

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Το μήνυμα του Τζιμπρίλ Σισέ στον Μπενίτεθ: «Φέρε την ομάδα μας εκεί που ανήκει»

0
Ο Ράφα Μπενίτεθ έχει ήδη στείλει υπογεγραμμένα τα πρώτα...
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μιάλμπι: Ολοκλήρωσε το «θαύμα» – Πρωταθλήτρια Σουηδίας για πρώτη φορά στην ιστορία της

0
 μικρή κι «άσημη» για πολλούς Μιάλμπι έγραψε Ιστορία στη...
ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: 18χρονος έπνιξε την μητέρα του με πετσέτα

0
Τραγωδία στα Τρίκαλα, όπου ένα 18χρονο παιδί έπνιξε την...
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το ΠΑΣΟΚ εναντίον της τροπολογίας για τον Άγνωστο Στρατιώτη – Κατέθεσε ένσταση αντισυνταγματικότητας!

0
Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε ένσταση αντισυνταγματικότητας κατά της τροπολογίας για...
MEDIA

Λιάγκας: «Μακάρι να μην το έπαιζα αυτό το θέμα» – Το βίντεο που ξεμπροστιάζει Βανδή και Αστυνομία

0
Λιάγκας: «Μακάρι να μην το έπαιζα αυτό το θέμα»...

Σχετικά Άρθρα

Δημοφιλείς Κατηγορίες

ΕΛΛΑΔΑΚΟΣΜΟΣΠΟΛΙΤΙΚΗΟΙΚΟΝΟΜΙΑΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝω-ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑLIFE & STYLE

Ταυτότητα | Politisonline

Επωνυμία: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ: 802550032
ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έδρα – Γραφεία: Νικολάου Πλαστήρα 172, Άγιοι Ανάργυροι, 13561
Διαχειριστής – Διευθυντής: Ευστάθιος Μοσχονάς
Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ευστάθιος Μοσχονάς
Ιδιοκτησία – Δικαιούχος domain name: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διευθυντής Σύνταξης: Λάμπρος Κατσαρός
Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: info@politisonline.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 21 0264 8300

Designed & Developed by the Minds at Politis Group