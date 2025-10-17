Με αιχμηρό σχόλιο στο Χ, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης επιτέθηκε στον Αλέξη Τσίπρα με αφορμή το νέο του βιβλίο με τίτλο «Ιθάκη».

«Από γκάφα σε γκάφα πηγαίνει ο φίλος μου ο @atsipras», έγραψε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι η επιλογή του τίτλου «ανακαλεί υποχρεωτικά στη μνήμη μας την πιο μελανή και επώδυνη σελίδα της θητείας του».

Ο Γεωργιάδης αναφέρθηκε συγκεκριμένα στις διακοπές του τότε πρωθυπουργού, αμέσως μετά την τραγωδία στο Μάτι, πάνω σε πολυτελές σκάφος, γεγονός που είχε προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις.

Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο υπουργός Υγείας ειρωνεύτηκε τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, προτείνοντάς του: «Αλέξη φίλε μου, προλαβαίνεις να το αλλάξεις…».

Από γκάφα σε γκάφα πηγαίνει ο φίλος μου ο @atsipras . Η επιλογή του να ονοματίσει το βιβλίο του ως «Ιθάκη» ανακαλεί υποχρεωτικά στη μνήμη μας, την μελανότερη και πλέον επώδυνη για τους Αριστερούς συντρόφους του, σελίδα της θητείας του…τις διακοπές αμέσως μετά την τραγωδία στο… pic.twitter.com/EulCLAqAka — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) October 17, 2025

Το βιβλίο «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα

Ο εκδοτικός οίκος «Gutenberg» ανήγγειλε την έκδοση του βιβλίου που συνέγραψε ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, με τον τίτλο «Ιθάκη», που θα κυκλοφορήσει το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Νοέμβρη.

Ο εκδότης αναφέρει για το σύγγραμμα: «Ο Αλέξης Τσίπρας καταγράφει με μοναδική δύναμη τα γεγονότα που συγκλόνισαν την Ελλάδα, αλλά και την Ευρώπη, το 2015-2019.

Η ωμότητα των δανειστών, τα σχέδια έξωσης της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι κλειστές τράπεζες, το δημοψήφισμα, οι συναντήσεις με ξένους ηγέτες, όπως η Μέρκελ, ο Ολάντ, ο Πούτιν, οι αντιδράσεις της τότε αντιπολίτευσης, οι αγωνιώδεις προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης να απελευθερώσει τη χώρα από το σπιράλ των μνημονίων, μετατρέπουν την αφήγηση σε πολιτικό θρίλερ».