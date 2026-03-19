ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Απεργία στα βενζινάδικα: Έτοιμοι για κινητοποιήσεις οι πρατηριούχοι – Η τιμή του λίτρου ξεπέρασε τα 2 ευρώ – Σε ποια πόλη κατέβασαν ρολά

Έτοιμοι για απεργία εμφανίζονται οι εργαζόμενοι στον κλάδο των πρατηριούχων υγρών καυσίμων, οι οποίοι αντιδρούν στο πλαφόν για το ανώτατο επιτρεπτό κέρδος που έχει θεσπίσει η κυβέρνηση, καθώς οι τιμές της βενζίνης συνεχίζουν να ανεβαίνουν τις τελευταίες ημέρες.

Η απόφαση για το αν και πότε θα προχωρήσουν σε απεργιακές δράσεις θα εξαρτηθεί από την έκβαση της προγραμματισμένης συνάντησης με τον υπουργό Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκο, η οποία πραγματοποιείται σήμερα το πρωί.

Ήδη, οι πρατηριούχοι στη Λέσβο έχουν κλείσει τα πρατήριά τους, δηλώνοντας ότι έχουν εξαντλήσει κάθε περιθώριο βιωσιμότητας και καταγγέλλοντας την εφαρμογή ενός «παράλογου» και «λανθασμένα υπολογισμένου» πλαφόν, που πλήττει αποκλειστικά τα κέρδη των πρατηρίων.

Η πρόεδρος των Βενζινοπωλών Αττικής, Μαρία Ζάγκα, ανέφερε πως πραγματοποιήθηκε έκτακτη γενική συνέλευση με συμμετοχή 31 ενώσεων από όλη την Ελλάδα, επιβεβαιώνοντας ότι υπάρχει πρόθεση για κινητοποιήσεις.

Ωστόσο, όπως τόνισε, δεν υπάρχει ενιαία στάση παντού. Σε νησιωτικές περιοχές όπως η Κρήτη και η Μυτιλήνη, οι αποφάσεις για κινητοποιήσεις προχωρούν τοπικά και σταδιακά.

Η ίδια εξέφρασε τη διαφωνία της σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής του πλαφόν, ζητώντας να ισχύει σε όλα τα στάδια της αλυσίδας – από τα διυλιστήρια και τις εταιρείες μέχρι τα πρατήρια. «Αισθανόμαστε ότι λειτουργούμε ως φοροεισπράκτορες του κράτους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όσον αφορά τις τιμές, η Μαρία Ζάγκα επισήμανε ότι οι υψηλότερες καταγράφονται σε νησιωτικές περιοχές, όπως η Κως, λόγω του αυξημένου μεταφορικού κόστους και της ανάγκης προμήθειας μεγάλων ποσοτήτων καυσίμων. Στην Αττική, η τιμή της βενζίνης έχει φτάσει ή ξεπεράσει τα 2 ευρώ ανά λίτρο, με την αγορά να παραμένει ασταθής και να απαιτεί σημαντικό κεφάλαιο κίνησης.

Παντρεύεται τραγουδίστρια το καλοκαίρι του 2027 στην Κρήτη

Η Evangelia αποκάλυψε τα σχέδια για τον γάμο της με τον...
Σαουδική Αραβία: Ελληνικοί patriot αναχαίτισαν ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους – Επιβεβαίωση Δένδια

Η ελληνική πυροβολαρχία κατευθυνόμενων βλημάτων Patriot της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας...
Συναγερμός στη Βρετανία: Σαρώνει η μηνιγγίτιδα Β – Ανεβαίνουν ξανά τα κρούσματα – Ξεκινά μαζική εμβολιαστική εκστρατεία

Ο αριθμός των κρουσμάτων μηνιγγίτιδας Β στην Κεντ έχει αυξηθεί ξανά,...
Μητσοτάκης από Σύνοδο Κορυφής: Η απάντηση στην κρίση στη Μέση Ανατολή πρέπει να είναι ευρωπαϊκή

O πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην ανάγκη να υπάρξουν σαφείς απαντήσεις...
Φορολογικές δηλώσεις 2026: Παράταση έως 15 Μαΐου για τις δηλώσεις με έκπτωση φόρου 4%

Οι φορολογούμενοι κερδίζουν δύο επιπλέον εβδομάδες για να εξασφαλίσουν...

