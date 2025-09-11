Σε εξέλιξη η 24ωρη απεργία των μηχανοδηγών της Hellenic Train που αντιδρούν σε πρόσφατες απολύσεις μηχανοδηγών. Συγκεκριμένα η Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης αντιδρά στις απολύσεις τριών έμπειρων μηχανοδηγών, οι οποίοι είχαν διάφορα προβλήματα υγείας και βρίσκονταν κοντά στη σύνταξη. Το σωματείο καταγγέλλει ότι την ίδια στιγμή οι εργαζόμενοι υποχρεώνονται να κάνουν υπερεργασία, ενώ παράλληλα δεν έχουν πάρει και τις άδειες που δικαιούνται από το 2024.
Η Hellenic Train «ενημερώνει το επιβατικό κοινό, ότι λόγω της 24ωρης απεργιακής κινητοποίησης που εξήγγειλε η Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης (Π.Ε.Π.Ε), την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025, θα υπάρξουν αναστολές και τροποποιήσεις στα δρομολόγια σε όλο το δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων και των προαστιακών γραμμών.
Ωστόσο, για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, η Hellenic Train με τη συνδρομή και του σωματείου εργαζομένων, που παρέχει το απαιτούμενο προσωπικό ασφαλείας, θα πραγματοποιήσει τα παρακάτω δρομολόγια:
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΦΙΞΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ
Αθήνα Θεσσαλονίκη 50, 52
Θεσσαλονίκη Αθήνα 55
Αλεξανδρούπολη Ορμένιο 1680
Ορμένιο Αλεξανδρούπολη 1681
Θεσσαλονίκη Φλώρινα 1733
Φλώρινα Θεσσαλονίκη 1734
Θεσσαλονίκη Σέρρες 3632
Σέρρες Θεσσαλονίκη 3633
Παλαιοφάρσαλος Καλαμπάκα C1880, C1884, C1886,
Καλαμπάκα Παλαιοφάρσαλος C1885
Λάρισα Βόλος C1576,C1578,C2570, C2574
Βόλος Λάρισα C1575,C1577
Λειανοκλάδι Στυλίδα C150, C152
Στυλίδα Λειανοκλαδι C155
Τιθορέα Στυλίδα C454
Στυλίδα Τιθορέα C153, C159
Άγιος Ανδρέας Ρίο 12301, 12303, 12305, 12307, 12309, 13301, 13303
Ρίο Άγιος Ανδρέας 12302, 12304, 12306, 12308, 13300, 13302, 13304
Καστελ/μπος Α. Βασίλειος C6231, C6233, C6235, C6237, C6239, C6331, C6333
Α. Βασίλειος Καστελ/μπος C6232, C6234, C6236, C6238, C6330, C6332, C6334
Άγιος Ανδρέας Καμίνια 12350, 12352, 12354, 12356
Καμίνια Άγιος Ανδρέας 12351,12353,12355,12357
Κιάτο Πάτρα C8E, C14, C24E
Πάτρα Κιάτο C3E, C11E, C19E
Καμίνια Κ. Αχαιά C2354, C2356
Κ. Αχαιά Καμίνια C2355, C2357
Αεροδρόμιο Α. Λιόσια 2226, 2230, 2234, 2238, 2246
Α. Λιόσια Αεροδρόμιο 2227, 2231, 2235, 2239, 2247
Α. Λιόσια Κορωπί (Κάντζα) 4200, 4204, 4208, 4212, 4232, 4236, 4240, 4244
Κορωπί (Κάντζα) Α. Λιόσια 4205, 4209, 4213, 4217, 4237, 4241, 4245, 4249
Πειραιάς Αεροδρόμιο 1200, 1234
Αεροδρόμιο Πειραιάς 1203, 1237
Πειραιάς Κιάτο 1304,1316, 1324
Κιάτο Πειραιάς 1309, 1321, 1329,
Αθήνα Χαλκίδα 1546, 1554, 2534
Χαλκίδα Αθήνα 1531, 1551, 1557
Οινόη Χαλκίδα 11530
Χαλκίδα Οινόη 2539
Θεσσαλονίκη Λάρισα 1593, 1597, 2591
Λάρισα Θεσσαλονίκη 1590, 1594, 1598
Ολυμπία Κατάκολο 1381, 1385
Κατάκολο Ολυμπία 1382
Πύργος Ολυμπία 1380
Καστελόκαμπος Πανεπιστήμιο-Νοσοκομείο C5231, C5233, C5235, C5237, C5239, C5331, C5333
*Τα δρομολόγια που φέρουν την ένδειξη C εκτελούνται με λεωφορείο.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δρομολόγια συμβουλευτείτε τα κατά τόπους εκδοτήρια, το 14511 (τηλέφωνο εξυπηρέτησης επιβατών) ή την ηλεκτρονική διεύθυνση www.hellenictrain.gr».