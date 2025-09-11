Σε εξέλιξη η 24ωρη απεργία των μηχανοδηγών της Hellenic Train που αντιδρούν σε πρόσφατες απολύσεις μηχανοδηγών. Συγκεκριμένα η Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης αντιδρά στις απολύσεις τριών έμπειρων μηχανοδηγών, οι οποίοι είχαν διάφορα προβλήματα υγείας και βρίσκονταν κοντά στη σύνταξη. Το σωματείο καταγγέλλει ότι την ίδια στιγμή οι εργαζόμενοι υποχρεώνονται να κάνουν υπερεργασία, ενώ παράλληλα δεν έχουν πάρει και τις άδειες που δικαιούνται από το 2024.

Η Hellenic Train «ενημερώνει το επιβατικό κοινό, ότι λόγω της 24ωρης απεργιακής κινητοποίησης που εξήγγειλε η Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης (Π.Ε.Π.Ε), την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025, θα υπάρξουν αναστολές και τροποποιήσεις στα δρομολόγια σε όλο το δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων και των προαστιακών γραμμών.

Ωστόσο, για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, η Hellenic Train με τη συνδρομή και του σωματείου εργαζομένων, που παρέχει το απαιτούμενο προσωπικό ασφαλείας, θα πραγματοποιήσει τα παρακάτω δρομολόγια:

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΦΙΞΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ

Αθήνα Θεσσαλονίκη 50, 52

Θεσσαλονίκη Αθήνα 55

Αλεξανδρούπολη Ορμένιο 1680

Ορμένιο Αλεξανδρούπολη 1681

Θεσσαλονίκη Φλώρινα 1733

Φλώρινα Θεσσαλονίκη 1734

Θεσσαλονίκη Σέρρες 3632

Σέρρες Θεσσαλονίκη 3633

Παλαιοφάρσαλος Καλαμπάκα C1880, C1884, C1886,

Καλαμπάκα Παλαιοφάρσαλος C1885

Λάρισα Βόλος C1576,C1578,C2570, C2574

Βόλος Λάρισα C1575,C1577

Λειανοκλάδι Στυλίδα C150, C152

Στυλίδα Λειανοκλαδι C155

Τιθορέα Στυλίδα C454

Στυλίδα Τιθορέα C153, C159

Άγιος Ανδρέας Ρίο 12301, 12303, 12305, 12307, 12309, 13301, 13303

Ρίο Άγιος Ανδρέας 12302, 12304, 12306, 12308, 13300, 13302, 13304

Καστελ/μπος Α. Βασίλειος C6231, C6233, C6235, C6237, C6239, C6331, C6333

Α. Βασίλειος Καστελ/μπος C6232, C6234, C6236, C6238, C6330, C6332, C6334

Άγιος Ανδρέας Καμίνια 12350, 12352, 12354, 12356

Καμίνια Άγιος Ανδρέας 12351,12353,12355,12357

Κιάτο Πάτρα C8E, C14, C24E

Πάτρα Κιάτο C3E, C11E, C19E

Καμίνια Κ. Αχαιά C2354, C2356

Κ. Αχαιά Καμίνια C2355, C2357

Αεροδρόμιο Α. Λιόσια 2226, 2230, 2234, 2238, 2246

Α. Λιόσια Αεροδρόμιο 2227, 2231, 2235, 2239, 2247

Α. Λιόσια Κορωπί (Κάντζα) 4200, 4204, 4208, 4212, 4232, 4236, 4240, 4244

Κορωπί (Κάντζα) Α. Λιόσια 4205, 4209, 4213, 4217, 4237, 4241, 4245, 4249

Πειραιάς Αεροδρόμιο 1200, 1234

Αεροδρόμιο Πειραιάς 1203, 1237

Πειραιάς Κιάτο 1304,1316, 1324

Κιάτο Πειραιάς 1309, 1321, 1329,

Αθήνα Χαλκίδα 1546, 1554, 2534

Χαλκίδα Αθήνα 1531, 1551, 1557

Οινόη Χαλκίδα 11530

Χαλκίδα Οινόη 2539

Θεσσαλονίκη Λάρισα 1593, 1597, 2591

Λάρισα Θεσσαλονίκη 1590, 1594, 1598

Ολυμπία Κατάκολο 1381, 1385

Κατάκολο Ολυμπία 1382

Πύργος Ολυμπία 1380

Καστελόκαμπος Πανεπιστήμιο-Νοσοκομείο C5231, C5233, C5235, C5237, C5239, C5331, C5333

*Τα δρομολόγια που φέρουν την ένδειξη C εκτελούνται με λεωφορείο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δρομολόγια συμβουλευτείτε τα κατά τόπους εκδοτήρια, το 14511 (τηλέφωνο εξυπηρέτησης επιβατών) ή την ηλεκτρονική διεύθυνση www.hellenictrain.gr».