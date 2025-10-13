Απεργία: «Νεκρώνει» η χώρα αύριο λόγω της μεγάλης πανελλαδικής απεργίας που έχει προκηρυχθεί. Πώς θα κινηθούν μετρό, ηλεκτρικός, τραμ, λεωφορεία και τρένα. Τα αιτήματα σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

Παραλύει η χώρα αύριο 14 Οκτωβρίου, καθώς ΕΚΑ, ΑΔΕΔΥ καθώς δεκάδες σωματεία και Ομοσπονδίες κατεβαίνουν σε 24ωρη απεργία ενάντια στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας που συζητείται στη Βουλή.

Με αιτήματα για απόσυρση των ρυθμίσεων για το 13ωρο, αυξήσεις στους μισθούς και σεβασμό στο δικαίωμα του 8ώρου, οι κινητοποιήσεις φέρνουν ανατροπές στις μετακινήσεις. και τις δημόσιες υπηρεσίες.

Τα συλλαλητήρια θα πραγματοποιηθούν αύριο στις 11:00 π.μ. στο Σύνταγμα (ΓΣΕΕ –ΕΚΑ – ΑΔΕΔΥ) και 10:30 π.μ. στα Προπύλαια του ΠΑΜΕ.

Μέσα Μαζικής μεταφοράς και μεταφορές

Τα σωματεία της ΣΤΑΣΥ αποφάσισαν λειτουργία 09:00 – 17:00 στις Γραμμές 1, 2, 3 και στο Τραμ, για τη διευκόλυνση της μετακίνησης των απεργών προς το Σύνταγμα.

Οι εργαζόμενοι στα μέσα σταθερής τροχιάς καταγγέλλουν ότι το νέο νομοσχέδιο «καταργεί κατακτήσεις δεκαετιών» και «διαλύει το θεμελιώδες δικαίωμα στο 8ωρο».

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών συμμετέχει στην 24ωρη απεργία.

Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρούν τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ, ΠΕΝΕΝ και ΠΕΠΡΝ, αντιδρώντας στο νομοσχέδιο που –όπως καταγγέλλουν– «νομιμοποιεί τη 13ωρη εργασία».

Από την κινητοποίηση αναμένεται να επηρεαστούν αναχωρήσεις και αφίξεις πλοίων, καθώς χωρίς τη λειτουργία ρυμουλκών δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν ελιγμοί πρόσδεσης και απόπλου.

Διεκδικούν:

Άμεση απόσυρση των αντεργατικών διατάξεων

Μείωση του εβδομαδιαίου ωραρίου

Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις με πραγματικές αυξήσεις

Δημόσιος τομέας

Λουκέτο βάζει αύριο όλος ο δημόσιος τομέας, εφορίες, ασφαλιστικά ταμεία, νομαρχίες, δήμοι κλπ. Η ΑΔΕΔΥ κάνει λόγο για «μέτρα-εμπαιγμό» και καλεί σε μαζική συμμετοχή στην απεργία.

Τα βασικά αιτήματά της:

Απόσυρση του νομοσχεδίου για το 13ωρο

Επαναφορά 13ου και 14ου μισθού

Ουσιαστικές αυξήσεις στις αποδοχές

Συλλογικές Συμβάσεις στο Δημόσιο

Μόνιμη και σταθερή εργασία για όλους.

ΓΣΕΕ και Εργατικά Κέντρα

Η ΓΣΕΕ καλεί όλους τους εργαζόμενους να συμμετάσχουν μαζικά, ζητώντας:

Κατάργηση του 13ώρου και της περαιτέρω ελαστικοποίησης

Μείωση ωραρίου

Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις.

Συγκεκριμένα, έχουν συνεδριάσει και έχουν πάρει απόφαση για απεργία τα Εργατικά Κέντρα: Αθήνας, Πειραιά, Λαυρίου – Ανατολικής Αττικής, Πάτρας, Λάρισας, Εύβοιας, Λαμίας, Ιωαννίνων, Κέρκυρας, Άρτας, Θεσπρωτίας, Αγρινίου, Λευκάδας, Ζακύνθου, Κεφαλονιά – Ιθάκης, Ημαθίας, Λέσβου, Σάμου, Β. Δωδεκανήσου, Τρικάλων, Κορίνθου, Χανίων, Φωκίδας

Οι Ομοσπονδίες: Οικοδόμων, Ιδιωτικών Υπαλλήλων, Τροφίμων – Ποτών, Φαρμάκου, Τύπου – Χάρτου, Κλωστοϋφαντουργίας – Ιματισμού – Δέρματος, Λογιστών, Σιδηροδρομικών (με απόφαση του πρόσφατου Συνεδρίου της), Εργαζομένων στην Ειδική Αγωγή (ΠΟΜΕΕΑ), Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών (ΟΕΝΓΕ).