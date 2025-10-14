Τρίτη, 14 Οκτωβρίου, 2025
Απεργία 14ης Οκτωβρίου: Πώς θα κινηθούν μετρό, λεωφορεία και ηλεκτρικός – Κανονικά οι πτήσεις, δεμένα τα πλοία

Newsroom
Πανελλαδική απεργία σήμερα (14.10.25) και η χώρα μπαίνει για ακόμη μια μέρα στο ρυθμό των απεργιακών κινητοποιήσεων αυτή τη φορά για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο που από σήμερα συζητιέται στη Βουλή. Τα μέσα μαζικής μεταφορά (μετρό, ηλεκτρικό, τραμ, τρόλεϊ, λεωφορεία και τρένα) συμμετέχουν στην απεργία με αλλαγές στα δρομολόγιά τους.

Σημειώνεται πως το νέο εργασιακό νομοσχέδιο προβλέπει μεταξύ άλλων ρύθμιση για 13ωρη εργασία. Στο πλαίσιο αυτό ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ προκήρυξαν απεργία.

Πώς θα κινηθούν τα μέσα
Μετρό, Ηλεκτρικός και Τραμ

Οι γραμμές του Μετρό και του ΗΣΑΠ, καθώς και το Τραμ, θα λειτουργήσουν από τις 09:00 έως τις 17:00, προκειμένου να διευκολύνουν τη μετακίνηση όσων συμμετάσχουν στο απεργιακό συλλαλητήριο.

Λεωφορεία και τρόλεϊ

Τα οχήματα της ΟΣΥ θα κινούνται από τις 09:00 έως τις 21:00, με σταδιακή έναρξη των δρομολογίων μετά τις 10:00 και απόσυρση των οχημάτων από τις 20:00.

Τρένα και Προαστιακός

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών ενημέρωσε πως λόγω της συμμετοχής των εργαζομένων στον σιδηρόδρομο στην 24ωρη απεργία, δε θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων και των γραμμών του Προαστιακού.

Ταξί

Το Σωματείο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής έχει ανακοινώσει συμμετοχή στην απεργία, γεγονός που αναμένεται να περιορίσει σημαντικά τη διαθεσιμότητα ταξί την Τρίτη.

Αεροπλάνα

Κανονικά θα πραγματοποιηθούν οι πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού, καθώς το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών έκρινε παράνομη τη συμμετοχή των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας και άλλων σωματείων του κλάδου στην απεργία. Έτσι, δε θα υπάρξουν ακυρώσεις πτήσεων για την Τρίτη 14 Οκτωβρίου.

Πλοία


Σε 24ωρη παναττική απεργία προχωρούν τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ και ΠΕΝΕΝ, από τις 00:01 έως τις 23:59 της Τρίτης 14 Οκτωβρίου, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στο επίμαχο νομοσχέδιο.

Αναμένονται σημαντικές καθυστερήσεις και ακυρώσεις στα δρομολόγια πλοίων, κυρίως από τα λιμάνια της Αττικής. Σύμφωνα με την ανακοίνωση των σωματείων, το νομοσχέδιο «νομιμοποιεί τη 13ωρη εργασία» και καταργεί στην πράξη τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και συμβάσεις.

