Απαρηγόρητος ο Χρήστος Ζαφείρης: «Χίλια συγγνώμη για το λάθος μου»

Newsroom
by Newsroom Newsroom

Ο Χρήστος Ζαφείρης ένιωσε την ανάγκη να απολογηθεί για το λάθος του στον αγώνα της Εθνικής Ελλάδας με τη Δανία.

Η Εθνική Ελλάδας ξεκίνησε ιδανικά τον “τελικό” κόντρα στη Δανία στη Κοπεγχάγη, αλλά ένα τραγικό λάθος του Χρήστου Ζαφείρη στο 22’, σε γύρισμα στον Βλαχοδήμο, έδωσε την ευκαιρία στον Χόιλουντ να ανοίξει το σκορ.

Τελικά, η γαλανόλευκη ηττήθηκε με 3-1 και έμεινε εκτός Μουντιάλ για ακόμα μία φορά, με τον διεθνή Έλληνα μέσο να απολογείται για το λάθος του, ζητώντας συγγνώμη με ανάρτησή του στο Instagram.

«Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο που ήταν εκεί δίπλα μας και μας υποστήριξε. Χίλια συγγνώμη για το λάθος μου… θα είμαστε πιο έτοιμοι και προετοιμασμένοι για το επόμενο και πάλι συγνώμη», έγραψε χαρακτηριστικά o νέος ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ.

