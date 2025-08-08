Απαγορευτικό απόπλου για τα πλοία από Πειραιά, Λαύριο, Ραφήνα

Σύμφωνα με το λιμενικό, υπάρχει απαγορευτικό απόπλου από το λιμάνι του Πειραιά για τα δρομολόγια των πλοίων ενώ κανονικά φεύγουν τα πλοία για Αργοσαρωνικό.

Τα 9 μποφόρ στο Αιγαίο φέρνουν αναστάτωση στα πλοία σήμερα Παρασκευή 8/8, καθώς πλέον υπάρχει ανακοίνωση για απαγορευτικό απόπλου. Σύμφωνα με το λιμενικό, υπάρχει απαγορευτικό απόπλου από το λιμάνι του Πειραιά για τα δρομολόγια των πλοίων ενώ κανονικά φεύγουν τα πλοία για Αργοσαρωνικό.

Απαγορευτικό απόπλου και από το λιμάνι της Ραφήνας για τις Κυκλάδες, το λιμάνι του Λαυρίου για Κύθνο αλλά και στην πορθμειακή γραμμή Αγία Μαρίνα-Νέα Στύρα.

Αποτέλεσμα του απαγορευτικού είναι να έχει προκληθεί ταλαιπωρία στους ανθρώπους που είχαν προγραμματίσει να ταξιδέψουν με ουρές να έχουν σχηματιστεί στο λιμάνι του Πειραιά. Όπως λένε ήρθαν κανονικά στο λιμάνι χωρίς να έχουν κάποια ενημέρωση ούτε από το λιμενικό, ούτε από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες ότι τουλάχιστον μέχρι τη 1 το μεσημέρι δεν θα φύγει κανένα πλοίο.

Ωστόσο όσοι φτάνουν στον Πειραιά ενημερώνονται για απαγορευτικό απόπλου έως τη 1 το μεσημέρι. Είναι καλό όμως οι ταξιδιώτες να επικοινωνούν με τις εταιρείες και με τα τοπικά λιμεναρχεία για να είναι σίγουροι.

Νωρίτερα το πρωί όσοι πήγαιναν στο λιμάνι του Πειραιά ενημερώνονταν από τουριστικούς πράκτορες και από το λιμενικό για απαγορευτικό απόπλου από τον Πειραιά. Επίσημη ανακοίνωση δεν υπήρχε νωρίς το πρωί.

Τροποποίηση δρομολογίων λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών

AERO 2 HIGHSPEED

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών που προβλέπεται να επικρατούν την Παρασκευή 08/08/2025, η προσέγγιση του πλοίου AERO 2 HIGHSPEED στο λιμάνι της Ερμιόνης κρίνεται επισφαλής, για το λόγο αυτό τόσο στο δρομολόγιο αναχώρησης από Πειραιά, όσο και στο δρομολόγιο επιστροφής από Σπέτσες, δε θα πραγματοποιηθεί η προσέγγιση στην Ερμιόνη και το δρομολόγιο θα τροποποιηθεί ως ακολούθως :

Αναχώρηση από Πειραιά αναχώρηση στις 13:45 για Σπέτσες 15:40-16:00, άφιξη Πειραιά 17:55.

ΑΡΙΑΔΝΗ

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών που προβλέπεται να επικρατούν την Παρασκευή 08/08/2025 στο Κεντρικό Αιγαίο, τροποποιείται το δρομολόγιο του πλοίου ΑΡΙΑΔΝΗ από Μυτιλήνη προς Χίο και Πειραιά και διαμορφώνεται ως ακολούθως :

Αναχώρηση από Μυτιλήνη στις 21:00 (αντί 19:00) για Χίο 23:59-01:00, άφιξη στον Πειραιά στις 08:30 και κατόπιν ως εγκεκριμένα.

Προειδοποιήσεις από την ΕΜΥ

Τοπικά θυελλώδεις βόρειους ανέμους 8 μποφόρ στο Αιγαίο, έχει σήμερα ο καιρός, όπως προειδοποιεί η ΕΜΥ. Συγκεκριμένα σήμερα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τοπικές βροχές ή όμβροι θα σημειωθούν στην Κρήτη, κυρίως στα ορεινά, μέχρι το απόγευμα και στα βόρεια ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 με 36 και τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά τους 37 βαθμούς Κελσίου, ενώ στις Κυκλάδες, τις Σποράδες και τη βόρεια Κρήτη δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτική προγνωση

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά της Μακεδονίας.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά θαλάσσια τμήματα 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 35 και τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά. Πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά της Ηπείρου.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία:Έως 34 και στα ηπειρωτικά τοπικά 37 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στη Θεσσαλία παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 με 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 34 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στις Κυκλάδες γενικά αίθριος. Στην Κρήτη παροδικές νεφώσεις μέχρι το απόγευμα, με τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά.

Ανεμοι: Βόρειοι 6 με 7 και στις βόρειες Κυκλάδες τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 30 και τοπικά στη νότια Κρήτη έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διεθύνσεις 5 με 7 και στα βόρεια τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι 5 με 6 και στα ανατολικά 7 και πιθανώς 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα γύρω ορεινά το μεσημέρι – απόγευμα. Το βράδυ αναμένεται εκ νέου αύξηση των νεφώσεων με πιθανότητα εκδήλωσης μεμονωμένων καταιγίδων.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 33 βαθμούς Κελσίου.