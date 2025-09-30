Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκεται τις τελευταίες μέρες ο Βασίλης Μπισμπίκης εξαιτίας του τροχαίου που προκάλεσε στη Φιλοθέη και ο Αντώνης Ρέμος που είναι καλός φίλος με τη Δέσποινα Βανδή αναφέρθηκε στο περιστατικό.

Ο καταξιωμένος τραγουδιστής μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» το πρωί της Τρίτης (30.09..2025) και ο Αντώνης Ρέμος μίλησε τόσο για τη Μαρινέλλα, με αφορμή τη συναυλία που έδωσε ο ίδιος στο Ηρώδειο και δάκρυσε στη σκηνή τόσο και για τη Δέσποινα Βανδή και τον Βασίλη Μπισμπίκη.

«Αυτό ήταν ένα ατυχές γεγονός. Ο Βασίλης είναι παλικάρι και αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Δεν κρύφτηκε. Ήταν μια κακή στιγμή και ας μείνει μια κακή στιγμή. Ευτυχώς που είναι μόνο υλικές οι ζημιές και τα πράγματα γίνονται.

Ας είναι ένα μικρό καμπανάκι και γι’ αυτόν για να είναι λίγο πιο προσεκτικός. Επικοινώνησα με το οικογενειακό περιβάλλον της Δέσποινας Βανδή, είναι στεναχωρημένη αλλά είναι δίπλα του και στηρίζει τον άνθρωπό της και στα καλά και στα δύσκολα», απάντησε σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφων ο Αντώνης Ρέμος για την υπόθεση.

Σημειώνεται ότι η δίκη του Βασίλη Μπισμπίκη ορίστηκε για τις 8 Οκτωβρίου 2025 καθώς τα ξημερώματα του Σαββάτου (27.9.2025) προκάλεσε τροχαίο με αποτέλεσμα να προκαλέσει φθορές σε τουλάχιστον 3 αυτοκίνητα και μια γκαραζόπορτα στη Φιλοθέη και στη συνέχεια να εγκαταλείψει το σημείο.

Όλα έγιναν τα ξημερώματα του Σαββάτου. Ο Βασίλης Μπισμπίκης βρισκόταν σε μια μεγάλη γιορτή τσικουδιάς στη Μεταμόρφωση. Μάλιστα, έξω από το ίδιο γλέντι έγινε ένα άγριο σκηνικό, όταν τέσσερα άτομα αλληλομαχαιρώθηκαν έπειτα από συμπλοκή και κατέληξαν στο νοσοκομείο.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης υποστηρίζει πως την επόμενη ημέρα μετά το τροχαίο επικοινώνησε με την αστυνομία, ενημερώνοντάς τους πως προκάλεσε ένα τροχαίο και αν γίνει αναφορά είναι στη διάθεσή τους. Ωστόσο, το γεγονός διαψεύδει η εκπρόσωπος τύπου της Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου.

Ο υποδιευθυντής Τροχαίας Αττικής, Δημήτρης Παπαγεωργίου, μιλώντας στην τηλεόραση του Mega, σημείωσε πως σύμφωνα με τον νέο ΚΟΚ θα επιβληθεί στον Βασίλη Μπισμπίκη πρόστιμο 1.200 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος τουλάχιστον για 1 μήνα.