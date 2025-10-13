Αντιγριπικό: Την επικαιροποιημένη μορφή του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών για την περίοδο 2025–2026 δημοσίευσε το Υπουργείο Υγείας, υπενθυμίζοντας στους γονείς να ελέγξουν το βιβλιάριο εμβολίων του παιδιού τους και να επικοινωνήσουν με τον παιδίατρο, με στόχο να προγραμματίσουν τις επόμενες δόσεις των απαραίτητων εμβολίων.

Δύο από τα εμβόλια που απασχολούν περισσότερο τους γονείς είναι το αντιγριπικό, καθώς και αυτό κατά της COVID-19. Σύμφωνα με την εγκύκλιο, ο αντιγριπικός εμβολιασμός συστήνεται σε όλα τα παιδιά ηλικίας από 6 μηνών έως 5 ετών και σε μεγαλύτερα παιδιά που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου. Ο εμβολιασμός γίνεται μία φορά τον χρόνο και κυρίως την περίοδο πριν από την έξαρση της γρίπης, συνήθως από τα μέσα Οκτωβρίου έως το τέλος Νοεμβρίου, ώστε να προλάβει η ανοσολογική απόκριση την περίοδο υψηλής διασποράς. Παιδιά κάτω των 9 ετών που εμβολιάζονται για πρώτη φορά ή είχαν στο παρελθόν λάβει μόνο μία δόση χρειάζονται δύο δόσεις, με μεσοδιάστημα τουλάχιστον 28 ημερών.

Για την περίοδο 2025-26, τα διαθέσιμα εμβόλια περιλαμβάνουν τα τριδύναμα αδρανοποιημένα ενέσιμα TIVe και TIVc, καθώς και το ρινικό τριδύναμο εμβόλιο με ζώντες εξασθενημένους ιούς (LAIV). Το LAIV, που χορηγείται εύκολα με ρινικό σπρέι, προτιμάται κυρίως για παιδιά ηλικίας 2 έως 5 ετών λόγω της άνετης οδού χορήγησης. Ωστόσο, αντενδείκνυται σε παιδιά με ιστορικό βρογχικού άσθματος ή υποτροπιάζοντα επεισόδια συριγμού, καθώς και σε παιδιά με ανοσοκαταστολή ή μακροχρόνια αγωγή με ασπιρίνη. Οποιοδήποτε εμβόλιο δεν πρέπει να χορηγείται σε παιδιά με οξύ εμπύρετο ή γνωστή αναφυλαξία σε κάποιο συστατικό του εμβολίου.

Τι ισχύει για το εμβόλιο κατά της COVID-19

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας, ο εμβολιασμός κατά της COVID-19 συστήνεται σε άτομα ηλικίας 6 μηνών και άνω που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου. Για παιδιά 5 ετών και άνω που δεν έχουν εμβολιαστεί προηγουμένως, χορηγείται μία δόση επικαιροποιημένου εμβολίου ως βασικός εμβολιασμός. Στα παιδιά ηλικίας 6 μηνών – 4 ετών χορηγούνται τρεις δόσεις, με τη δεύτερη δόση να γίνεται 3–8 εβδομάδες μετά την πρώτη και την τρίτη τουλάχιστον 8 εβδομάδες μετά τη δεύτερη.

Οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι ο έγκαιρος εμβολιασμός των παιδιών προστατεύει όχι μόνο τα ίδια από σοβαρές επιπλοκές, αλλά συμβάλλει και στη μείωση της διασποράς των ιών στην οικογένεια και την κοινότητα. Οι γονείς καλούνται να συμβουλεύονται τον παιδίατρό τους για τον κατάλληλο τύπο και χρόνο εμβολιασμού, ώστε η προστασία να είναι πλήρης και ασφαλής.

Για περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες, μπορείτε να επισκεφθείτε την επίσημη σελίδα του Υπουργείου Υγείας: Οδηγίες για την Εποχική Γρίπη 2025-2026