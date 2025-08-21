Παρασκευή, 22 Αυγούστου, 2025
Άντερλεχτ-ΑΕΚ: Ένταση στις Βρυξέλλες – Αστυνομικοί επιτέθηκαν σε οπαδούς της Ένωσης

Newsroom
Άντερλεχτ-ΑΕΚ: Παρατράγουδα στις Βρυξέλλες λίγες ώρες πριν το Άντερλεχτ-ΑΕΚ.

Στους δρόμους της πόλης επικράτησε ένταση ανάμεσα στην αστυνομία και κάποιους οπαδούς των «κιτρινόμαυρων» (περίπου 70 άτομα). Όλο αυτό έγινε απρόκλητα, αφού οι φίλοι της Ένωσης φώναζαν συνθήματα και προσπάθησαν να προσεγγίσουν την κεντρική πλατεία Grand Plus, ενώ λίγο πριν υπήρξε προειδοποίηση για να μην το κάνουν.

Η αστυνομία στρίμωξε τους συγκεκριμένους οπαδούς στη συνέχεια η κατάσταση εκτονώθηκε. Υπήρξαν συζητήσεις ανάμεσα στους οπαδούς της ΑΕΚ και τις αρχές.

Λίγο νωρίτερα η ΠΑΕ ΑΕΚ εξέδωσε ανακοίνωση, προειδοποιώντας ότι όσοι βρεθούν στο γήπεδο θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί, καθώς υπάρχει ο κίνδυνος τιμωρίας.

«Ακριβώς γι’ αυτόν τον λόγο είναι και πάλι απαραίτητο να επισημάνουμε πως δυστυχώς εκτός από την ενεργοποίηση της προηγούμενης ποινής που κράτησε κλειστό το Βόρειο «Πέταλο» στο ματς με τον Άρη Λεμεσού στην Νέα Φιλαδέλφεια, η ομάδα μας είναι και πάλι τιμωρημένη με αναστολή για μια αγωνιστική για το ίδιο κομμάτι του γηπέδου», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Πηγή: sport-fm.gr

