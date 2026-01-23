Άνω Γλυφάδα: «Ήρθε γιατί της είπαν ότι πλημμύριζε το σπίτι της» – Νέα μαρτυρία για την αδικοχαμένη 56χρονη [Εικόνες]



Κακοκαιρία: Μια νέα μαρτυρία για τη 56χρονη καθηγήτρια που έχασε τη ζωή της στην Άνω Γλυφάδα όταν παρασύρθηκε από χείμαρρο και εγκλωβίστηκε κάτω από αυτοκίνητο, σύμφωνα με την οποία η γυναίκα προσπάθησε να διασχίσει τον δρόμο επειδή της είπαν ότι είχε πλημμυρίσει το σπίτι της φιλοξένησε το Kontra Channel.

Σύμφωνα με τη γυναίκα που μίλησε στο κανάλι, «σχόλαγε από τη δουλειά της η γυναίκα και έπρεπε να έρθει γιατί της είπαν ότι πρέπει να έρθει γιατί πλημμύριζε το σπίτι της…».

Περιγράφοντας, δε, τις στιγμές που εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Τετάρτης, η γυναίκα είπε ότι «ήμασταν μέσα στο σπίτι και τη βλέπαμε από το παράθυρο. Πήγε να περάσει το δρόμο. Της φώναξε το αφεντικό μου να μην το κάνει. Δεν πρόλαβε, ούτε μας άκουσε. Με το “μη” την παίρνει το ρεύμα, την παρασύρει και την πάει κάτω από το αυτοκίνητο».

«Εμείς από το παράθυρο να βλέπουμε και να μην μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Βγήκε το αφεντικό μου, βγήκαν οι άλλοι γείτονες από δίπλα. Προσπάθησαν 3-4 άνδρες να κάνουν κάτι με το αυτοκίνητο, αλλά δεν μπόρεσαν. Μέχρι που ήρθε η Πυροσβεστική και το αποτέλεσμα ήταν αυτό που ήταν» κατέληξε η αυτόπτης μάρτυρας.

Κακοκαιρία: Ξεκινούν οι αυτοψίες στην Αττική για αποζημιώσεις κατοικιών και επιχειρήσεων

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχουν κηρυχθεί οι δήμοι της Γλυφάδας και της Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, όπου συνεχίζονται οι εργασίες αποκατάστασης των ζημιών, ώστε σήμερα (23/1) να ξεκινήσουν οι αυτοψίες για αποζημιώσεις.

Σαν βομβαρδισμένο τοπίο μοιάζει η Άνω Γλυφάδα, όπου συνεργεία του Δήμου και της περιφέρειας βρίσκονται στην περιοχή προσπαθώντας να απομακρύνουν ότι γερτό υλικό έχει κατέβει από το βουνό.

Η οδός Ανθέων θυμίζει εργοτάξιο, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες προκειμένου σε πρώτη φάση να μαζευτεί όλος αυτός ο όγκος με τις πέτρες και τα φερτά υλικά, τα κλαδιά, τα χόρτα και οτιδήποτε άλλο κατέβηκε από το βουνό με την ισχυρή νεροποντή, για να καθαρίσουν οι δρόμοι και να ξεκινήσουν σιγά σιγά οι εργασίες αποκατάστασης.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι κάτοικοι της Γλυφάδας, δεύτερη ημέρα μετά τη φονική κακοκαιρία που έπληξε την περιοχή, με θύμα την 56χρονος γυναίκα, μετρούν τις πληγές τους.

Χθες, ο Δήμος Γλυφάδας έκανε αίτημα προς το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας προκειμένου να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ώστε να υπάρξει χρηματοδότηση, για να μπορέσουν να αποκατασταθούν οι ζημιές που προκλήθηκαν στο οδικό δίκτυο και τις υποδομές, αλλά και στις περιουσίες των κατοίκων, οι οποίοι είδαν τα οχήματα τους να βυθίζονται μέσα στις λάσπες και στα χώματα και τις πέτρες.

Από χθες εργάζονται τα συνεργεία προκειμένου σε πρώτη φάση να καθαρίσουν τους δρόμους για να μπορέσει να γίνει η πλήρης καταγραφή των ζημιών, ενώ από σήμερα θα ξεκινήσει ο καθαρισμός των δρόμων.

Ταυτόχρονα, στην Άνω Γλυφάδα από χθες κυριαρχεί ένα βαρύ πένθος για την 56χρονη γυναίκα, την εκπαιδευτικό, η οποία έχασε τη ζωή της με ένα τραγικό τρόπο, στην οδό Κυρίλλου και Μεθοδίου.

Αποκαρδιωτική η εικόνα και στη Βάρη. O δήμος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης κηρύχθηκε σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας έως τις 21 Απριλίου για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν στην περιοχή πριν από δύο ημέρες.

Οι άνθρωποι της περιοχής μετρούν τις πληγές, αφού ακόμα και σήμερα το πρώτο φως της ημέρας βρήκε τους κατοίκους με ένα φτυάρι και με ένα λάστιχο στο χέρι, προσπαθώντας να απομακρύνουν τα φερτά υλικά που κατέβασαν τα ορμητικά νερά από το βουνό, τα οποία και εισχώρησαν στις αυλές τους, καταστρέφοντάς τες είτε μερικώς είτε ολοσχερώς, τόσο αυτές όσο και μέρος της περιουσίας τους. Τα σπίτια πλημμύρισαν, οι άνθρωποι αναγκάστηκαν να πετάξουν τα έπιπλα και τις ηλεκτρικές συσκευές, με αποτέλεσμα να σχηματίζουν έναν λόφο από μπάζα.

Την ίδια ώρα, οχήματα καταστράφηκαν, δρόμοι υπέστησαν καθίζηση, άνθρωποι εγκλωβίστηκαν και φυσικά οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, όπως στις περισσότερες περιοχές του λεκανοπεδίου της Αττικής.

Μέσα σε όλα αυτά είχαμε και νέα βροχόπτωση τη νύχτα που προηγήθηκε, η οποία βεβαίως μόνο επιβάρυνε την όλη κατάσταση.

Σύσκεψη σήμερα (23/1) με τον υφυπουργό κλιματικής κρίσης

Ξεκίνησε ήδη η διαδικασία κατάθεσης των αιτήσεων για τους πολίτες που επλήγησαν από αυτή την κακοκαιρία. Για τον κόσμο που δικαιούται οικονομική ενίσχυση, περισσότερες πληροφορίες διατίθενται μέσω gov.gr.

Ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, συνοδευόμενος από αρμόδιο κλιμάκιο, θα επισκεφθεί σήμερα τους πληγέντες Δήμους.

Στο πλαίσιο αυτό θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, με τη συμμετοχή του ίδιου του Δημάρχου αλλά και των Δημάρχων Γλυφάδας και Ωρωπού.

Στη σύσκεψη αναμένεται να τεθούν επί τάπητος όλα τα προβλήματα, να δρομολογηθούν λύσεις και να γίνει ο συντονισμός των επόμενων ενεργειών για την αποκατάσταση των ζημιών.

Το «μαύρο κουτί» της πλημμύρας – Γιατί πνίγηκε η Άνω Γλυφάδα;

Η κακοκαιρία της Τετάρτης δεν ήταν απλώς ένα ακόμη επεισόδιο σφοδρής βροχόπτωσης. Ήταν μια σκληρή υπενθύμιση του πόσο ευάλωτη παραμένει η Αττική όταν ο καιρός συναντά τις παλιές πληγές της πόλης.

Από τις πρωινές ώρες της Τετάρτης, ισχυρές και τοπικά ακραίες βροχές έπληξαν μεγάλα τμήματα του Λεκανοπεδίου, της Ανατολικής Πελοποννήσου και της Εύβοιας, προκαλώντας πλημμύρες, καταστροφές σε υποδομές και, δυστυχώς, απώλειες δύο ανθρώπων.

Στην Ανω Γλυφάδα, οι εικόνες θύμιζαν σκηνές φυσικής καταστροφής. Τόνοι φερτών υλικών, πέτρες και λάσπες κατέβηκαν από τις πλαγιές του Υμηττού, πλημμυρίζοντας δρόμους, παρασύροντας αυτοκίνητα και καλύπτοντας ολόκληρα τετράγωνα. Οι κάτοικοι περιέγραφαν πρωτοφανείς καταστάσεις στα χρονικά της περιοχής, ενώ ο δήμος κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Η ένταση των φαινομένων ήταν μεγάλη. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών /meteo.gr, μέχρι τις 23:40 καταγράφηκαν ύψη βροχής που ξεπερνούσαν κάθε προηγούμενο: 173,8 χιλιοστά στον Παπάγο, 148,4 στο Νομισματοκοπείο και 148,0 στο Χαλάνδρι. Ποσότητες ικανές να υπερφορτώσουν μέσα σε λίγες ώρες τις τοπικές λεκάνες απορροής και να μετατρέψουν δρόμους σε ποτάμια. Μάλιστα, κάποιοι μετεωρολόγοι υπολογίζουν πως έπεσε νερό έξι μηνών σε ένα 24ωρο.

Το αποτέλεσμα ήταν η κατάρρευση του οδικού δικτύου σε πολλά σημεία της Ανω Γλυφάδας και το προσωρινό κλείσιμο της λεωφόρου Ποσειδώνος, καθώς οι απορροές δεν μπορούσαν να καταλήξουν στη θάλασσα.

«Μένω εδώ κάτω στου Μετσόβου τα τελευταία 15 χρόνια περίπου. Τέτοιο χάος σαν το χθεσινό δεν έχω ξαναδεί. Τα νερά έτρεχαν από πάνω ορμητικά. Κάδοι φεύγανε, αυτοκίνητα φεύγανε, χώματα φεύγανε», λέει χαρακτηριστικά κάτοικος της περιοχής.

Η περιοχή που πλημμύρισε αντιστοιχεί στην παλιά κοίτη του ρέματος Πυρνάρη, δίπλα στο επίσης υπογειοποιημένο ρέμα της Ευρυάλης. Τα δύο ρέματα, με πηγές στις νοτιοδυτικές πλαγιές του Υμηττού και εκβολές στην παράκτια ζώνη του Αγίου Κοσμά, υπήρξαν επί δεκαετίες φυσικοί αγωγοί απορροής. Ομως, η αστικοποίηση, οι μπαζώσεις και η απουσία δικτύου ομβρίων έστρεψαν τις φυσικές διαδρομές του νερού σε δρόμους, αυλές και υπόγεια.

Οπως εξηγεί ο Δημήτρης Θεοδοσόπουλος, αγρονόμος-τοπογράφος μηχανικός του ΕΜΠ και διαχειριστής της «Γεωμυθικής», «τα ρέματα που ξεκινούν από τον Υμηττό καταλήγουν στη Γλυφάδα και γίνονται δρόμοι είναι κανονικά μπαζωμένα. Αυτό που συνέβη είναι μία κλασική περίπτωση Μάνδρας, απλώς τώρα έγινε στη Γλυφάδα». Και συμπληρώνει: «Μπορεί να έχει κάποια μπάζα εδώ, αλλά ουσιαστικά έχει κατέβει το βουνό κάτω, καθώς ο κύριος όγκος είναι πέτρες και χώμα. Δεν έχουν γίνει φράγματα για να κρατηθούν αυτά τα φερτά υλικά, ούτε υπήρξε πρόβλεψη στα ορεινά ή μέσα στην πόλη».

Η ΤΡΑΓΩΔΙΑ

Η τραγωδία στην Αττική ολοκληρώθηκε με τον θάνατο μιας 56χρονης γυναίκας στην Αθήνα, που παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά το βράδυ της Τετάρτης. Λίγα μόλις μέτρα μακριά από το σπίτι της, η 56χρονη γυναίκα, μητέρα ενός παιδιού βρήκε τραγικό θάνατο, καθώς παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά και εγκλωβίστηκε κάτω από αυτοκίνητο. Παρά τις προσπάθειες διερχομένων να την απεγκλωβίσουν έγκαιρα, δεν τα κατάφεραν. Η γυναίκα, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν καθηγήτρια και δίδασκε παιδιά σε σχολείο και φροντιστήριο.

ΚΑΘΑΡΙΖΟΥΝ

Οι κάτοικοι παραμένουν σοκαρισμένοι, προσπαθώντας να καθαρίσουν δρόμους και αυλές, να περισώσουν ό,τι απέμεινε και να κατανοήσουν πώς, το 2026, μια σύγχρονη πόλη μπορεί ακόμα να πλημμυρίζει από τα ίδια μπαζωμένα ρέματα του χθες.

ΒΟΗΘΕΙΑ

Η Πυροσβεστική έλαβε 910 κλήσεις για παροχές βοηθείας, ενώ η Αστυνομία δέχθηκε 238 κλήσεις για παροχή βοήθειας, από τις οποίες προέκυψαν 11 περιπτώσεις απεγκλωβισμού, και το Κέντρο Αμεσης Δρασης δέχθηκε 364 κλήσεις για πλημμυρικά φαινόμενα.

Θ. ΚΟΛΥΔΑΣ: Με 50 χιλιοστά βροχής μπορεί να «πνιγεί» το Λεκανοπέδιο

Το πρόβλημα των πλημμυρών στην Αττική δεν είναι ούτε καινούργιο ούτε απρόβλεπτο. Οπως γράφει ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς (kolydas.eu), η πρωτεύουσα παραμένει μια πόλη ευάλωτη στις κακοκαιρίες, όχι τόσο λόγω της ποσότητας της βροχής όσο εξαιτίας της μορφολογίας και της λανθασμένης διαχείρισης του υδάτινου δικτύου της.

Η Αθήνα, εγκλωβισμένη ανάμεσα σε βουνά και θάλασσα, διαθέτει δεκάδες μικρά και μεσαία ρέματα, πολλά από τα οποία έχουν καλυφθεί, αλλοιωθεί ή μπαζωθεί πλήρως. Το αποτέλεσμα είναι γνωστό: κάθε φορά που μια καταιγίδα «πέφτει» στο λάθος σημείο, τη λάθος ώρα, η πόλη παραλύει. Ακόμη και 30 έως 50 χιλιοστά βροχής μέσα σε μία ώρα μπορούν να προκαλέσουν σοβαρά πλημμυρικά φαινόμενα στο Λεκανοπέδιο.

Παρά το γεγονός ότι σε ορισμένες περιοχές καταγράφηκαν ημερήσια ύψη βροχής άνω των 100 χιλιοστών, οι επιπτώσεις ήταν εντονότερες εκεί όπου η απορροή του νερού εμποδίστηκε από την άναρχη δόμηση και την έλλειψη φυσικών διεξόδων.