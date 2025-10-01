Πέμπτη, 2 Οκτωβρίου, 2025
20.4 C
Athens
type here...
LIFE & STYLE

Αννίτα Πάνια για Νίκο Καρβέλα: «Είναι εξωγήινος, τον αγαπώ πολύ – Ό,τι γράφει γίνεται επιτυχία»

Newsroom
by Newsroom Newsroom

Ο δημοσιογράφος, Στέφανος Κωνσταντινίδης, βρέθηκε καλεσμένος στη ραδιοφωνική εκπομπή της Αννίτας Πάνια, με την παρουσιάστρια να μιλά για τη σχέση ζωής που τη συνδέει με τον πρώην σύζυγό της, Νίκο Καρβέλα.

«Αυτός ο άνθρωπος ό,τι γράψει έχει επιτυχία. Αυτό είναι το πρόβλημα με αυτόν. Θα ήθελα, δηλαδή, να δω να γράφει κάτι που δεν θα κάνει επιτυχία. Είναι απίστευτος αυτός, είναι εξωγήινος, τον αγαπώ πολύ, τον θαυμάζω, τον σέβομαι, τον γουστάρω», ανέφερε για τον Νίκο Καρβέλα.

«Αγαπιόμαστε όλοι εμείς. Έχουμε μπερδευτεί πάρα πολύ. Το παράλογο μας φαίνεται νορμάλ και το νορμάλ παράλογο. Το νορμάλ θεωρούν οι άνθρωποι πως είναι, όταν χωρίζουν δύο άνθρωποι, να αρχίζουν τα δικαστήρια, τη μανούρα, την ξεφτίλα και το αυτόφωρο. Κάτσε και σκέψου το λίγο αυτό. Έχεις καταλάβει ότι παραλογιζόμαστε;», συμπλήρωσε στη συνέχεια η Αννίτα Πάνια για τις άριστες σχέσεις της με την Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα.

Η παρουσιάστρια αποκάλυψε στη συνέχεια την ηλικία της, 55 ετών, και πως έχει κάνει μπότοξ στο πρόσωπό της.

Ροή Ειδήσεων

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μαρινάκης: «Παίξατε με πάθος και ψυχή όπως αρμόζει στον σύλλογο, θέμα χρόνου οι νίκες»

0
Μαρινάκης: Ο Ολυμπιακός έκανε πολύ μεγάλη προσπάθεια στο Emirates...
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα τιμολόγια ρεύματος για τον Οκτώβριο

0
Σταθερά ή μειωμένα τιμολόγια ρεύματος σε σχέση με τον...
MEDIA

Νέα ανακοίνωση του Νίκου Κοκλώνη για το κύκλωμα με τα εικονικά τιμολόγια – Σακούλες με 5 εκατομμύρια ευρώ βρήκε το FBI

0
Ο επιχειρηματίας και παρουσιαστής Νίκος Κοκλώνης εξέδωσε νέα ανακοίνωση...
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συνταξιούχοι: Ποιοι θα πάρουν το «250άρι» του Νοεμβρίου και ποιοι μένουν εκτός

0
Συνταξιούχοι: Συνταξιούχους δύο «ταχυτήτων» διαμορφώνει η νέα μόνιμη παροχή...
ΕΛΛΑΔΑ

Αναφυλακτικό σοκ κατά τη χορήγηση αντιβιοτικού υπέστη η 28χρονη έγκυος που πέθανε στο νοσοκομείο της Αρτας

0
Αναφυλακτικό σοκ παρουσίασε κατά τη διάρκεια της χορήγησης αντιβιοτικού...

Σχετικά Άρθρα

Δημοφιλείς Κατηγορίες

ΕΛΛΑΔΑΚΟΣΜΟΣΠΟΛΙΤΙΚΗΟΙΚΟΝΟΜΙΑω-ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑLIFE & STYLEΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ταυτότητα | Politisonline

Επωνυμία: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ: 802550032
ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έδρα – Γραφεία: Νικολάου Πλαστήρα 172, Άγιοι Ανάργυροι, 13561
Διαχειριστής – Διευθυντής: Ευστάθιος Μοσχονάς
Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ευστάθιος Μοσχονάς
Ιδιοκτησία – Δικαιούχος domain name: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διευθυντής Σύνταξης: Λάμπρος Κατσαρός
Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: info@politisonline.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 21 0264 8300

Designed & Developed by the Minds at Politis Group