Ο δημοσιογράφος, Στέφανος Κωνσταντινίδης, βρέθηκε καλεσμένος στη ραδιοφωνική εκπομπή της Αννίτας Πάνια, με την παρουσιάστρια να μιλά για τη σχέση ζωής που τη συνδέει με τον πρώην σύζυγό της, Νίκο Καρβέλα.

«Αυτός ο άνθρωπος ό,τι γράψει έχει επιτυχία. Αυτό είναι το πρόβλημα με αυτόν. Θα ήθελα, δηλαδή, να δω να γράφει κάτι που δεν θα κάνει επιτυχία. Είναι απίστευτος αυτός, είναι εξωγήινος, τον αγαπώ πολύ, τον θαυμάζω, τον σέβομαι, τον γουστάρω», ανέφερε για τον Νίκο Καρβέλα.

«Αγαπιόμαστε όλοι εμείς. Έχουμε μπερδευτεί πάρα πολύ. Το παράλογο μας φαίνεται νορμάλ και το νορμάλ παράλογο. Το νορμάλ θεωρούν οι άνθρωποι πως είναι, όταν χωρίζουν δύο άνθρωποι, να αρχίζουν τα δικαστήρια, τη μανούρα, την ξεφτίλα και το αυτόφωρο. Κάτσε και σκέψου το λίγο αυτό. Έχεις καταλάβει ότι παραλογιζόμαστε;», συμπλήρωσε στη συνέχεια η Αννίτα Πάνια για τις άριστες σχέσεις της με την Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα.

Η παρουσιάστρια αποκάλυψε στη συνέχεια την ηλικία της, 55 ετών, και πως έχει κάνει μπότοξ στο πρόσωπό της.