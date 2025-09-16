Άννα Βίσση: Η Άννα Βίσση έκανε δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες λίγο μετά την διπλή της συναυλία στο Καλλιμάρμαρο που βγήκε sold out μέσα σε λίγα ώρα, με το στάδιο να είναι γεμάτο από κόσμο (δείτε βίντεο). Η τραγουδίστρια λοιπόν, δήλωσε ευλογημένη.

Οι δηλώσεις της Άννας Βίσση μετά τις συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο

«Πριν φύγω φίλησα τη μαμά μου και της λέω πάω να κάνω δηλώσεις στην τηλεόραση και μου είπε να είμαι ταπεινή και αυτό θέλω να είμαι. Όταν επί δυο ημέρες ζεις κάτι τέτοιο, όποιος και να είσαι το χάνεις λίγο. Δεν ξέρω πλέον πως να το διαχειριστώ αυτό το πράγμα. Είναι δικαίωση και ευλογία. Με τον Καρβέλα είμαστε μαζί σε αυτό. Η Βίσση είναι η φωνή και ο Καρβέλας τα τραγούδια», ανέφερε αρχικά και συμπλήρωσε: «Το καλοκαίρι ξυπνούσα με πανικούς και φόβος για το τι θα κάνω φέτος».



Σχετικά με την απουσία της κόρης της, Σοφίας Καρβέλα από τις συναυλίες, ξεκαθάρισε: «Η κόρη μου ήταν στην Αμερική για τη δουλειά της και δεν ήταν στη συναυλία αλλά συνεχίζει να με ντύνει με βιντεοκλήση. Η Σοφία πάντα έχει δίκιο με τον τρόπο που με ντύνει».

Σε ερώτηση αν της έδωσε κάποια συμβουλή ο Νίκος Καρβέλας, απάντησε: «Συμβουλή δεν μου δίνει κανένας, ούτε εγώ δίνει. Ό,τι θέλει να κάνει ο καθένας».

Επίσης, η Άννα Βίσση απάντησε σε όσους λένε πως παίρνει ουσίες για αυτό και η φωνή της παραμένει ίδια, ενώ έχει και τόσες πολλές αντοχές για την ηλικία που βρίσκεται.

«Κάνω διατροφή, γυμναστική και είμαι αγνή, χωρίς ουσίες και ας λένε πίσω από την πλάτη μου. Τι να πούνε… Πρέπει να είσαι στρατιώτης. Πλησιάζω σε μια ηλικία που είναι δύσκολη. Λίγο στα σκαλιά ένιωσα την ηλικία. Του χρόνου θα βάλω πατίνι. Βρίσκομαι σε ένα χώρο της μουσικής που μου δίνει συνέχεια φτερά. Δεν θέλω να πιέσω τον εαυτό μου και να νιώθω απελπισμένη για αυτό που κάνω», απάντησε χαρακτηριστικά η τραγουδίστρια.

Μετά την προβολή των δηλώσεων της, η Σταματίνα Τσιμτσιλή στο πλατό του Happy Day, αποκάλυψε πως μια φορά που είχε πάει όλη η ομάδα στο νυχτερινό κέντρο που τραγουδούσε, την είχε δει να πίνει όλο το βράδυ από το παγούρι που είναι στην άκρη της σκηνής. «Είμαστε πρώτο τραπέζι και τη βλέπουμε και έχει ένα ποτήρι τέτοιο με το καλαμάκι και λέμε στον Κώστα εσύ ξέρεις πες μας. Και μας λέει πρέπει να είναι νερό ή τσάι», αποκάλυψε.