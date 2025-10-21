Μία σπάνια τηλεοπτική συνέντευξη έδωσε ο Άγγελος Μπράτης που εκτός από επιτυχημένος σχεδιαστής μόδας, τα τελευταία χρόνια κρατά και τον ρόλο του κριτή στο δημοφιλές ριάλιτι GNTM.

Το βράδυ της Δευτέρας (20.10.2025) ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «The 2Night Show» και απάντησε με ειλικρίνεια σε όλες τις ερωτήσεις του Γρηγόρη Αρναούτογλου. Μάλιστα, ο Άγγελος Μπράτης παραδέχτηκε ότι την πρώτη φορά που πήρε μέρος στο GNTM πέρασε δύσκολα, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν είδε ποτέ κανέναν κριτή να τσακώνεται με άλλον.

«Έχουν περάσει 7 χρόνια από το πρώτο GNTM, ήμουν 40 και τώρα είμαι 47. Η πρώτη μου χρονιά ήταν δύσκολη, δεν ήμουν και καλά αλλά μάλλον κάτι έκανα σωστά για να με ξαναπάρουν. Ξέρω ότι έκανα καλά τη δουλειά μου και ότι άκουγα πολύ», παραδέχτηκε, προσθέτοντας: «Όταν με καλούσαν σε εκπομπές, δεν ήθελα να πάω. Ντρεπόμουν πάρα πολύ, δεν ήταν όνειρό μου να βγω στην τηλεόραση. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου ήθελα να ασχοληθώ με τη μόδα, η μητέρα μου είναι μοδίστρια και οι πελάτισσές της με ρωτούσαν τη γνώμη μου».

«Την πρώτη χρονιά του GNTM εγώ ζούσα στην Αγγλία. Έτυχε να είμαι στην Ελλάδα εκείνη την περίοδο και με πήρε τηλέφωνο η Βίκυ Καγιά να πάω σε ένα δοκιμαστικό. Μου άρεσε που επέστρεψα στην Ελλάδα, κάπως έκανε ένα κλικ μέσα μου. Ανέκαθεν είχα πολύ καλές πελάτισσες εδώ, το GNTM μου έφερε και καινούριες», ανέφερε ακόμα ο Άγγελος Μπράτης για το πώς προέκυψε η συμμετοχή του στο ριάλιτι μόδας.

«Δεν μου αρέσουν τα κουτσομπολιά, ούτε είδα ποτέ κανέναν (σ.σ. κριτή του GNTM) να τσακώνεται με κάποιον μπροστά μου. Δεν έγινα κολλητός με κάποιον από τους κριτές του GNTM. Με τη Βίκυ γνωριζόμασταν από πριν, με την Ηλιάνα έχουμε συνεργαστεί. Οι φίλοι μου, πλην ενός, δεν είναι στην τηλεόραση. Στα τελευταία γυρίσματα έμαθα ότι κανείς δεν σου χαρίζεται σε αυτόν τον χώρο», ξεκαθάρισε ακόμα ο Άγγελος Μπράτης.

Επίσης εξομολογήθηκε ότι νιώθει άβολα κάθε φορά που καλείται να κρίνει κάποιον, δηλώνοντας ότι δεν του ταιριάζει ο ρόλος του κριτή.

«Στις οντισιόν του GNTM νιώθω άβολα, δεν μου πάει να κάνω τον κριτή. Μου έχει τύχει να με πετύχουν έξω και να μου πουν ότι τους “έκοψα”. Έχει τύχει να “κόψω” κάποιον στην οντισιόν, γιατί από κοντά δεν φαινόταν τόσο ωραίος όσο έγραφε στην κάμερα», δήλωσε.

Παράλληλα ο γνωστός σχεδιαστής αναφέρθηκε και στα παιδικά του χρόνια, υπογραμμίζοντας ότι έχει βιώσει ρατσισμό εξαιτίας της διαφορετικότητάς του, ούτε οι γονείς του τον απέτρεψαν από το να ασχοληθεί με τη μόδα, ενώ ταυτόχρονα παραδέχτηκε έχει κάνει πολύ… clubbing από παιδί.

«Από την Ε’ Δημοτικού πήγαινα κάθε Σάββατο στη disco, έχω κάνει πολύ clubbing στη ζωή μου. Δεν έχω ζήσει σκληρά περιστατικά στο σχολείο λόγω της διαφορετικότητάς μου, ούτε οι γονείς μου με απέτρεψαν από το να γίνω σχεδιαστής», είπε.

«Όταν ήρθα στην Αθήνα, πήρα υποτροφία στη σχολή Βελουδάκη. Έζησα σχεδόν 17 χρόνια στο εξωτερικό. Σπούδασα στο Άμστερνταμ και έκανα το πρώτο μου σόου στο Παρίσι και έζησα στη Ρώμη. Μου πήρε 10 χρόνια να πω ότι είμαι σχεδιαστής, ακόμα και στο Instagram γράφω “Dress Maker”. Πλέον μοιράζουν έτσι τους τίτλους, οι περισσότεροι στους οίκους μόδας δεν είναι καν σχεδιαστές», δήλωσε ακόμα.

Παράλληλα μίλησε και για την προσωπική του ζωή, αναφέροντας: «Η ευτυχία είναι στιγμές, έχω πολλές στιγμές ευτυχίας. Κάνω 6 – 7 χρόνια ψυχοθεραπεία, δεν νομίζω ότι είναι τυχαίο ότι την ξεκίνησα παράλληλα με την τηλεόραση. Η ψυχοθεραπεία δεν είναι κάτι εύκολο, να ανοίξεις τον εαυτό σου και να βγάλεις από μέσα ό,τι έχεις κρυμμένο. Θέλει δουλειά και χρόνο. Στις σχέσεις ψάχνουμε να βρούμε τον ιδανικό αλλά κάνοντας ψυχοθεραπεία καταρρίπτεται αυτή η ψευδαίσθηση. Είμαι πολύ συντροφικός απλά αυτή την περίοδο δεν είμαι σε αυτό το mood».

H επικοινωνία με τη γιαγιά του Άγγελου Μπράτη

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης του Άγγελου Μπράτη, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου του ζήτησε να πάρει τηλέφωνο τη γιαγιά του σχεδιαστή, την κυρία Βασιλική.

«Θέλεις να πάρουμε τηλέφωνο τη γιαγιά σου τώρα; Θα ήθελα να τη ρωτήσω τι παιδί είσαι. Αν την ενοχλώ, θα το κλείσω», είπε ο παρουσιαστής και ο σχεδιαστής του έδωσε τον αριθμό της.

Όταν η γυναίκα το σήκωσε επέμενε να μάθει ποιος τηλεφωνεί και κάποια στιγμή ο οικοδεσπότης της εκπομπής της απάντησε: «Ο Γρηγόρης ο Αρναούτογλου είμαι».

«Άι μωρή κι εσύ, φύγε από δω μη σου πω τίποτα», αντέδρασε αμέσως η κυρία Βασιλική, αλλά οι δύο άντρες της μίλησαν μαζί, πείθοντάς την ότι είναι αλήθεια.

«Έχει τρελό χιούμορ! Αφού δεν σε έβρισε, πάντως, εντάξει, μια χαρά, τη γλίτωσες», παραδέχτηκε μετά το τηλεφώνημα ο Άγγελος Μπράτης.

«Δεν θυμάσαι τις φάρσες που έκανα με τον Μουτσινά στο πρωινό; Έχω ακούσει εγώ γιαγιάδες να με βρίζουνε! Πρέπει να είμαι ο μοναδικός σε όλη την Ελλάδα που τον έχουν βρίσει τόσο οι γιαγιάδες. Εμένα και τον Νίκο», απάντησε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.