Ραντεβού ξανά στο MEGA δίνει και φέτος η Αγγελική Νικολούλη. Μπορεί να μην αναφέρεται πότε κάνει πρεμιέρα ο νέος κύκλος της εκπομπής «Φως στο Τούνελ», όμως οι φανατικοί θεατές της, ζήτησαν από τον σταθμό και την παρουσιάστρια να ξεκινήσουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.

Δύο μέρες πριν το τρέιλερ του MEGA, η Αγγελική Νικολούλη είχε ανεβάσει ένα βίντεο που ξεκινούσε με μια λάμπα, ένα όπλο και μια ομάδα ερευνητών που συλλέγουν στοιχεία ενώ ακούγεται το τραγούδι «and the Grass Won’t Pay No Mind».

Ο άνδρας ανεβαίνει μία σκάλα, το ακουστικό σε έναν τηλεφωνικό θάλαμο πέφτει και η κλήση τερματίζεται. Μόνο που στην άλλη γραμμή βρίσκεται η Αγγελική Νικολούλη, η οποία κοιτάζει με νόημα την κάμερα.