Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου, 2025
26.6 C
Athens
type here...
MEDIA

Αγγελική Νικολούλη: Το «Φως στο Τούνελ» επιστρέφει δυναμικά – Δείτε το νέο τρέιλερ της εκπομπής

Newsroom
by Newsroom Newsroom

Ραντεβού ξανά στο MEGA δίνει και φέτος η Αγγελική Νικολούλη. Μπορεί να μην αναφέρεται πότε κάνει πρεμιέρα ο νέος κύκλος της εκπομπής «Φως στο Τούνελ», όμως οι φανατικοί θεατές της, ζήτησαν από τον σταθμό και την παρουσιάστρια να ξεκινήσουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.

Δύο μέρες πριν το τρέιλερ του MEGA, η Αγγελική Νικολούλη είχε ανεβάσει ένα βίντεο που ξεκινούσε με μια λάμπα, ένα όπλο και μια ομάδα ερευνητών που συλλέγουν στοιχεία ενώ ακούγεται το τραγούδι «and the Grass Won’t Pay No Mind».

Ο άνδρας ανεβαίνει μία σκάλα, το ακουστικό σε έναν τηλεφωνικό θάλαμο πέφτει και η κλήση τερματίζεται. Μόνο που στην άλλη γραμμή βρίσκεται η Αγγελική Νικολούλη, η οποία κοιτάζει με νόημα την κάμερα.

Ροή Ειδήσεων

TIPS

Η συσκευή που καίει ρεύμα 24 ώρες το 24ωρο και 7 μέρες την εβδομάδα: Ανεβάζει τον λογαριασμό στα ύψη

0
Δεν είναι λίγες οι ηλεκτρικές συσκευές που όσο και...
ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία σήμερα στο σιδηρόδρομο – Ποια δρομολόγια καταργήθηκαν και ποια τροποποιήθηκαν

0
Σε εξέλιξη η 24ωρη απεργία των μηχανοδηγών της Hellenic...
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Eurobasket 2025: Περίπου 2.000 Έλληνες στον μεγάλο ημιτελικό κάνουν «γαλανόλευκη» τη Ρίγα

0
Eurobasket 2025: Η Εθνική Ελλάδας, έκανε ξανά το «θαύμα»...
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΜΕ: Πρόγραμμα στάσεων εργασίας από σήμερα 11 Σεπτεμβρίου έως και τη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου

0
Για σχεδόν δύο μήνες, ανακοίνωσε η ΟΛΜΕ, πρόγραμμα στάσεων...
LIFE & STYLE

H Oλυμπία Χοψονίδου ποζάρει στη Ρίγα με το minimal look που δεν αποτυγχάνει ποτέ

0
Η Ολυμπία Χοψονίδου βρίσκεται στη Ρίγα για να στηρίξει...

Σχετικά Άρθρα

Δημοφιλείς Κατηγορίες

ΕΛΛΑΔΑΚΟΣΜΟΣΠΟΛΙΤΙΚΗΟΙΚΟΝΟΜΙΑω-ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑLIFE & STYLEΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ταυτότητα | Politisonline

Επωνυμία: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ: 802550032
ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έδρα – Γραφεία: Νικολάου Πλαστήρα 172, Άγιοι Ανάργυροι, 13561
Διαχειριστής – Διευθυντής: Ευστάθιος Μοσχονάς
Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ευστάθιος Μοσχονάς
Ιδιοκτησία – Δικαιούχος domain name: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διευθυντής Σύνταξης: Λάμπρος Κατσαρός
Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: info@politisonline.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 21 0264 8300

Designed & Developed by the Minds at Politis Group