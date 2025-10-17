«Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη- Η εκπομπή που έχει γράψει ιστορία!

Λίγες ώρες έμειναν μέχρι την πολυαναμενόμενη πρεμιέρα της εκπομπής «Φως στο Τούνελ» η οποία φέτος διανύει τα 31 της χρόνια, με την Αγγελική Νικολούλη στο τιμόνι, να αποτελεί πλέον σύμβολο της έρευνας και της εκπομπής!

Σήμερα Παρασκευή 17 Οκτωβρίου, η Αγγελική Νικολούλη αναλαμβάνει δράση για μια ακόμη φορά, με μόνο σκοπό την αλήθεια, τη διαφάνεια και τη δικαίωση.

Μάλιστα, αν και σπανίως παραχωρεί η δημοσιογράφος, τηλεοπτικές συνεντεύξεις, μίλησε στην κάμερα της εκπομπής Buongiorno και τη Νάνσυ Νικολαΐδου.

«Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη

Εκτός των άλλων λοιπόν, η Αγγελική Νικολούλη, μίλησε για την εκπομπή, για τους «κανόνες» που υπάρχουν εντός αυτής, για την πρεμιέρα, αλλά και για το κόκκινο χρώμα που πλέον την χαρακτηρίζει.



Αρχικά λοιπόν, η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια, αναφέρθηκε στο πόσο γρήγορα πέρασαν τα χρόνια, καθώς πλέον το «Φως στο Τούνελ» κλείνει τα 31, ενώ σημείωσε χαρακτηριστικά πως η εκπομπή, περιλαμβάνει τόσο την έρευνα και την αγωνία- όσο και τους καλούς συνεργάτες που όλοι μαζί αναζητούν τη δικαίωση:

«Αναρωτιέμαι πολλές φορές πώς φτάσαμε εδώ, να διανύουμε την 31η χρονιά. Σαν νεράκι έφυγαν. Βρίσκομαι εδώ στο Τούνελ, στο πλατό και εδώ μένει και η ψυχή μου. Είναι η έρευνα η βαθιά που γίνεται, είναι η αγωνία για την έκβαση κάθε ιστορίας και όλα αυτά σε καλύπτουν και δεν καταλαβαίνεις τα χρόνια πώς περνούν».



«Το Τούνελ, οι συνεργάτες, η ιστορία που θα ερευνήσουμε και η αλήθεια και η δικαίωση για τον κόσμο που ψάχνει. Αυτό μόνο μου μένει. Είναι οικογένεια το Τούνελ, είναι ο αγώνας όλων για την αλήθεια», σημείωσε η Αγγελική Νικολούλη.

Αναφορικά με τους κανόνες που υπάρχουν στην εκπομπή, η ίδια, ανέφερε πως δεν επιδιώκει κανείς να εκθέσει κανέναν: «Απαράβατος κανόνας είναι να μην εκθέτουμε τους ανθρώπους. Να μην κάνουμε τον πόνο -show. Και αυτό που έλεγα πάντα, το λέω και το τονίζω, είναι να μην γίνουμε εμείς νούμερα για τα νούμερα. Μακριά από εμάς αυτό».

Για την αυθεντικότητά της μίλησε η δημοσιογράφος της εκπομπής, με την Αγγελική Νικολούλη να υπογραμμίζει: «Είναι αληθινή εκπομπή, είναι ζωντανή εκπομπή, ποιος να κρυφτεί; Δεν φαίνεσαι; Όλα δεν βγαίνουν; Αν προσποιηθείς θα το κάνει μία –δύο –τρεις. 30 χρόνια μπορείς να προσποιείσαι;».

Χωρίς να αποκαλύψει περισσότερες πληροφορίες, αναφέρθηκε φειδωλά στην υπόθεση που θα απασχολήσει στην πρεμιέρα«Την Παρασκευή θα ερευνήσουμε μία νέα υπόθεση μυστηρίου. Διαδραματίστηκε εδώ στην Αθήνα, με θύμα μια γνωστή κυρία… Το γεγονός ότι ξεθάβουμε την ιστορία αυτήν και την φέρνουμε στην επικαιρότητα, σημαίνει κάτι».

Για το λευκό χρώμα που επιλέγει για κάθε της πρεμιέρα ανέφερε: «Η πρεμιέρα έχει πάντα λευκό! Αλλά εντάξει, το κόκκινο είναι το χρωματάκι μας. Είμαστε έτοιμοι να φέρουμε το φως τις αλήθειες και να φέρουμε δικαίωση», δήλωσε εξηγώντας τον συμβολισμό της επιλογής της.