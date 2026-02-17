Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου, 2026
Αναβλήθηκε για την Τετάρτη η δίκη Μαυρίκη – Παραμένει κρατούμενος

Newsroom
by Newsroom Newsroom

Ενώπιον της Δικαιοσύνης θα οδηγηθεί την Τετάρτη (18/2) ο Χρήστος Μαυρίκης, ο οποίος έλαβε αναβολή στην υπόθεση του και θα δικαστεί από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο.

Μέχρι τότε θα παραμείνει κρατούμενος μετά από σχετική απόφαση του δικαστηρίου. Ο κατηγορούμενος ζήτησε την αναβολή της εκδίκασης, προκειμένου να προσκομίσει έγγραφα τα οποία, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, αποδεικνύουν ότι κατείχε νόμιμα το όπλο με το οποίο φέρεται να πυροβόλησε. Παράλληλα, αιτήθηκε την αποφυλάκισή του ώστε να μπορέσει να συγκεντρώσει το απαραίτητο αποδεικτικό υλικό.

Τι υποστήριξε ο Μαυρίκης

Ο Μαυρίκης υποστήριξε ότι δεν έχει παραβιάσει τον περιοριστικό όρο της ηλεκτρονικής επιτήρησης, ο οποίος του επιβλήθηκε τον Μάιο του 2025 στο πλαίσιο της κατηγορίας για δωροδοκία δικαστή, και τόνισε ότι πρέπει να αφεθεί ελεύθερος για να προετοιμάσει την υπεράσπισή του. Το δικαστήριο αποφάσισε τελικά την αναβολή της δίκης για τις 18 Φεβρουαρίου 2026, διατάσσοντας την παραμονή του κατηγορουμένου σε κράτηση μέχρι τότε.

Ποινική δίωξη για έξι πλημμελήματα σε βάρος του

Ποινική δίωξη για έξι πλημμελήματα ασκήθηκε σε βάρος του Χρήστου Μαυρίκη,μετά από επεισόδιο πυροβολισμών στον αέρα έξω από το σπίτι του στα Σπάτα.

Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει κατηγορίες για απείθεια, απειλή, παράνομη κατοχή όπλου κρότου-λάμψης, άσκοπους πυροβολισμούς, παράνομη κατοχή πυρομαχικών και παράνομη κατοχή ναυτικής φωτοβολίδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το απόγευμα της Δευτέρας ο Μαυρίκης φέρεται να ήρθε σε διαπληκτισμό με έναν άνδρα αλβανικής καταγωγής και να πυροβόλησε δύο φορές στον αέρα, προτού κλειστεί στο σπίτι του για να αποφύγει την επέμβαση.

Ο 72χρονος, ο οποίος βρισκόταν ήδη σε κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονικό βραχιολάκι για υπόθεση δωροδοκίας δικαστή, οδηγείται στο Αυτόφωρο Μονομελές για να δικαστεί.

Υπενθυμίζεται ότι τον Μάιο του 2025 είχε ασκηθεί σε βάρος του ποινική δίωξη για κακούργημα, σχετικά με υποτιθέμενη απόπειρα δωροδοκίας ανώτατου δικαστικού λειτουργού. Σύμφωνα με την καταγγελία, είχε παραδώσει επιστολή σε αρεοπαγίτη με αναφορά σε εκκρεμούσα υπόθεση για έκταση 100 στρεμμάτων στην περιοχή του Παπάγου, ζητώντας υποτιθέμενη παρέμβαση, με υπαινιγμούς για οικονομικά ανταλλάγματα.

Ο Χρήστος Μαυρίκης, γνωστός και από την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών στις αρχές της δεκαετίας του 1990, αρνήθηκε την κατηγορία, υποστηρίζοντας ότι το ποσό που αναφερόταν στην επιστολή αφορούσε προμήθεια μεσιτείας σε περίπτωση πώλησης του οικοπέδου και όχι παράνομη δωροδοκία.

