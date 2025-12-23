Ανατροπή δεδομένων και με κόσμο το ΑΕΚ-Άρης για την Stoiximan GBL

Η Ένωση θα φιλοξενήσει την ομάδα της Θεσσαλονίκη το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου για την 12η αγωνιστική της Stoiximan GBL και όπως ενημέρωση εν τέλει η τιμωρία της ΔΕΑΒ από το ματς με τον Παναθηναϊκό δεν θα ισχύσει.

Η ενημέρωση της ΚΑΕ ΑΕΚ:

«Η ΑΕΚ ΒC ενημερώνει, ότι η σαββατιάτικη αναμέτρηση της «Βασίλισσας» με τον Άρη Βetsson θα διεξαχθεί παρουσία των οπαδών της Ομάδας μας!



Η ΑΕΚ ΒC και το νομικό επιτελείο της – όπως από τις 18/12/2025 είχε προαναγγελθεί μέσω ανακοίνωσης – έπραξαν το αυτονόητο, και με προσωρινή διαταγή του, το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών διέταξε την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης της Γ.Γ. Αθλητισμού και της ΔΕΑΒ, με την οποία είχε επιβληθεί στην Ομάδα μας η διοικητική κύρωση της διεξαγωγής μίας (1) αθλητικής συνάντησης ως γηπεδούχου, χωρίς την παρουσία θεατών στον επόμενο εντός έδρας αγώνα της.



Συνεπώς ο αγώνας της 27ης Δεκεμβρίου 2025 για τη Stoiximan GBL,θα διεξαχθεί κανονικά με την παρουσία θεατών», αναφέρει η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΑΕΚ.