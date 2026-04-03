Ανασχηματισμός: Αυτοί είναι οι νέοι υπουργοί – Ποιοι μπαίνουν στην Κυβέρνηση

Τη νέα σύνθεση της κυβέρνησης ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μετά την απόφαση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη να προχωρήσει σε ανασχηματισμό προκειμένου να απομακρυνθούν τα πολιτικά πρόσωπα των οποίων τα ονόματα περιλαμβάνονται στις δικογραφίες που έφθασαν στη Βουλή σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ο Μαργαρίτης Σχοινάς και υφυπουργός ο Μακάριος Λαζαρίδης. Υπουργός Κλιματικής Αλλαγής ο Ευάγγελος Τουρνάς.

Νωρίτερα υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους τρία κυβερνητικά στελέχη, οι Γιάννης Κεφαλογιάννης, Κώστας Τσιάρας και Δημήτρης Βαρτζόπουλος.

Ολόκληρη η ανακοίνωση

Μετά από απόφαση του Πρωθυπουργού, ανακοινώνονται οι κάτωθι αλλαγές στο Κυβερνητικό Σχήμα:

1) Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

– Υπουργός: Μαργαρίτης Σχοινάς

– Υφυπουργός: Μακάριος Λαζαρίδης

– Υφυπουργός: Γιάννης Ανδριανός

2) Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

– Υπουργός: Ευάγγελος Τουρνάς

– Υφυπουργός: Κώστας Κατσαφάδος

3) Υπουργείο Υγείας

Οι αρμοδιότητες του χαρτοφυλακίου της ψυχικής υγείας, τις οποίες είχε μέχρι σήμερα ο τέως Υφυπουργός κ. Δημήτρης Βαρτζόπουλος, θα κατανεμηθούν εσωτερικά στο Υπουργείο.

Η ορκωμοσία των νέων μελών της Κυβέρνησης θα πραγματοποιηθεί αύριο, Σάββατο 4 Απριλίου στις 11:00 στο Προεδρικό Μέγαρο, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνου Τασούλα.

Για ποιους ζητείται άρση ασυλίας

Σύμφωνα με πληροφορίες, όσον αφορά τη «βουλευτική» δικογραφία ζητείται άρση ασυλίας για τους: