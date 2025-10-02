Παρασκευή, 3 Οκτωβρίου, 2025
Ανάσα για τους καταναλωτές στα σούπερ μάρκετ: Μειώνονται οι τιμές σε 1.000 προϊόντα

Newsroom
Newsroom

Μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου αναμένεται να δημοσιοποιηθεί η λίστα με τους 1.000 κωδικούς προϊόντων των σούπερ μάρκετ, στους οποίους θα εφαρμοστούν μειώσεις τιμών. Τη σχετική ανακοίνωση έκανε το Υπουργείο Ανάπτυξης, με αφορμή τη σημερινή συνάντηση του υπουργού Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκου, με εκπροσώπους των μεγάλων αλυσίδων λιανεμπορίου. Αντικείμενο της συνάντησης αποτέλεσε η πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα, μέσω της παρέμβασης σε 1.000 κωδικούς που βρίσκονται στα ράφια των σούπερ μάρκετ.

Η πρωτοβουλία αυτή υλοποιείται σε συνεργασία του Υπουργείου Ανάπτυξης με τον Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων και την Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας.

Ο κ. Θεοδωρικάκος έκανε την ακόλουθη δήλωση μετά το τέλος της συνάντησης: «Δίνουμε συνεχή μάχη για τη βελτίωση του επιπέδου ζωής στην καθημερινότητα των πολιτών, με μειώσεις φόρων, αυξήσεις μισθών. Ταυτόχρονα, σε ό,τι περνά από το δικό μας χέρι, πραγματοποιούμε διαρκείς ελέγχους για την προστασία των καταναλωτών, την εφαρμογή του κώδικα δεοντολογίας και πιέζουμε για μειώσεις τιμών με αποτελέσματα, πετυχαίνοντας, να έχουμε πληθωρισμό τροφίμων 1,4% έναντι 3% στην Ευρωζώνη.

Η πρωτοβουλία μείωσης τιμών σε 1.000 κωδικούς στα ράφια των σούπερ μάρκετ είναι αναμφίβολα θετική και αναγκαία. Αλλά, ας μειώσουν και οι αλυσίδες των σούπερ μάρκετ το μεσοσταθμικό τους κέρδος, για να μειωθούν οι τιμές σε ακόμα περισσότερους κωδικούς, για ακόμα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, με όσο το δυνατόν μεγαλύτερο ποσοστό μείωσης, ώστε να διευκολυνθούν και τα νοικοκυριά που δυσκολεύονται. Είναι ζήτημα κοινωνικής ευθύνης και συνοχής».

