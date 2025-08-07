Πέμπτη, 7 Αυγούστου, 2025
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναλήψεις από ΑΤΜ: Νέο τοπίο από 11 Αυγούστου – Σε ισχύ η ρύθμιση για μηδενικές προμήθειες

Newsroom
by Newsroom Newsroom

Σε ισχύ τίθεται από την ερχόμενη Δευτέρα, 11 Αυγούστου, η πρωτοβουλία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία καταργούνται πλήρως οι χρεώσεις για αναλήψεις μετρητών από τα ΑΤΜ των ελληνικών τραπεζών
Παράλληλα καθιερώνεται εθνικό ανώτατο όριο χρέωσης (πλαφόν) ύψους 1,50 ευρώ για αναλήψεις που πραγματοποιούνται από ΑΤΜ τρίτων παρόχων.

Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, η ρύθμιση, η οποία ψηφίστηκε στις 25 Ιουλίου 2025, συνοδεύτηκε από την ελάχιστη δυνατή περίοδο προσαρμογής, ώστε να εφαρμοστεί το συντομότερο δυνατόν και να αποδώσει άμεσα οφέλη στους πολίτες. Από την ερχόμενη Δευτέρα, όλοι οι Έλληνες πολίτες θα μπορούν να πραγματοποιούν αναλήψεις χωρίς καμία απολύτως προμήθεια από το δίκτυο των τραπεζών.

Τι προβλέπει η ρύθμιση
Η ρύθμιση προβλέπει:

Μηδενισμό προμηθειών για αναλήψεις μετρητών μεταξύ όλων των τραπεζών που συμμετέχουν στο διατραπεζικό σύστημα ΔΙΑΣ
Κατάργηση χρεώσεων από τρίτους παρόχους όταν υπάρχει άμεση ή έμμεση μετοχική σύνδεση με την τράπεζα του πελάτη
Μηδενικές χρεώσεις και από τρίτους παρόχους σε δημοτικές κοινότητες όπου λειτουργεί μόνο ένα ΑΤΜ
Πλαφόν 1,50 ευρώ για αναλήψεις από ΑΤΜ τρίτων παρόχων υπηρεσιών πληρωμών σε όλη τη χώρα
Δωρεάν ερώτηση υπολοίπου για όλους τους κατόχους καρτών, ανεξαρτήτως τράπεζας ή παρόχου ΑΤΜ
Ενιαία χρέωση 0,50 ευρώ για αποστολή εμβασμάτων μέσω ψηφιακών καναλιών (web, mobile, internet banking) από τρίτους παρόχους, σε ισοτιμία με τις χρεώσεις των τραπεζών
Νομοθετική κατοχύρωση ότι καμία τράπεζα δεν μπορεί να χρεώνει τους πελάτες της για αναλήψεις μετρητών
Κ. Πιερρακάκης: Παρέμβαση με κοινωνικό πρόσημο
Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης δήλωσε: «Πρόκειται για μια παρέμβαση με κοινωνικό πρόσημο, που αποδεικνύει ότι το κράτος ανταποκρίνεται άμεσα στις ανάγκες των πολιτών. Εξαλείφουμε άδικες και υπερβολικές χρεώσεις, διασφαλίζοντας ότι κάθε πολίτης, όπου κι αν ζει, θα έχει δωρεάν πρόσβαση στα χρήματά του».

