Ανακοινώθηκε η μεταγραφή της χρονιάς – Πράσινος ο Γιαμπουσέλε

Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τον Παναθηναϊκό για τα επόμενα τρία χρόνια, ολοκληρώνοντας μία από τις πιο ηχηρές μεταγραφικές κινήσεις του καλοκαιριού στην EuroLeague, ενώ στη συνέχεια ανακοινώθηκε και επίσημα η συμφωνία των δύο πλευρών.

Ο 30χρονος Γάλλος φόργουορντ/σέντερ συμφώνησε με τους «πράσινους» σε συμβόλαιο συνολικής αξίας 12 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ στο πλαίσιο της μεταγραφής προβλέπεται και η καταβολή ποσού 650.000 ευρώ στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Με την ολοκλήρωση της συμφωνίας, ο Παναθηναϊκός ενισχύει σημαντικά τη φροντ λάιν του με έναν παίκτη που διαθέτει εμπειρία τόσο από την EuroLeague όσο και από το NBA. Ο Γιαμπουσέλε επιστρέφει στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση ύστερα από διετή παρουσία στις ΗΠΑ και το ΝΒΑ, όπου αγωνίστηκε κατά σειρά στους Φιλαδέλφεια 76ερς, Νιου Γιορκ Νικς και Σικάγο Μπουλς.

Την αγωνιστική περίοδο που ολοκληρώθηκε κατέγραψε συνολικά 67 συμμετοχές στην κανονική περίοδο του NBA, με μέσο όρο 5,6 πόντους και 3,5 ριμπάουντ. Προηγήθηκε η πρώτη του θητεία στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου με τους Μπόστον Σέλτικς την περίοδο 2017-2019, μετά την επιλογή του στο Νο16 του Draft του 2016.

Στην Ευρώπη ο Γάλλος διεθνής πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις με τη Βιλερμπάν και κυρίως με τη Ρεάλ Μαδρίτης, μετρώντας συνολικά 124 συμμετοχές στην EuroLeague και μέσους όρους 10,8 πόντων, 4,4 ριμπάουντ και 1,3 ασίστ. Παράλληλα, διατηρεί ποσοστό ευστοχίας 41,1% στα τρίποντα, στοιχείο που αναδεικνύει την ικανότητά του να απειλεί τόσο κοντά όσο και μακριά από το καλάθι.

Στην τελευταία του σεζόν με τη Ρεάλ είχε μέσο όρο 10,6 πόντους και ποσοστό 46% πίσω από τη γραμμή των 6,75, πριν επιστρέψει στο NBA. Στη συνέχεια αγωνίστηκε αρχικά στους 76ερς, ενώ ακολούθησαν οι Νικς και οι Μπουλς, με τους οποίους ολοκλήρωσε τη χρονιά έχοντας 10 πόντους, 5,7 ριμπάουντ και 38% στα τρίποντα σε 26 αγώνες.