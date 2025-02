Η Αμαλία Κωστοπούλου, η μεγαλύτερη κόρη του Πέτρου Κωστόπουλου και της Τζένης Μπαλατσινού, ζει τα τελευταία χρόνια στην Αμερική, όπου εργάζεται στον τομέα του μάρκετινγκ, έχοντας παράλληλα δημιουργήσει μια νέα ζωή γεμάτη προκλήσεις, επαγγελματική εξέλιξη, αλλά και δύσκολες στιγμές, όπως το σοβαρό τροχαίο που είχε το 2020.

Παρά τις δυσκολίες, διατηρεί ισχυρούς δεσμούς με την οικογένειά της στην Ελλάδα, ενώ πρόσφατα μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα ιδιαίτερα χαρμόσυνο νέο: τον αρραβώνα της με τον επιχειρηματία Τζέικ Μέντγουελ.

Η 28χρονη έκανε γνωστή τη σημαντική αυτή στιγμή με μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, όπου πόζαρε δίπλα στον σύντροφό της, δείχνοντας το εντυπωσιακό μονόπετρο στο χέρι της. «Περισσότερα απ’ όσα προσευχόμουν», έγραψε χαρακτηριστικά, με τους ακόλουθούς της να σπεύδουν να της ευχηθούν για το νέο κεφάλαιο στη ζωή της.

Η Αμαλία Κωστοπούλου γεννήθηκε στις 11 Μαΐου του 1997 και είναι το πρώτο παιδί του Πέτρου Κωστόπουλου και της Τζένης Μπαλατσινού. Σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες και Διακυβέρνηση στο Πανεπιστήμιο του Berkeley στην Καλιφόρνια, ενώ ήδη από την εφηβική της ηλικία είχε κάνει τα πρώτα της βήματα στον χώρο της μόδας στην Ελλάδα, συμμετέχοντας σε φωτογραφίσεις, καμπάνιες και το Madwalk.

Αμαλία Κωστοπούλου: Η ζωή στην Αμερική, το σοβαρό τροχαίο και ο αρραβώνας με τον επιχειρηματία Τζέικ Μέντγουελ

Σήμερα, εργάζεται ως marketing manager στο Λος Άντζελες, επιστρέφοντας συχνά στην Ελλάδα για διακοπές και για να βρεθεί με την οικογένειά της.

Για τη ζωή της στην Αμερική, η ίδια είχε δηλώσει: «Είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί είμαι πολύ κοντά με την οικογένειά μου και ειδικότερα με τα αδέρφια μου. Μου λείπουν πάρα πολύ και προσπαθούμε να κάνουμε face time όσο πιο συχνά μπορούμε. Όμως, αγαπώ πολύ τη ζωή μου στο Λος Άντζελες και έχω φτιάξει μια δικιά μου οικογένεια από ‘επιλεγμένους’ φίλους εκεί, που νιώθουμε ο ένας κοντά στον άλλο και έτσι δεν νιώθουμε τόση μοναξιά».

Το 2020, η Αμαλία Κωστοπούλου βίωσε μια από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής της, όταν ενεπλάκη σε σοβαρό τροχαίο ατύχημα. Κατά τη μετακίνησή της με φίλους στο Λος Άντζελες, ένας άλλος οδηγός παραβίασε το stop, χτυπώντας το αυτοκίνητό τους με μεγάλη ταχύτητα. Το όχημα ανετράπη τουλάχιστον τρεις φορές, με αποτέλεσμα η Αμαλία να υποστεί κατάγματα σε δύο πλευρά και να χρειαστεί χειρουργική επέμβαση στη λεκάνη. Στο πλευρό της βρέθηκε άμεσα η μητέρα της, Τζένη Μπαλατσινού, παρά τις δυσκολίες της πανδημίας.

Ο άντρας που κέρδισε την καρδιά της, ο Τζέικ Μέντγουελ, είναι ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας, με πλούσιο βιογραφικό στον χώρο των επενδύσεων. Είναι συνιδρυτής της εταιρείας 8VC, ενώ έχει συμμετάσχει σε πλήθος καινοτόμων εγχειρημάτων, όπως η ίδρυση της Baton και της Solé Bicycles. Το 2017, το Forbes τον κατέταξε στην πρώτη θέση της λίστας «30 Under 30» στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Η Αμαλία Κωστοπούλου και ο Τζέικ Μέντγουελ διανύουν πλέον μια από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής τους, με την ανακοίνωση του αρραβώνα τους να σηματοδοτεί το επόμενο βήμα στη σχέση τους, γεμίζοντάς τους με χαρά και ανυπομονησία για το κοινό τους μέλλον.