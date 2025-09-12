Σάββατο, 13 Σεπτεμβρίου, 2025
28 C
Athens
type here...
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλλάζει το ευρώ: Πότε τα νέα χαρτονομίσματα, πώς θα είναι

Newsroom
by Newsroom Newsroom


Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αλλάζει τα ευρώ.

Η ΕΚΤ προχωρά σε πλήρη επανασχεδιασμό τους, με στόχο την αισθητική ανανέωση και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ταυτότητας.

Η πρωτοβουλία αυτή, που αναμένεται να κορυφωθεί με την επίσημη κυκλοφορία των νέων χαρτονομισμάτων έως το 2026, περιλαμβάνει έναν πανευρωπαϊκό διαγωνισμό σχεδίου, αποκλειστικά για επαγγελματίες γραφίστες από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις, με προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής έως τις 18 Αυγούστου 2025. Οι υποψήφιοι που θα περάσουν στην τελική φάση θα κληθούν να παρουσιάσουν ολοκληρωμένες προτάσεις, οι οποίες θα τεθούν στη συνέχεια υπό δημόσια διαβούλευση, πριν από τη λήψη της τελικής απόφασης από την ΕΚΤ.

Ο επανασχεδιασμός βασίζεται σε δύο θεματικούς άξονες. Η πρώτη θεματική, με τίτλο «Ευρωπαϊκός Πολιτισμός: κοινοί πολιτιστικοί χώροι», προβάλλει ιστορικές προσωπικότητες που διαμόρφωσαν τη συλλογική ταυτότητα της Ευρώπης.

Σύμφωνα με το σχέδιο, στα νέα χαρτονομίσματα θα απεικονίζονται μεταξύ άλλων η Μαρία Κάλλας στα 5 ευρώ, ο Λούντβιχ βαν Μπετόβεν στα 10 ευρώ, η Μαρί Κιουρί στα 20 ευρώ, ο Θερβάντες στα 50 ευρώ, ο Λεονάρντο ντα Βίντσι στα 100 ευρώ και η ειρηνίστρια Μπέρτα φον Ζουτνέρ στα 200 ευρώ.

Η δεύτερη θεματική, με τίτλο «Ποτάμια και Πουλιά: ανθεκτικότητα στην πολυμορφία», επικεντρώνεται στη φυσική ομορφιά και τη βιοποικιλότητα της ευρωπαϊκής ηπείρου.

Κάθε χαρτονόμισμα θα απεικονίζει ένα χαρακτηριστικό φυσικό τοπίο μαζί με ένα αντιπροσωπευτικό είδος πανίδας, ενώ στο φόντο θα διακρίνονται ευρωπαϊκά θεσμικά κτίρια, όπως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η έδρα της ΕΚΤ, το Δικαστήριο της Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.

Η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει αρχική αξιολόγηση προσόντων, καλλιτεχνική πρόταση, γνωμοδότηση από ανεξάρτητη επιτροπή εμπειρογνωμόνων και, τέλος, συμμετοχή του ευρωπαϊκού κοινού μέσω ψηφοφορίας.

Η τελική απόφαση για το σχέδιο θα ληφθεί μέχρι το τέλος του 2026, ενώ η κυκλοφορία των νέων χαρτονομισμάτων θα ακολουθήσει, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας εποχής για το κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα.

Ροή Ειδήσεων

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΥΠΟΙΚ: Αυτοί είναι οι 83 φόροι που μείωσε η κυβέρνηση από το 2019 έως σήμερα

0
ΥΠΟΙΚ: Σε 83 μειώσεις φόρων και εισφορών συνολικά έχει...
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μεταφορές χρημάτων με IRIS: Πότε θεωρούνται εισόδημα – Τι να προσέξετε

0
Τον Ιούνιο του 2025 ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και...
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: «Κλείδωσε» η νέα κακοκαιρία, αλλαγή που φέρνει Φθινόπωρο με σφοδρές καταιγίδες

0
Ραγδαία μεταβολή θα παρουσιάσει ο καιρός την Δευτέρα και...
ΕΛΛΑΔΑ

Ολυμπία Οδός: Επί ένα χιλιόμετρο οδηγούσε ανάποδα η 70χρονη οδηγός πριν το δυστύχημα

0
Τουλάχιστον για 1 χλμ η 70χρονη οδηγούσε ανάποδα στην...
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις Γεωργιάδης: Κατήγγειλε ότι δέχτηκε απειλές για τη ζωή του μέσω Facebook

0
Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, κατήγγειλε μέσα από ανάρτησή...

Σχετικά Άρθρα

Δημοφιλείς Κατηγορίες

ΕΛΛΑΔΑΚΟΣΜΟΣΠΟΛΙΤΙΚΗΟΙΚΟΝΟΜΙΑω-ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑLIFE & STYLEΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ταυτότητα | Politisonline

Επωνυμία: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ: 802550032
ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έδρα – Γραφεία: Νικολάου Πλαστήρα 172, Άγιοι Ανάργυροι, 13561
Διαχειριστής – Διευθυντής: Ευστάθιος Μοσχονάς
Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ευστάθιος Μοσχονάς
Ιδιοκτησία – Δικαιούχος domain name: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διευθυντής Σύνταξης: Λάμπρος Κατσαρός
Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: info@politisonline.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 21 0264 8300

Designed & Developed by the Minds at Politis Group