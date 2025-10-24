Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου, 2025
Αλλαγή ώρας: Μία ώρα πίσω οι δείκτες των ρολογιών τα ξημερώματα της Κυριακής

Newsroom
Newsroom

Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την αλλαγή της ώρας καθώς τα ξημερώματα της Κυριακής, 26 Οκτωβρίου οι δείκτες των ρολογιών θα γυρίσουν μία ώρα πίσω.

Συγκεκριμένα, στις 04:00 οι δείκτες των ρολογιών θα πρέπει να μετακινηθούν στις 03:00.

Η αλλαγή ώρας εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής για την εξοικονόμηση ενέργειας. Παρότι έχουν γίνει κατά καιρούς συζητήσεις για ενδεχόμενη κατάργηση του μέτρου, δεν έχει ληφθεί μέχρι σήμερα κάποια οριστική απόφαση.

Σε σχετική ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Μεταφορών τονίζεται: «Σας υπενθυμίζουμε ότι, την Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025, λήγει η εφαρμογή του μέτρου της θερινής ώρας, σύμφωνα με την Οδηγία 2000/84 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ε.Ε. Οι δείκτες των ρολογιών πρέπει να μετακινηθούν μία ώρα πίσω, δηλαδή από 04:00 π.μ. σε 03:00 π.μ.».

