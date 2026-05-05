Άλκηστις Πρωτοψάλτη & Μιμή Ντενίση στο Μεσολόγγι: Ορατόριο για τα 200 χρόνια από την Έξοδο

Μια μεγαλειώδης παράσταση θα πραγματοποιηθεί στις 14 Μαΐου, στο Μεσολόγγι, στο πλαίσιο της επετείου των 200 χρόνων από την Έξοδο του Μεσολογγίου.

Πρόκειται για την παρουσίαση του νέου ορατορίου με τίτλο «Έξοδος, ο δρόμος προς την Αθανασία», σε μουσική Ανδρέα Κατσιγιάννη και στίχους Λίνας Δημοπούλου, που θα ερμηνεύσουν η Άλκηστις Πρωτοψάλτη και ο Μάριος Φραγκούλης.

Τα κείμενα που παρεμβάλλονται και αφηγούνται την ιστορία της Ιερής Πόλης μέχρι την Έξοδο και τον παγκόσμιο αντίκτυπο του ιστορικού αυτού γεγονότος έχει γράψει η Μιμή Ντενίση, η οποία έχει αναλάβει και τη σκηνοθεσία της παράστασης, ενώ θα είναι και αφηγήτρια μαζί με τον ηθοποιό Γιάννη Τσιμιτσέλη.

Στην παράσταση, η οποία τελεί υπό την αιγίδα της Μητρόπολης Αιτωλίας και Ακαρνανίας, θα συμμετάσχουν επίσης ο τραγουδιστής Γιάννης Διονυσίου καθώς και σύλλογοι, χορωδίες και σωματεία του Μεσολογγίου.