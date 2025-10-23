Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου, 2025
Άλιμος: 15χρονος έπαθε ανακοπή σε γυμναστήριο και νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο Παίδων «Αγία Σοφία»

Newsroom
by Newsroom Newsroom

Άλιμος: Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε αργά το απόγευμα της Τετάρτης (22.10.2025) σε γυμναστήριο στον Άλιμο.

Ενα 15χρονο παιδί την ώρα που ήταν στο γυμναστήριο που βρίσκεται στον Άλιμο έπαθε ανακοπή καρδιάς και αμέσως σήμανε συναγερμός.

Το παιδί μεταφέρθηκε εν ζωή με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ασκληπείο Βούλας. Αφού δέχτηκε εκεί τις πρώτες βοήθειες κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», όπου και διασωληνώθηκε.

Ο 15χρονος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ έχει και κάταγμα στο ινιακό οστό πιθανότατα από την πτώση μόλις έχασε τις αισθήσεις του μέσα στο γυμναστηριο.

