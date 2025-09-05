Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου, 2025
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Ετοιμάζει φουλ επίθεση στην κυβέρνηση και «Εθνικό σχέδιο ανάτασης»

Newsroom
Αλέξης Τσίπρας: Τον δρόμο της αυστηρής κριτικής προς την κυβέρνηση για την κατάσταση τόσο της οικονομίας όσο και συνολικά και της χώρας, αναμένεται να ακολουθήσει ο Αλέξης Τσίπρας, από το Βελλίδειο στο συνέδριο του Economist. Την ίδια στιγμή προτίθεται να αναπτύξει το όραμα του για την Ελλάδα του 2030.

Ο πρώην πρωθυπουργός σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να παραθέσει μια σειρά από στοιχεία, που θα καταγράφουν την απομάκρυνση της Ελλάδας από τους ευρωπαϊκούς δείκτες τόσο στο οικονομικό επίπεδο όσο και σε θεσμικό επίπεδο.

Θα επισημάνει ως κύριο χαρακτηριστικό της σημερινής πολιτικής την μεροληψία υπέρ του πλούτου, που οδηγεί σε μια κοινωνία χασμάτων και κοινωνικών ανισοτήτων. Ενώ θα χαρακτηρίσει κάποιες από τις «επιδόσεις» της κυβέρνησης Μητσοτάκη «δείκτες ντροπής».

Αλέξης Τσίπρας: Εθνικό σχέδιο ανάτασης
Ταυτόχρονα αναμένεται να διατυπώσει τους βασικούς άξονες ενός Εθνικού Σχεδίου Ανάτασης με στόχοι η χώρος να μη χάσει οριστικά το τρένο της σύγκλισης και βρεθεί εκ νέου σε συνθήκες υπαρξιακής κρίσης.

Όπως έχει διαρρεύσει, θα υποστηρίξει ότι η σημερινή κατάσταση δεν αντιμετωπίζεται με προεκλογικές παροχές και εξαγγελίες αλλά χρειάζεται αλλαγή οικονομικού και παραγωγικού μοντέλου, καθώς και ένα μεγάλο αναπτυξιακό σοκ.

Οι αλλαγές που προτείνει
Σύμφωνα με πληροφορίες θα αναφερθεί διεξοδικά στους άξονες του Εθνικού Σχεδίου Ανάτασης που προτείνει. Μεταξύ άλλων θα αφορούν «αλλαγές στο κράτος, στην παραγωγή, στήριξη της εργασίας, δημιουργία ενός πλαισίου ανθεκτικότητα και ενεργειακής ασφάλειας, ενώ ιδιαίτερη έμφαση αναμένεται να δώσει στο δημογραφικό, το οποίο θα χαρακτηρίσει «πρόβλημα των προβλημάτων».

Τέλος, αναμένεται να υπογραμμίσει ότι για μια τέτοια θεμελιώδη αλλαγή χρειαζόμαστε μια νέα εθνική πυξίδα. Και είναι ανάγκη να συμμετάσχουν στην προσπάθεια αυτή όλες οι παραγωγικές κοινωνικές τάξεις.

