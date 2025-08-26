Τρίτη, 26 Αυγούστου, 2025
Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Σπάραξαν καρδιές στο τελευταίο «αντίο» της συντρόφου του Ντέμη Νικολαΐδη – Τραγική φιγούρα η μητέρα της

Newsroom
by Newsroom Newsroom

Το τελευταίο αντίο είπαν συγγενείς και φίλοι στην Αλεξάνδρα Νικολαΐδου στο κοιμητήριο Χολαργού.

Επιθυμία της οικογένειας είναι αντί στεφάνων να δοθούν χρήματα στον σύλλογο γονιών παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια, Φλόγα.

Η σύντροφός του Ντέμη Νικολαίδη πέθανε το βράδυ της 23ης Αυγούστου ενώ νοσηλευόταν στον Ευαγγελισμό τις τελευταίες 10 ημέρες.

Σε ανακοίνωσή της η οικογένεια ανέφερε: «Εχθές αποχαιρετήσαμε τη μικρή μας αδερφή, Αλεξάνδρα. Ένα κορίτσι με καρδιά μικρού παιδιού. Γιατί αυτό ήταν η Αλεξάνδρα μας, ένα παιδί. Μέσα στην τρέλα, στο χαμόγελο, στην ανεμελιά, πάντα πρόθυμη να βοηθήσει τους πάντες, ευαίσθητη και συμπονετική. Ένα τέρας βρέθηκε μπροστά της και τότε αυτό το παιδί στάθηκε δυνατό, γενναίο και πάλεψε μέχρι τέλους. Πάντα με το χαμόγελο και τη θετική ενέργεια που τη διακατείχε. Μια μαχήτρια που μας έμαθε να χαιρόμαστε το κάθε λεπτό που περνάει στη ζωή μας.

Το πέρασμά της δεν μετριέται σε χρόνια, αλλά σε στιγμές που άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα στις ζωές μας. Αδερφούλα μας πάντα και παντού θα σε έχουμε δίπλα μας. Είσαι το φως που θα μας καθοδηγεί και θα μας προστατεύει. Θα αποχαιρετήσουμε την Αλεξάνδρα μας την Τρίτη 26/08, 12:30 στο κοιμητήριο Χολαργού. Αντί στεφάνων τα έσοδα να δοθούν στον σύλλογο γονιών παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια Φλόγα. (στο χώρο θα διατίθεται κουτί δωρεών). Οι αδερφές και η οικογένειά της».

Στο κοιμητήριο από τα πρώτα άτομα που έφτασαν ήταν ο αγαπημένος της, Ντέμης Νικολαϊδης, η Κατερίνα Καινούργιου και οι συγγενείς της Αλεξάνδρας.

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Υποβασταζόμενη η μητέρα της στο τελευταίο αντίο

Τραγική φιγούρα στο τελευταίο αντίο της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου ήταν η μητέρα της. Η μητέρα της άτυχης κοπέλας έφτασε στην εκκλησία με τις κόρες της και με τον εγγονό της να την κρατάει από το χέρι.

Η μητέρα της πριν από πέντε μήνες έχασε τον σύζυγό της και τώρα κλήθηκε να αποχαιρετήσει το στερνοπούλι της.

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Σπάραξαν καρδιές στο τελευταίο «αντίο» της συντρόφου του Ντέμη Νικολαΐδη - Τραγική φιγούρα η μητέρα της

«Λύγισε» η Μελίνα Νικολαΐδη – Στο πλευρό του πατέρα της, Ντέμη

Η Μελίνα Νικολαΐδη παρευρέθηκε στο τελευταίο αντίο στην Αλεξάνδρα Νικολαΐδου, σύντροφο του πατέρα της, Ντέμη. 

Τα παιδιά του Ντέμη Νικολαΐδη, διατηρούσαν άριστες σχέσεις με τη σύντροφο του και μάλιστα, η Μελίνα Νικολαΐδη είχε έρθει πιο κοντά με την Αλεξάνδρα και ήταν φίλες.

Η Μελίνα Νικολαϊδη μετά τη δυσάρεστη είδηση δημοσίευσε μία φωτογραφία στο instagram της, στην οποία κρατά μιας κοπέλας το χέρι και έγραψε απλά “το αγγελάκι μου”.

Σήμερα, 26 Αυγούστου η Μελίνα παρευρέθηκε στην κηδεία της Αλεξάνδρας και ήταν συνεχώς στο πλευρό του πατέρα της, Ντέμη που περνά δύσκολες στιγμές και κάποια στιγμή το νεαρό κορίτσι δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά του και λύγισε…

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Σπάραξαν καρδιές στο τελευταίο «αντίο» της συντρόφου του Ντέμη Νικολαΐδη - Τραγική φιγούρα η μητέρα της

