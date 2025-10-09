Πέμπτη, 9 Οκτωβρίου, 2025
Αλέκος Συσσοβίτης: Κάποτε δεν έδινα μεγάλη σημασία στην τηλεθέαση, αλλά τώρα είναι το ψωμί μας

Newsroom
Newsroom

Αλέκος Συσσοβίτης: Για τα νούμερα τηλεθέασης μίλησε ο Αλέκος Συσσοβίτης, δηλώνοντας πως ως ηθοποιός με παρουσία στην τηλεόραση, τον απασχολούν. Αν και παλαιότερα δεν τον ενδιέφεραν ιδιαίτερα, έχει συνειδητοποιήσει πλέον πως επηρεάζουν την επαγγελματική του πορεία, αφού είναι το «ψωμί» του. Η επιτυχία μιας σειράς, εξήγησε, θα φέρει και άλλες τηλεοπτικές προτάσεις.

«Η τηλεθέαση της σειράς είναι μέρος της δουλειάς μου και σαφέστατα με απασχολεί. Κάποτε δεν έδινα μεγάλη σημασία αλλά τώρα είναι το ψωμί μας. Αν πάει καλά μια σειρά, θα έρθουν επόμενες προτάσεις. Αν δεν σε θέλει το αφεντικό σου, του χρόνου δεν θα έχεις δουλειά», είπε ο Αλέκος Συσσοβίτης στο περιοδικό «Λοιπόν», με τις δηλώσεις του να παρουσιάζονται στην εκπομπή «Happy Day», την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου.

Στο παρελθόν, υποστήριξε ο ηθοποιός, εκείνος και οι συνάδελφοί του εστίαζαν κυρίως στην εξέλιξή τους ως καλλιτέχνες. «Πάντα κοιτάμε τα νούμερα, όλοι γιατί ζούμε σε καπιταλιστικές και ανταγωνιστικές κοινωνίες. Άλλοτε του δίνουμε μεγαλύτερη σημασία και άλλοτε όχι. Παλαιότερα ήταν πιο έντονη η ανησυχία και η καλλιτεχνική βελτίωση. Έχω δουλέψει επτά χρόνια στο θέατρο χωρίς να πάρω ευρώ αλλά η πληρωμή μου ήταν η αγάπη του κόσμου», συμπλήρωσε.

