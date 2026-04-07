Αιφνιδιασμός από Μητσοτάκη με πρόταση για ασυμβίβαστο

Για ακόμα μια φορά αιφνιδίασε τους πολιτικούς του αντιπάλους ο Κυριάκος Μητσοτάκης προχωρώντας σε μια πρόταση ουσίας με αφορμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Λαμβάνοντας πρωτοβουλίες απέναντι στη διαρκή μάχη με το «βαθύ κράτος» ο πρωθυπουργός απευθύνθηκε στους πολίτες θέτοντας δύο βασικά ζητήματα.

Το ένα ήταν το αίτημα προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία καλώντας την να προχωρήσει ταχύτατα σε όλες τις ανακριτικές ενέργειες και να αποφανθεί αν, σε πόσους και σε ποιους προτίθεται να ασκήσει διώξεις. Το άλλο, το οποίο έχει κυριαρχήσει στον πολιτικό διάλογο προκαλώντας μεγάλη αίσθηση αλλά και αμηχανία στους πολιτικούς του αντιπάλους ήταν η πρόταση για ασυμβίβαστο βουλευτή και υπουργού. Μια πρόταση βασισμένη στο γαλλικό μοντέλο, η οποία ισχύει όμως και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Οσοι επίσης διάβασαν πίσω από τις λέξεις διαπίστωσαν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν είναι διατεθειμένος να προχωρήσει σε πρόωρες εκλογές. «Η χώρα», είπε, «θα νικήσει ό,τι έρχεται από το χθες και την κρατά πίσω. Και η πορεία της στο εξής θα είναι μόνο μπροστά, με πρώτο και καθοριστικό σταθμό τις εκλογές του 2027».

Ο πρωθυπουργός, χωρίς περιστροφές και υπεκφυγές, τόνισε τα εξής:

Η αποστολή δικογραφίας στη Βουλή με αίτημα την άρση της ασυλίας 11 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας συνιστά σοβαρή εξέλιξη.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θεσμοθετήθηκε το 2020 και στηρίχθηκε πλήρως από την κυβέρνησή του.

Το υλικό πάνω στο οποίο εδράζει τα αιτήματά της είναι προϊόν νόμιμων επισυνδέσεων που έγιναν από τις διωκτικές αρχές επί της δικής του θητείας και αφορά συμβάντα του 2021.

Απευθυνόμενος και στο εσωτερικό του κόμματός του ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι τιμά τους «γαλάζιους» βουλευτές η απόφασή τους να ζητήσουν την άρση της κοινοβουλευτικής τους προστασίας, επιχειρώντας να καταλαγιάσει και το φορτισμένο κλίμα που αποτυπώνεται στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Ν.Δ. Εδώ να σημειωθεί ότι το κυβερνών κόμμα δεν θα θέσει θέμα κομματικής πειθαρχίας στην ψηφοφορία που θα γίνει για τις άρσεις ασυλίας στη Βουλή.

Οσον αφορά στην ουσία της υπόθεσης, ο πρωθυπουργός πήρε θέση λέγοντας ότι δεν έχουν όλες οι υποθέσεις την ίδια βαρύτητα και δήλωσε πεπεισμένος πλέον ότι κανείς από τους βουλευτές του δεν κατηγορείται ότι αποκόμισε οικονομικό όφελος.

Και υπογράμμισε ότι με δεδομένο ότι ο δυτικός νομικός πολιτισμός έχει δώσει αγώνες για να κατακτηθεί το τεκμήριο της αθωότητας, θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να το υπερασπιστεί.

Για τον πρωθυπουργό η αντιμετώπιση των χρόνιων παθογενειών παραμένει σε πρώτο πλάνο, παραδέχθηκε εν είδει αυτοκριτικής ότι θα μπορούσαν να έχουν γίνει κάποια πράγματα νωρίτερα, ωστόσο υπογράμμισε ότι η μεγάλη μεταρρύθμιση τώρα υλοποιείται και ο ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως τον ξέραμε, δεν υπάρχει πια καθώς η ευθύνη του προσδιορισμού και αποπληρωμής των αγροτικών ενισχύσεων μεταβιβάστηκε στην ΑΑΔΕ.

Μάλιστα, στρέφοντας το βλέμμα του στην αντιπολίτευση, ανέβασε τους τόνους λέγοντας: «Φτάνει πια με τους υποκριτές που “ανακάλυψαν” ξαφνικά ότι τα ρουσφέτια στον τόπο ξεκίνησαν το 2019. Τέτοιες πελατειακές σχέσεις συνοδεύουν το ελληνικό κράτος από τη σύστασή του. Είναι από τους βασικούς λόγους της εθνικής μας υστέρησης σε σχέση με την Ευρώπη». Και μάλιστα πήγε και ένα βήμα παραπέρα λέγοντας ότι όποιος βουλευτής εκλέγεται με σταυρό, διατηρεί πολιτικό γραφείο και ισχυρίζεται πως δεν έχει κάνει ποτέ κάποια εξυπηρέτηση είναι απλώς ψεύτης.

Πέρα από όσα έχουν γίνει όσον αφορά στο ψηφιακό κράτος σε διάφορες εκφάνσεις της καθημερινότητας, από τις συντάξεις έως την ανεύρεση κρεβατιού στην εντατική αλλά και στο «σβήσιμο» μιας κλήσης της Τροχαίας, ο πρωθυπουργός άνοιξε τη συζήτηση κοιτάζοντας στα μάτια το πολιτικό σύστημα.

«Eχουμε φτάσει, νομίζω, σε ένα σημείο καμπής. Ως πρωθυπουργός, λοιπόν, αλλά και ως πρόεδρος ενός κόμματος που εγγυάται τη σταθερότητα και την ασφάλεια, οφείλω να αξιολογήσω τη συγκυρία, όχι μόνο ως δίδαγμα μιας αρνητικής εμπειρίας αλλά και ως μία νέα αφετηρία μάχης με το “βαθύ κράτος”. Με πρώτη τη δική μου παράταξη να γίνεται δύναμη ρήξης με τα κακώς κείμενα και να αναμετριέται, με ειλικρίνεια και γενναιότητα, με τις δικές της αδυναμίες», ήταν τα λόγια του.

Και αναπτύσσοντας την πρότασή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για μια νέα δέσμη θεσμικών τομών, όπως το ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή, με αντικατάσταση του υπουργού στη Βουλή από τον πρώτο επιλαχόντα για όσο συμμετέχει στο Υπουργικό Συμβούλιο, και με ταυτόχρονη αναβάθμιση του ρόλου του βουλευτή.

Και μίλησε για προσωπική του απόφαση και έθεσε ως χρονικό ορόσημο και πάλι το 2030 και τους δύο αιώνες από την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους.

ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ Η ΜΕΙΩΣΗ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

Η λογική της πρότασης για το ασυμβίβαστο είναι η εξής: Για όσο διάστημα ο βουλευτής είναι υπουργός δεν θα έχει τη βουλευτική ιδιότητα και θα αντικαθίσταται από τον αντίστοιχο επιλαχόντα στην ίδια εκλογική περιφέρεια. Αν γίνει ανασχηματισμός και φύγει από τη θέση του υπουργού ή του υφυπουργού, τότε θα επανέρχεται στη θέση του βουλευτή.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, εξηγώντας το σκεπτικό της κυβέρνησης και απαντώντας σε όσους λένε ότι θα έχουμε στην πραγματικότητα παραπάνω βουλευτικά γραφεία, γιατί θα είναι οι 300 βουλευτές, οι οποίοι δεν θα είναι υπουργοί ή υφυπουργοί συν κάποιους υπουργούς και υφυπουργούς, υπό αναστολή βουλευτές, που θα έχουν τη δυνατότητα και θα θέλουν να επανεκλεγούν, έβαλε στο τραπέζι και κάτι άλλο: τη μείωση του αριθμού των βουλευτών.

Επίθεση Μαρινάκη στο ΠΑΣΟΚ

Οργισμένη ήταν η αντίδραση του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, απέναντι στη δήλωση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος μίλησε για κόμμα – αίθουσα αναμονής δικαστηρίου. Μίλησε για δήλωση ακραίου λαϊκισμού, για αμετροέπεια που δεν συνάδει με την ανάγκη να σεβαστούμε κάθε υπόθεση ξεχωριστά.

Μάλιστα, αναφερόμενος στο ποσοστό του ΠΑΣΟΚ, έκανε λόγο για «μικρομεγαλισμό σε συνδυασμό με αλαζονεία», γιατί όπως σημείωσε το ΠΑΣΟΚ ήδη έκανε την κρίση, δίκασε και καταδίκασε τους βουλευτές που αναφέρονται στις δικογραφίες.

Μάλιστα, γύρισε τον χρόνο πίσω και θύμισε: «Το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που είχε ανάγκη να ιδρύσει δεύτερη τοπική σε περιοχές που έχει φυλακές. Ποιο άλλο κόμμα είχε τόσους υπουργούς, όχι που καταδικάστηκαν μόνο, που μπήκαν στη φυλακή για πολλά λεφτά; Κουνάει το δάχτυλο το ΠΑΣΟΚ για διαπλοκή;».

Και επιτιθέμενος προσωπικά στον Νίκο Ανδρουλάκη είπε: «Δεν μπορεί ο πρόεδρος αυτού του κόμματος, του κόμματος που τη δεκαετία του ‘80 δίδαξε τι σημαίνει διορισμός με “κάρτα μέλους ΠΑΣΟΚ”, να “κουνάει το δάκτυλο” για κάποιες υποθέσεις βουλευτών, που ο καθένας έχει να πει κάτι και θα αξιολογηθεί απ’ τη Δικαιοσύνη».